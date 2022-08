Nicanor “NER” Estrada, de 22 años, participó del eFootball Championship Open, torneo mundial organizado por Konami, llegando a la final en la categoría de Steam (PC). El peruano obtuvo el pasado domingo 14 de agosto el segundo lugar del certamen, tras perder 4-0 con el japonés “Verdy_Takaki”. Estrada fue uno de los dos campeones de la región de América y reconoce haber dado “todo lo que tenía”; sin embargo, no se considera un jugador profesional de eFootball.

El joven bachiller en Ciencias de la Comunicación lleva tan solo año y medio compitiendo profesionalmente, pero alcanzó un premio de US$3.000 en el mundial de eFootball, también conocido como PES. Estrada no considera los eSports su línea de carrera principal e incluso ve al videojuego como un pasatiempo; no obstante, estaría dispuesto a seguir compitiendo. El Comercio conversó con él sobre su experiencia en el torneo y sus planes a futuro en eFootball.

—¿Cómo ha sido la experiencia de competir en el Mundial de eFootball?

La experiencia fue muy buena. Desde que clasifiqué a las finales regionales traté de volver a mi faceta de jugador competitivo, ya que el trabajo y la vida cotidiana me consumen mucho tiempo. Sumando el hecho de que muchos medios de comunicación compartieron el logro y que recibí el apoyo de la Liga Peruana de PES, todo esto me ha permitido hacerme conocido en el exterior. Ahora me siguen jugadores profesionales de Europa y Asia, por ejemplo, y eso me da un indicio de que ya entré en el radar del mundo competitivo de eFootball.

Por último, en la competencia como tal, fue emocionante. Imagínate representar no solo al país sino a toda una región. Todo eso fue una motivación extra para poder imponerme en la fase de grupos a los representantes de otros continentes.

—¿Cómo te sientes respecto a tu propio rendimiento en la final?

Creo que di todo lo que tenía. Supongo que, a comparación de mis rivales, no he tenido la preparación necesaria en todo este mes de competencia rumbo al mundial, ni en el mismo mundial. En grupos, di vuelta a un resultado con un jugador experimentado como Darius (Italia), representante de Europa y que tiene muchos más años de preparación y experiencia que yo. Me lleva 13 años de edad y sospecho que más en este mundo competitivo.

Estrada el día de la final, jugando desde el Claro gaming Centro de Alto Rendimiento. (Foto: cortesía)

Ya en el segundo partido, como me bastaba un empate para clasificar, traté de mantener el 0 en arco propio y lo logré contra el representante de Asia. Como mencioné en mis posts, creo que tanto Sebastián Cosci (Argentina) como yo nos vimos perjudicados por la conexión y jugamos un poco en desventaja contra los japoneses.

La final era todo o nada. Creo que influyó el paro que hubo entre la fase de grupos y la final. Esa pausa demoró como hora y media, lo cual me hizo bajar un poco las revoluciones, pues yo venía muy enchufado en la fase de grupos. Igual no creo que ese haya sido el motivo determinante. Ya pensando en frío, analizo y creo que pude haber planteado un partido más defensivo buscando el tiempo extra y penales, ya que, como te digo, no nos encontrábamos en igualdad de condiciones en lo que a conexión se refiere. Igual el japonés Takaki no tiene la culpa de esto, tiene un gran nivel.

Nicanor lleva compitiendo profesionalmente año y medio. (Foto: cortesía)

—¿Cuántas horas entrenabas al día durante el Championship Open?

Muy poco la verdad, más que nada los fines de semana que ya no iba al trabajo. De lunes a viernes llego muy cansado y, si bien es cierto, trataba de jugar algunos partidos entre esos días, no es entrenar como tal. Estas últimas tres semanas, más que nada los viernes, sábados y domingos, sí le dedicaba en promedio cuatro horas para entrenar, tanto para los regionales como para el mundial.

—Mencionaste en tus redes que este PES es en el que te ha ido mejor, ¿a qué consideras que se debe esto?

Eso es lo raro: es en el que mejor me ha ido y al que menos tiempo le he dedicado (risas). Igual llevo poco más de año y medio compitiendo en PES. Yo creo que se debe a que estos últimos dos a tres meses he ordenado más mi vida, tanto en lo personal como laboral.

Es muy importante sentirte despejado y tener la mente tranquila a la hora de competir. Antes, muchas veces me pasaba que en medio de un partido me distraía por pensamientos que se me ocurrían o me venía abajo muy rápido si me veía en adversidad. Ahora ya no. De hecho, en las semifinales del torneo regional, en el minuto 75 yo estaba abajo por 3-1. En PES, esos 15 minutos que restaban del partido son 3 o 4 minutos en la vida real y logré darle vuelta ante un gran rival, que inclusive es jugador profesional en Brasil. En el mundial lo mismo: remonté un partido dificilísimo. Puede pasar desapercibido, pero, bajo mi punto de vista, este tipo de situaciones demuestran qué tan bien está uno mentalmente para competir, no darse nunca por vencido y siempre confiar en tus capacidades para revertir un mal resultado.

—¿Cuándo empezarás a entrenar para tu próxima competencia?

Esto aún es una incógnita porque no sé cuándo regrese otra temporada del competitivo en eFootball. Lo más probable es que en nueve meses aún. Pensaba darme un descanso todo lo que resta del año y ya regresar a competir con fuerza en el 2023. Más que nada para estar tranquilo, priorizando mi vida personal y el trabajo. Estoy en una etapa en la que busco estabilidad para ir definiendo lo que será mi vida de aquí en adelante; por eso, tengo que tener las cosas claras y ordenarlas. Tal vez si esta situación de los eSports se me hubiera presentado hace 3 o 4 años, lo hubiera tomado de una forma distinta, pero me agarró cuando ya busco otras cosas.

El equipo al que pertenece actualmente es el Club Centro Deportivo Municipal. (Foto: cortesía)

Igual no descarto nada. Si en las próximas semanas o meses se presenta alguna oportunidad para seguir enfocado en el mundo gamer, la tomaría en cuenta y, si me permite desarrollarme, le daría con todo. Hay NER para rato, tal vez ya no con la misma presencia que antes, pero sí con el mismo entusiasmo a la hora de competir porque al final esto es lo que me apasiona y si no lo puedo desarrollar profesionalmente, siempre lo llevaré como un hobby.

—¿Cómo te relacionaste con la Liga Peruana de PES y cómo te apoyó durante este torneo?

Yo me uní a la liga en 2019 pero como un jugador casual. No fue hasta mediados de 2021 que recién conseguí una PS4 y me puse a competir como tal, ya entrenando y enfocado en ganar cosas. Y ya este último mes, entraron en comunicación conmigo desde antes de las regionales preguntando si me faltaba algo para competir. Para el mundial me consiguieron un contacto para jugar desde un mejor lugar el torneo, además de generar y compartir la información para difundir en distintos medios de comunicación. Si bien es cierto que eso puede generar presión, ya depende de uno si la convierte en nerviosismo o motivación.

—Y, aunque tu profesión principal es comunicador, ¿también te consideras jugador profesional de PES?

Por ahora, no. Solo, un jugador con nivel por encima del promedio. Pero sí es un sueño el poder desarrollarlo como profesión. Espero se pueda dar en algún momento.

—¿Qué le dirías a quienes siguieron tu paso por el eFootball Championship Open?

Agradecerles, es importante sentirse respaldado y también sentir esa confianza de parte de personas cercanas y también las que componen la comunidad de eFootball. Me hubiese encantado traer el oro a Perú pero no se pudo esta vez. Igual espero que se hayan sentido bien representados.