El querido videojuego Plants vs. Zombies está de regreso. Esta vez bajo el título Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville, que se estrenó el pasado 18 de octubre para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC. Se trata una producción de Electronic Arts y aquí te mostraremos en qué consiste y cómo se juega.

El primer Plantas vs. Zombies fue lanzado en 2009 y perteneció al género de los Tower Defense (TD). No obstante, Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville se aleja de la clásica formula de defender una base de oleadas de enemigos para convertirse en un juego de disparos en tercera persona.

Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville - GAMEPLAY EN VIVO

Desde la sección de Tecnología y Ciencias de El Comercio realizamos el siguiente gameplay.

En el Perú, la versión de Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville para PS4 tiene un precio de S/. 199,90. Mientras que para PC está a US$ 39,90 a través de Origin.

