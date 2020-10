En el marco de la presentación de la consola PS5 en setiembre pasado, Sony anunció PlayStation Plus Collection, una biblioteca de videojuegos “gratuita” a la que podrán acceder los miembros de PlayStation Plus y que está compuesta por títulos exclusivos y otros hechos por compañías terceras.

Si bien se mostraron diversos videojuegos como God of War, Uncharted 4: A Thief’s End, Bloodborne, Resident Evil 7 o Monster Hunter: World, Sony acaba de revelar la lista definitiva.

Como se recuerda, para acceder a PlayStation Plus Collection, los usuarios deberán pagar por el servicio de PS Plus, como viene siendo costumbre desde que llegó la PS4; además, tendrán que poseer una PS5.

A continuación, todos los juegos que se incluyen en PS Plus Collection:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War (2018)

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

DATO:

La suscripción de PlayStation Plus por un mes vale US$ 6,99; por tres meses US$ 16,99 y por un año US$ 39,99.

