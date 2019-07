Pirata informático amenaza con destruir Fortnite el 6 de julio

El videojuego Fortnite sigue ganando popularidad y preferencia alrededor del mundo al punto de estar por convertirse en un referente de los eSports. Sin embargo, no todo es “color de rosa” para el título de Epic Games, pues un pirata informático ha amenazado con destruir a su creación.

Según el portal Movistar eSports existe un hacker que se hace llamar Antisnow que se encargará de derrumbar la mayoría de cuentas de Fortnite. Para ello, eliminará a todos los PaVos, la moneda virtual del juego, las cuentas, el progreso, y demás herramientas.

Este desarrollador apareció por primera vez en un video de Landon, un youtuber que sube contenido de Fortnite y tiene más de dos millones de seguidores en su canal. Ahí mediante un mensaje encriptado amenazó con atacar el título de Epic Games este 06 de julio.

Landon tuvo la suerte de encontrar una página web en la que pudo descifrar el código, el cual decía que “ninguna cuenta (de Fortnite) estaba segura”.

No obstante, la comunidad de jugadores de Fornite no se han tomado en serio este mensaje, porque lo más probable es que se trate de una forma de conseguir más seguidores por parte de Landon. Aunque, hay quienes no son escépticos a este mensaje y han tomado con cautela lo que pueda suceder.