Como cada mes, PlayStation Plus, la suscripción de Sony, renueva su oferta de videojuegos gratuitos para la consola de PlayStation 4. Para el último mes del año, los japoneses están regalando TitanFall 2, Monster Energy Supercross y eCrossminton. Estos tres juegos estarán gratis del 3 de diciembre al 6 de enero.

Cabe destacar que para acceder a estos títulos debemos contar con la suscripción de PlayStation Plus, la cual nos permite jugar de manera en línea con nuestros amigos.

Asimismo, noviembre presentó dos grandes títulos: el laureado Nioh y Outlast 2, juegos que dejaron en alto la valla. Sin embargo, Sony ofrece tres videojuegos para diciembre.

TitanFall 2, por un lado, es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado en 2016 por el estudio de Respawn Entertainment, el mismo que se encargó de la creación de Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. En Titan Fall 2, tendremos la oportunidad de conducir robots (‘mechas’) y enfrentarnos a otros usuarios.

Monster Energy Supercross, por su parte, es un juego de carreras de motocross al puro estilo de las competiciones de Monster Energy. Si eres fanático de este deporte extremo o de la franquicia Supercross, podrás disfrutar Monster Energy Supercross en PS4 a partir del 3 de diciembre.

Finalmente, como bonus, eCrossminton, un simulador del deporte Crossminton (el cual es una mezcla entre los tradicionales bádminton, tenis y squash). Este videojuego fue hecho en conjunto con deportistas profesionales para asegurar la máxima fidelidad.

Los tres videojuegos estarán disponibles desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero. Una vez que lo descargues en tu cuenta de PlayStation, los tendrás para siempre. Sin embargo, se necesita que poseas una suscripción PlayStation Plus, en el caso de que no la renueves, perderás el acceso a estos títulos.

DATOS:

- Nioh y Outlast 2 fueron los juegos que se regalaron a los suscriptores de la PS Plus en noviembre.

- La PlayStation Plus en su edición de un año tiene un valor de US$ 39,90. No obstante, a propósito del Black Friday, la misma versión se puede adquirir a US$ 29,99.

