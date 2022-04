Sony ha aclarado que aquellos usuarios que estén suscritos tanto a PlayStation Plus como a PlayStation Now cuando tenga lugar el lanzamiento del renovado servicio de suscripción podrán acceder a PS Plus Premium, el nivel más alto, en base a la duración más larga de las dos suscripciones activas.

El renovado servicio de suscripción de Sony, que mantendrá el nombre de PlayStation Plus pero se dividirá en tres niveles, llegará a España el próximo 22 de junio. Antes de esa fecha, la compañía nipona ha aclarado algunas dudas dentro del apartado de preguntas frecuentes del servicio que se incluye en la web de PlayStation.

Una de ellas ha sido qué pasará con los usuarios que estén suscritos a PS Plus y PS Now. En ese caso, Sony aclara que disfrutarán de PS Plus Premium, el nivel más alto de los tres con un precio mensual de 16,99 euros, trimestral de 49,99 euros y anual de 119,99 euros, en base a la duración más larga de cualquiera de sus dos suscripciones activas.

La japonesa señala que el usuario será “migrado” a la nueva membresía de PlayStation Plus Premium, teniendo una nueva y única fecha de pago, cuando se lance el nuevo servicio. En cualquier caso, esta información será remitida vía correo electrónico a los usuarios.

Esta aclaración de Sony llega después de anunciar que cualquier usuario suscrito a PS Now será automáticamente mejorado a PS Plus Premium sin coste alguno.