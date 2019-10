Este 24 de octubre aterriza oficialmente PES 2020 a celulares iOS y Android. Esta versión, como cada año, será de descarga gratuita y mantendrá la esencia del título que se estrenó en consolas a principios de setiembre.

Konami, la compañía responsable, además de lanzar PES 2020 en PS4, XB1 y PC, también lo hace para dispositivos móviles. La principal diferencia es que “port” es gratis y cuenta con menos contenido.

Aquí el tráiler el PES 2020 para celulares:

A continuación, repasamos la información que debes tener en cuenta antes de descargar el videojuego en tu equipo.

►Será gratis

La nueva obra de Konami se podrá descargar desde las diferentes tiendas virtuales sin precio alguno, lo que supone una de las principales diferencias con la versión de consolas (esta se puede encontrar desde S/. 239,90 en tiendas especializadas).

►Fecha de descarga para el PES 2020

El título móvil estará listo a partir del 24 de octubre. Sin embargo, desde hace unos días ya se puede descargar, aunque en forma de prueba; ya que el lanzamiento oficial está fichado para este jueves 24.

Aquí los links: iOS y Android.

PES 2020 tendrá su versión para celulares. (Difusión)

►¿Qué habrá por hacer?

Desde el 17 de octubre una versión de prueba ha sido liberada, esta incluye el siguiente contenido:

Desafío de los Clubes Europeos (contra COM)

Disponible después del mantenimiento, del 17 al 24 de octubre a las 8:00 (UTC)

Desafío de los Clubes Europeos (contra USUARIO)

Disponible del 21 de octubre a las 5:00 (UTC) al 21 de octubre a las 9:00 (UTC)

Mientras que después del 24 de octubre se habilitará lo siguiente:

Campaña de inicio de sesión conmemorativa para actualizar eFootball PES 2020

Desafío de la Liga Española (contra COM)

Desafíos de partidos en línea (contra USUARIO)

Estrellas de la Liga Española (Box Draw)

POTW (jugador de la semana): A nivel mundial el 24 de octubre de 2019 (agente especial)

►¿En qué se diferenciará del PES 2020 de consolas?

Además del coste, entre las diferencias encontramos que PES 2020 para celulares no contará con todas las licencias que sí tiene su par de PS4 o Xbox One. No obstante, podremos disfrutar del FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern y Juventus, equipos ‘partners’ del simulador.

PES 2020 estará disponible desde el 24 de octubre próximo. (Difusión)

Asimismo, por razones obvias de hardware, los gráficos del PES 2020 para móviles no serán tan fieles como sí lo son en su versión para consolas.

►Respecto a PES 2019, ¿qué cambios hay?

Konami confirmó en una nota de prensa que PES 2020 se basará en las mismas imágenes del PES 2019, aunque con mejoras y con nuevas secuencias animadas entre los jugadores.

A su vez, ahora se incluirá a la Serie A de Italia y el Campeonato Brasileño de Serie.

