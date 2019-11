La franquicia de Plantas vs. Zombies tiene 10 años en el mercado y desde su lanzamiento ha cautivado a miles de personas en el mundo. Ahora, la franquicia creada por PopGames en 2009 acaba de recibir su último videojuego: Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville, y aquí te contamos las claves para entender el juego.

Asimismo, el primer Plantas vs. Zombies fue lanzado en 2009 y perteneció al género de los Tower Defense (TD). No obstante, Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville se aleja de la clásica formula de defender una base de oleadas de enemigos para convertirse en un juego de disparos en tercera persona.

- Creador de Plantas vs. Zombies celebra 10 años del videojuego publicando bocetos originales

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

Aquí su tráiler:

A continuación, hemos decidido recopilar algunos puntos claves del videojuego para que lo comprendas mejor:

►Disponible en las consolas de última generación

Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville llegó a todos los mercados del globo el pasado 18 de octubre para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC.

En el Perú, la versión de la consola de Sony tiene un precio de S/. 199,90. Mientras que para PC está a US$ 39,90 a través de Origin.

►Un título de disparos en tercera persona

La fórmula de Plants vs. Zombies: Garden Warfare se repite en Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville: un videojuego shooter en tercera persona en el que controlaremos a las plantas en su lucha contra los zombies, o vice versa, ya que también podremos tomar el papel de los muertos vivientes.

A su vez, habrá la opción de personalizar a nuestro personaje.

Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville. (Captura de pantalla)

►Un multijugador que nos da la opción para jugar con amigos

Bien seas usuario de PC o de consolas, en PvZ: La Batalla de Neighborville tendremos la opción de jugar en línea diferentes modalidades con nuestros amigos (hasta 3 personas), en las que combatiremos contra la computadora para recuperar las zonas de Weirding Woods, Mount Steep y Neighborville Town Centre.

Además, hay un modo multijugador de PvP, es decir, jugadores contra jugadores.

►La Mansión de Dave o el Cuartel del Dr. Zombie

Cuando entremos a Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville, lo primero que veremos es que estamos en la Mansión de Dave, terreno que servirá de base para acceder a los diferentes contenidos del juego a través de distintas zonas.

Sin embargo, también habrá la opción de hacer lo mismo pero desde el otro bando, gracias al Cuartel del Dr. Zombie.

Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville está disponible en PS4, PC y Xbox One. (Difusión)

►20 personajes jugables

Por otra parte, hay 20 personajes jugables. Diez plantas, 10 zombies; siendo 6 complemente nuevos. Cada uno se puede personalizar y equipar con mejoras, las cuales aumentan nuestro poder o defensa.

►Apartado gráfico colorido

Por lo visto en diferentes tráilers y en el propio juego, el acabado técnico y gráfico de este Plants vs. Zombies es colorido y lleno de vida. En adición, en la versión de PC se podrá modificar los ajustes de calidad, mientras que en PS4 corre sin caídas de frames o bugs.

DATOS:

- En un inicio, Plantas vs. Zombies no iba a contar con zombies. En lugar de estos enemigos, íbamos a ver extraterrestres. Esto lo confirmó George Fan, desarrollador del videojuego.

- Además, el juego tampoco iba a tener girasoles como generadores de energía. George Fan ideó un sistema de regado de tubérculos, en el que debíamos verter agua en pequeños rábanos para que estos produzcan soles. Al final no lo quiso así, porque llegó a la conclusión de que iba a ser muy tedioso.

Síguenos en Twitter: