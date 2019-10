Por fin se tiene fecha de lanzamiento de la PlayStation 5. La consola de la siguiente generación de Sony saldrá a la venta a finales de 2020 e incluirá diversas mejoras en sus apartados de hardware y software. Asimismo, también se adelantaron detalles sobre la retrocompatibilidad con PlayStation 4, la tecnología del Ray-tracing y el nuevo control Dualshock 5.

Toda esta información se confirmó el pasado 8 de octubre en el blog oficial de PlayStation y mediante una entrevista entre Wired y Mark Cerny -el arquitecto de la PS5- y Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment.

A continuación, hemos hecho un resumen con las preguntas y respuestas acerca de la PlayStation 5. ¿Precio? ¿Retrocompatibilidad? ¿Un nuevo mando? ¿Y mi PlayStation VR?

1. ¿Cuándo saldrá a la venta la PlayStation 5?

Afortunadamente, tan solo deberemos esperar hasta finales de 2020. Por ahora solo se conoce que la PlayStation 5 llegará en los últimos meses del otro año, siendo los meses de octubre, noviembre y diciembre los candidatos a recibir la PS5.

Cabe destacar que la PlayStation 4 se lanzó en Estados Unidos el 15 de noviembre de 2013, mientras que en Europa y el resto del mundo (a excepción de Japón) se estrenó el 29 de noviembre del mismo año.





2. ¿Cuánto costará la PlayStation 5?

Por el momento, no se tiene información oficial de cuánto costará la consola. Sin embargo, en abril pasado Mark Cerny, arquitecto de la PS5, aseguró que la plataforma tendrá "un precio atractivo para los jugadores”. Asimismo, según diversos analistas, el precio podría ubicarse entre los US$ 400 y US$ 500, aunque dicha información no cuenta con aval oficial.

Cuando se lanzó la PS4, esta se podía encontrar en su día de lanzamiento a US$400.

La PS4 salió al mercado con un precio de venta de US$ 399,90. (Foto: Sony)

3. Retrocompatibilidad en la PS5 ¿Leerá mis discos de PlayStation 4?

En abril, Mark Cerny en una entrevista con Wired dio los primeros detalles de la PlayStation 5 y uno que alegró a millones de personas fue la retrocompatibilidad con PlayStation 4. ¿Qué quiere decir esto? Que los juegos que tengamos para PS4 se podrán reproducir en la nueva consola, ya que también habrá una lectora de discos físicos. Ojo, todavía no se ha explicado cómo se llevará a cabo esta función.

Ahora, la revista japonesa de Famitsū (traducción vía Dualshockers) confirmó que Sony aún se encuentra trabajando en esta característica. También adelantó que no se sabe si todos los juegos de PlayStation 4 se podrán leer en la PS5.

“Nuestro equipo de desarrollo está trabajando arduamente para hacer posible una compatibilidad al 100% con PS4”, dijo Sony a Famitsū.

4. ¿Qué juegos habrá para PlayStation 5?





A pesar de no haberse anunciado los juegos que estarán disponibles en PlayStation 5. Existen títulos que se estrenan el otro año que podrían aterrizar a la nueva plataforma de Sony. Tal cual ocurrió con videojuegos como GTA: V o The Last of Us con PlayStation 3 y PlayStation 4.

De esta forma, estos videojuegos podrían considerarse como ‘intergeneracionales’.

Aquí algunos nombres confirmados para PS4 y que podrían estar en PlayStation 5 meses después:

Granblue Fantasy: Relink / Granblue Fantasy Versus (Desarrollo confirmado para PS4, sin fecha de lanzamiento)

Project Resistance (Nuevo título de la franquicia de Resident Evil que estará en PS4 próximamente)

Watch Dogs 3 (Fecha de estreno para PS4: 3 de junio de 2020)

Ghost of Tsushima (Desarrollo confirmado para PS4, sin fecha de lanzamiento)

The Last of Us Part II (Fecha de estreno para PS4: 21 de febrero de 2020)

Death Stranding (Fecha de estreno para PS4: 8 de noviembre de 2019)

Cyberpunk 2077 (Fecha de estreno para PS4: 16 de abril de 2020)

Cyberpunk 2077 se estrenará a nivel mundial el 16 de abril de 2020. (Captura de pantalla)

5. ¿Qué hardware tendrá la PlayStation 5?

Como cada versión de la PlayStation de Sony, esta trae lo más nuevo en tecnología. Para la PS5, el CPU -el procesador principal para todas las actividades- será un AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos de la arquitectura Zen 2 de 7nm. Mientras que la GPU -unidad de procesamiento gráfico- será parte de la familia Radeon Navi, la cual entre sus características tendrá soporte para el Ray-tracing.

¿Qué significa eso último? El Ray-tracing o trazados de rayos es una tecnología que se basa en la simulación de los rayos solares en tiempo real en el juego, lo que aumenta significativamente la calidad y realismo de las imágenes. Hoy en día, este tipo de algoritmo se ha empezado a aplicar en el terreno de los videojuegos.

“Existe la aceleración del trazado de rayos en el hardware de la PlayStation 5″, aseguró Cerny para Wired.

La tecnología del ray-tracing se está implementando poco a poco en los videojuegos. (Foto: Nvidia)

6. ¿Qué disco duro tendrá la PS5?¿Será rápido?

A su vez, el arquitecto del próximo PlayStation 5 afirmó que la consola utilizará una unidad de estado sólido (SSD), una versión de disco duro que no utiliza discos magnéticos en su funcionamiento; en lugar de ellos, aplica una memoria no volátil. El SSD asegura una mayor velocidad de transmisión de datos.

Gracias a ello, el tiempo de las pantallas de carga será mucho menor. Como ejemplo, Cerny utilizó el videojuego Spider-man: los viajes rápidos en el juego de Insomniac Games demoran 15 segundos en PS4 Pro, mientras que en la PS5 tarda 0.8 segundos.

Cerny agregó que la instalación de los videojuegos en el disco duro será obligatoria.

7. ¿La PlayStation 5 tendrá una resolución máxima de 8K?

Según Cerny, la PlayStation 5 tendrá soporte para una resolución máxima de 8K (7.680 x 4.320 píxeles). Aunque esto no quiere decir que los videojuegos correrán a este tamaño. Todo dependerá, finalmente, de las desarrolladoras.









8. ¿Un nuevo mando Dualshock para la PS5?

Una de las últimas novedades que tenemos de la PS5 es que incluirá un mando Dualshock 5 renovado, aunque el nombre del control no está confirmado. En adición, se sabe que los gatillos (botones L2 y R2) tendrán un mejor resistencia.

¿Y cómo afecta esto a la partida? Así lo explica Sony en su blog: “Podrán sentir una variedad de texturas muy diversa cuando piloteen a través de campos de pasto o si el vehículo corre por encima del barro”.

La PS5 tendrá un nuevo mando Dualshock 5. (Difusión)

Otro detalle sobre el DS5 es que contará con un conector tipo USB-C, el cual facilitará cargarlo con el cable del teléfono celular del usuario. Así como motores de vibración mejorados y un altavoz más fuerte.

Para los que se pregunten si el Dualshock 4 se podrá usar en la PS5, lamentablemente no se sabe si existirá tal soporte.

9. ¿El PlayStation VR será compatible con el PS5?





Para todos los dueños de los visores de realidad virtual PlayStation VR hay buenas noticias: el PlayStation 5 tendrá soporte para el dispositivo mencionado. No obstante, existe la posibilidad de que en el futuro lancen nuevas gafas para la PS5.

“No voy a entrar en detalles sobre nuestra estrategia de realidad virtual”, asegura Cerny, “más allá de decir que la realidad virtual es muy importante para nosotros y que los auriculares PSVR actuales son compatibles con la nueva consola”.

PlayStation VR será compatible con la PS5. (Foto: Reuters)





