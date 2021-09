PlayStation, la unidad de videojuegos de Sony, ha adquirido al estudio británico Firesprite, desarrollador de la saga The Playroom, y lo ha incorporado a los estudios propios de la compañía PlayStation Studios.

Firesprite se convierte en el decimocuarto estudio de PlayStation Studios, y la compañía de Sony espera “incorporar las capacidades técnicas y creativas” del equipo al catálogo de su consola, como ha anunciado PlayStation a través de un comunicado.

El estudio británico, con sede en Liverpool y fundado en el año 2012, es el responsable de la saga de videojuegos The Playroom, con un título para la consola PS4 y otro para PS VR, The PlayRoom VR, así como The Persistence.

“Ahora, como un estudio propio, sabemos que contamos con el apoyo total de PlayStation para promover nuestro legado de combinar creatividad e innovación técnica para ofrecer experiencias verdaderamente únicas para los fanáticos de PlayStation”, ha asegurado Graeme Ankers, director de Firesprite.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...