El pasado 29 de marzo, Sony reveló que PlayStation Plus, el servicio de suscripción para usuarios de sus consolas de videojuegos PS4 y PS5, será renovado e incluirá tres nuevos planes (4 si contamos uno exclusivo para Latinoamérica). Lo que un inicio se rumoreó bajo el nombre clave “Spartacus” finalmente fue oficializado por la compañía, quien además mencionó que podremos disfrutar de esta propuesta a partir de junio.

Si bien diversos puntos del comunicado trataron de alejar al nuevo PS Plus de ser calificado como el competidor de Game Pass, el servicio de Microsoft para PC y consolas Xbox que ofrece acceso a un centenar de videojuegos por el pago de una suscripción, analistas de la industria han determinado que esta medida se toma como respuesta a lo que los de Redmond llevan haciendo desde hace algunos años.

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre PlayStation Plus y Xbox Game Pass en base a lo que ofrecen y qué futuro le depara a este tipo de servicios de suscripción?

Tan similares pero distintos a la vez

En su anuncio publicado en su blog oficial, Sony PlayStation señaló que PS Plus tendrá distintos niveles en su renovado servicio, estos son:

PS Plus Essential: ofrece los mismos beneficios que el antiguo PS Plus, es decir, un grupo de 3 a 5 videojuegos gratuitos cada mes, acceso al multijugador en línea, descuentos exclusivos en PS Store y almacenamiento de partidas guardadas en la nube. El precio de este plan es de US$6,99 mensuales, US$16,99 trimestrales y US$39,99 anuales en Latinoamérica.

ofrece los mismos beneficios que el antiguo PS Plus, es decir, un grupo de 3 a 5 videojuegos gratuitos cada mes, acceso al multijugador en línea, descuentos exclusivos en PS Store y almacenamiento de partidas guardadas en la nube. El precio de este plan es de US$6,99 mensuales, US$16,99 trimestrales y US$39,99 anuales en Latinoamérica. PS Plus Extra: brinda todas las ventajas Essential y además añade una colección de hasta 400 videojuegos de PS4 y PS5 donde se incluyen producciones de PlayStation Studios y socios externos. En Latinoamérica, los precios para esta nueva suscripción son US$10,49 mensuales, US$27,99 trimestrales y US$66,99 anuales.

PS Plus Premium: además de dar acceso a los beneficios de Essential y Extra, Premium ofrece un catálogo de hasta 350 videojuegos repartidos entre las distintas generaciones de consolas de la compañía, es decir, PS original, PS2, PSP y PSP3 a través de streaming en la nube. También da acceso anticipado a ciertos títulos. Cabe resaltar que este plan no estará disponible en Latinoamérica por falta de juego por streaming en la nube, por lo que los precios oficiales en Estados Unidos son US$17,99 mensuales, US$49,99 trimestrales y US$119,99 anuales.

además de dar acceso a los beneficios de Essential y Extra, Premium ofrece un catálogo de hasta 350 videojuegos repartidos entre las distintas generaciones de consolas de la compañía, es decir, PS original, PS2, PSP y PS3 a través de streaming en la nube. También da acceso anticipado a ciertos títulos. Cabe resaltar que este plan no estará disponible en Latinoamérica por falta de juego por streaming en la nube, por lo que los precios oficiales en Estados Unidos son US$17,99 mensuales, US$49,99 trimestrales y US$119,99 anuales. PS Plus Deluxe: este plan exclusivo para Latinoamérica ofrece todo lo de Premium excluyendo el streaming de videojuegos por la nube y el catálogo de títulos de PS3. Los precios son US$11,99 mensuales, US$31,99 trimestrales y US$76,99 anuales.

Por otra parte, Xbox Game Pass ofrece tres planes para su servicio, los cuales son:

Xbox Game Pass para consolas: Ofrece acceso a un catálogo de hasta 100 videojuegos que se renueva constantemente entre los que se incluyen tanto títulos de los estudios internos de Xbox como de terceros que estén asociados. El precio es de US$10 mensuales.

Ofrece acceso a un catálogo de hasta 100 videojuegos que se renueva constantemente entre los que se incluyen tanto títulos de los estudios internos de Xbox como de terceros que estén asociados. El precio es de US$10 mensuales. Xbox Game Pass para PC: Retiene las mismas características de la versión para consolas pero, en su lugar, está enfocado para la computadora como plataforma de juego. También cuesta US$10 mensuales.

Retiene las mismas características de la versión para consolas pero, en su lugar, está enfocado para la computadora como plataforma de juego. También cuesta US$10 mensuales. Xbox Game Pass Ultimate: este modo definitivo combina las versiones para consolas y PC, incluye Live Gold -servicio usado para acceder al multijugador en línea en consolas Xbox- y da acceso a xCloud, servicio de la compañía para jugar a videojuegos en streaming en la nube desde consolas, PC, celulares y TVs (disponible sólo en países seleccionados). El precio es de US$15 mensuales.

Si bien Nintendo no está enfocado a competir con el nuevo PS Plus o Game Pass y tampoco surgió como una “respuesta a” la oferta de Xbox, la compañía también cuenta con su propio servicio de suscripción llamado Nintendo Switch Online. Esta apuesta de la Gran N posee cuatro planes, los cuales son:

Plan base - Suscripción individual: brinda acceso al multijugador en línea, almacenamiento de partidas guardadas en la nube, juegos y ofertas exclusivas y compatibilidad con la app de Nintendo Switch Online para móviles. Su gran atractivo es el acceso a un catálogo de videojuegos retro de NES y Super Nintendo. Tiene un precio de US$3,99 mensuales, US$7,99 trimestrales y US$19,99 anuales.

brinda acceso al multijugador en línea, almacenamiento de partidas guardadas en la nube, juegos y ofertas exclusivas y compatibilidad con la app de Nintendo Switch Online para móviles. Su gran atractivo es el acceso a un catálogo de videojuegos retro de NES y Super Nintendo. Tiene un precio de US$3,99 mensuales, US$7,99 trimestrales y US$19,99 anuales. Plan base- Suscripción familiar: ofrece todo lo de la suscripción individual pero se puede utilizar hasta en ocho cuentas distintas por un costo reducido. La Suscripción familiar tiene un único precio de US$34,99 anuales.

Plan Expansion Pack - Suscripción individual: además de todo lo que brinda el plan base, Expansion Pack añade contenido exclusivo como el pase de pistas extra para Mario Kart 8 Deluxe y la expansión Happy Home Paradise de Animal Crossing: New Horizons. Además, añade un catálogo de videojuegos retro de Sega Genesis y Nintendo 64, ofreciendo una función para jugar en multijugador online de hasta 4 personas. Tiene un precio de US$49,99 anual.

además de todo lo que brinda el plan base, Expansion Pack añade contenido exclusivo como el pase de pistas extra para Mario Kart 8 Deluxe y la expansión Happy Home Paradise de Animal Crossing: New Horizons. Además, añade un catálogo de videojuegos retro de Sega Genesis y Nintendo 64, ofreciendo una función para jugar en multijugador online de hasta 4 personas. Tiene un precio de US$49,99 anual. Plan Expansion Pack - Suscripción familiar: básicamente, es lo mismo que la suscripción individual solo que admite hasta 8 cuentas distintas por un precio reducido. Está US$79,99 anuales.

Volviendo a la rivalidad entre el azul y el verde, parece que la oferta de Xbox es mucho menos atractiva que la de PlayStation, es porque aún no se ha mencionado su gran característica: Xbox Game Pass ofrece acceso a las grandes producciones del estudio interno de la firma desde su día de lanzamiento. Es decir, los suscriptores del servicio pueden disfrutar títulos como Halo, Gears of War y Forza sin costo adicional desde día 1.

Este apartado es la gran diferencia entre ambos servicios y el motivo por el que no son competidores directos, sino más bien dos alternativas que apuntan a objetivos distintos. Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, detalló que PS Plus no incluirá a sus superproducciones desde su día de lanzamiento ya que “el nivel de inversión necesario para los estudios no sería posible, y tendría un impacto en la calidad de los videojuegos”.

Si bien Xbox toma la delantera en este aspecto, lo cierto es PS Plus ha confirmado que estará disponible en todos los territorios con presencia de la marca, algo que la división de videojuegos de Microsoft no puede emular dada su nula participación en ciertos mercados como, por ejemplo, el peruano.

PlayStation Plus ofrecerá producciones de los estudios de la compañía como God of War y Horizon Zero Dawn desde su nivel Extra en adelante. (Foto: PlayStation)

¿El futuro de la industria son los servicios de suscripción?

El replanteamiento de PS Plus con sus nuevos planes y beneficios nos demuestra que la compañía, al notar el éxito de su competidor con Game Pass en los últimos años, tenía que contar con algo que le permitiera mantenerse vigente en el mercado. “Más que competir con Game Pass, lo que está haciendo PlayStation es poner cara y cumplir con tener algo que mostrar en medio de esta nueva corriente movida por Xbox que tiene como objetivo que el futuro de los videojuegos se vaya por los servicios”, mencionó Enrique “Junior” Martinez, especialista en la industria de los videojuegos y director de Parallax, a El Comercio.

Esto es algo con lo que también concuerda Johann Aldazábal, editor en jefe de Gamecored, quien además destacó la creciente tendencia por lo digital en comparación a lo físico durante los últimos años. “Siento que los servicios son el futuro y es a dónde deben apuntar las compañías para seguir siendo vigentes a las necesidades del usuario. La forma en la que se distribuyen y consumen videojuegos ya ha cambiado mucho si comparamos esta generación con la anterior”, dijo el experto a este diario.

Si bien la propuesta de PlayStation con la reestructuración de su servicio resulta interesante, Martinez menciona que aún hay muchos detalles que no han sido aclarados como para determinar qué el verdadero éxito que puede llegar a tener. Puntos como cuáles serán los títulos de consolas retro que se incluirán en el catálogo y su tiempo de permanencia en el servicio todavía no han sido resueltos por la compañía.

Xbox Game Pass ofrece más de un centenar de videojuegos en los que también se incluyen títulos de EA Play y otros estudios. (Foto: Xbox)

Sin embargo, un detalle que ambos expertos comparten es que, si bien la opción de jugar a videojuegos de los estudios de Xbox desde su día de lanzamiento en Game Pass es muy potente, PlayStation mantiene la delantera ya que el nivel de sus producciones aún sigue siendo muy superior al de su eterno rival y es por esto que el hecho de que no se haya incluido esta característica en el nuevo PS Plus no ha causado tantas molestias entre los usuarios.

“El mejor activo que PlayStation tiene son sus exclusivos, que hasta el día de hoy, Microsoft no tiene con qué hacerle frente. Entonces, no puedes regalar tu ventaja”, indica Aldazábal. “Sony ha tomado una buena decisión y al final de todo, este es un primer paso hacia el camino correcto. A partir de aquí tendrá que ver qué funciona, qué no y seguir implementando cambios en pro del usuario”.

“Duela a quien le duela, Microsoft aún no posee videojuegos blockbuster que la rompan como los de PlayStation, incluso con buenos títulos como Halo y Forza. No ha habido una verdadera oferta de “juegos vende-consolas” por parte de Xbox desde hace mucho tiempo. Creo que está yendo por el camino que le conviene por ahora ya que, ni bien empiecen a aparecer los proyectos de los estudios que ha comprado incluyendo a Activision Blizzard, la situación puede cambiar”, sentenció Martinez.

Los expertos mencionaron que el futuro de los videojuegos estará marcado por los distintos servicios de suscripción que han surgido en los últimos años. (Foto: Vandal)