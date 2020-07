PES 2021 cada vez está más cerca y llegaría al público de una forma no esperada. Según se vio en la tienda de Microsoft, PES 2021 se estrenaría bajo el formato de actualización para el PES 2020. Es decir, no sería un nuevo videojuego propiamente dicho. Konami, máximo responsable de la franquicia Pro Evolution Soccer, no ha confirmado ningún detalle y Microsoft ya borró el artículo de su tienda.

Sin embargo, diversos usuarios pudieron capturar la pantalla y así se ve el anuncio de PES 2021:

PES 2021 sería una actualización basada en el PES 2020. (Captura de pantalla)

Como se observa, PES 2021 sería una “actualización de temporada” e implementaría tan solo las actualizaciones de plantillas y de equipos (salen algunos e ingresan otros). No obstante, no habría cambio en la jugabilidad, gráficos ni mécanicas. A su vez, aún no se conoce la fecha de lanzamiento de dicha actualización.

“La actualización de temporada de eFootball PES 2021 presenta el mismo juego galardonado que el eFootball PES 2020 del año pasado junto con varias actualizaciones de equipos y jugadores para la nueva temporada”, se leía en la descripción del juego.

Cabe destacar que el artículo ya fue retirado de la tienda de Microsoft, pero aún quedan capturas de este por todo Internet. A su vez, se espera que Konami se pronuncie para explicar el futuro del próximo PES 2021.

Lionel Messi en PES 2020. (Difusión)

PES 2021 | El juego de Konami no contará con la licencia del Inter de Milán ni AC Milán

Malas noticias para todos los amantes del popular Pro Evolution Soccer. Konami anunció que futuras ediciones del videojuego no contarán con las licencias del Inter de Milán ni el AC Milán, dos de los equipos más tradicionales de la Serie A de Italia.

En dos comunicados de prensa, Konami adelantó que no han renovado el contrato con los equipos mencionados, por lo que no estarían en el esperado PES 2021.

PES 2020 contó con las licencias del Inter de Milán y AC Milán, dos equipos históricos de la Serie A de Italia. (Difusión)

Justamente sobre este último punto, y dado que PES 2021 aún no se ha presentado de manera oficial, la compañía japonesa indicó: “En lo que respecta a otros juegos de fútbol de Konami, espere futuros anuncios para cada título”.

No obstante, los dueños de PES 2020 no tendrán problemas ni cambios, ya que la pérdida de la licencia afectará solo a las próximas versiones de PES.

Asimismo, Konami finaliza: “Continuaremos fortaleciendo las asociaciones existentes y fomentando nuevas relaciones para proporcionar la mejor experiencia posible de eFootball PES”.

FIFA 21 se estrena el 9 de octubre para PS4, Xbox One, PC y consolas de nueva generación

FIFA 21 se presentó por todo lo alto en un reciente EA Play Live 2020, evento de Electronic Arts, responsable de la franquicia. Se anunció que el título se lanzará a nivel mundial el próximo 9 de octubre para PC, PS4 Y Xbox One. Mientras que llegará en una fecha por confirmar a las esperadas consolas de futura generación (PS5 y Xbox Series X).

Se destaca que los usuarios que compren el FIFA 21 para Xbox One o PS4 recibirán una copia gratuita en el caso de que compren en un futuro la PS5 o Xbox Series X. Ello significa que no deberemos comprar por segunda vez el mismo videojuego.

FIFA 21. (Difusión)

Por otro lado, EA confirmó que La Liga de España estará nuevamente licenciada en la próxima edición del popular videojuego. De esta forma, podremos jugar con equipos como el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid con todas las equipaciones y nombres originales.

