Volvió a decir no. Sony Interactive Entertainment (SIE) confirmó que no participará por segundo año consecutivo en la E3 2020, la máxima feria de videojuegos en el mundo, lo que significa que no veremos a la PlayStation 5 en dicho evento.

El año pasado, la compañía japonesa dijo que la feria había perdido “impacto”. Ahora, el motivo no dista mucho de aquellas declaraciones.

Como se sabe, el mundo está a la expectativa de lo que haga Sony, ya que se espera que pronto se revele más información sobre la PlayStation 5, la consola de nueva generación de los asiáticos, pues Microsoft y la Xbox Series X se han adelantado mostrando cómo lucirá su plataforma.

PlayStation 5 fue anunciado para fines de 2020 (Areajugones)

Entre tanto, un portavoz de Sony explicó al portal GamesIndustry.biz por qué la empresa no asistirá al E3 2020:

“Después de una evaluación exhaustiva, SIE decidió no participar en la E3 2020”, dijo el portavoz de Sony. “Tenemos un gran respeto por la ESA como organización, pero no creemos que la visión del E3 2020 sea el lugar adecuado para lo que estamos enfocados este año”.

“Desarrollaremos nuestra estrategia de eventos globales en 2020 al participar en cientos de eventos para consumidores en todo el mundo. Nuestro enfoque es asegurarnos de que los fanáticos se sientan parte de la familia PlayStation y tengan acceso para reproducir su contenido favorito. Tenemos una alineación fantástica de los títulos que llegan a PlayStation 4, y con el próximo lanzamiento de PlayStation 5, realmente esperamos un año de celebración con nuestros fanáticos”, apuntó Sony.

En ese sentido, Sony aseguró que la visión del E3 2020 “no es el lugar adecuado” para sus planes y adelantó que habrá diversos eventos a lo largo de todo el año para los fanáticos de la PlayStation.

De esta forma, solo queda esperar un evento independiente por parte de Sony.

DATO:

La E3 es organizada por la ESA (Entertainment Software Association, por sus siglas en inglés), la asociación comercial de los videojuegos en Estados Unidos. La convención se viene realizando desde 1995. La edición de este año se llevará a cabo entre el 9 y 11 de junio.

