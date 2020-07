Gloria para Universitario de Deportes. La división de eSports del cuadro crema se proclamó campeón del Clausura 11 vs. 11 de PES 2020, cita organizada por la Super Liga de Esports y la Liga Peruana de PES. El equipo liderado por Luis Jhonathan ‘Jhona’ Salazar y Pedro Ángeles le sacó cuatro puntos de ventaja a Alianza Lima eSports, su más cercano perseguidor.

Después de 13 jornadas (26 partidos), la ‘U’ se llevó el Clausura con 65 puntos a favor y una diferencia de gol de +56. En la última fecha, Universitario venció por 3 a 1 y 2 a 0 a Sporting Cristal eSports (mira aquí el ‘match'), mientras que Alianza derrotó por 2 a 0 y 3 a 2 a San Martin eSports.

Así quedó la tabla tras la fecha 13:

Así quedó la tabla del Clausura 11 vs. 11 de PES 2020. (Imagen: Super Liga de Esports)

Asimismo, durante el desarrollo del Clausura, Universitario eSports disputó la final de la Copa de la Liga de PES (LPPES) frente a Alianza Lima, el clásico rival. El resultado: la ‘U’ se pintó de campeón frente al adversario de siempre.

“Después de 13 complicadas jornadas, partidos difíciles y una regularidad impresionante, Esports - Club Universitario de Deportes se proclama CAMPEÓN del Torneo Clausura 11 vs. 11. El cuadro ‘crema’, dirigidos por Luis Jhonatan Salazar Sánchez y Pedro Angeles, se mantuvo como líder en solitario durante casi todas las fechas y en el camino también se proclamó Campeón de la Copa LPPES”, apuntó la Super Liga de Esports, organizadora del Clausura 11 vs. 11.

¿Y cómo se juega un partido competitivo en PES? Aquí una pequeña explicación: existen varios formatos (1 vs. 1, 5 vs. 5 u 11 vs. 11), para este Clausura se utilizó el 11 vs. 11, el cual reúne a 22 personas, quienes chocan en un partido de ida y vuelta a través de Internet. En el caso de que no haya un jugador, el juego lo reemplaza con una computadora en nivel principiante.

DATO:

El Torneo Clausura reunió a los 14 mejores equipos de PES del país. Además de Universitario, Alianza Lima y Cristal, también encontramos a Cienciano eSports, San Martín eSports, entre otros.

Síguenos en Twitter...