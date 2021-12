Conforme a los criterios de Saber más

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son los videojuegos más recientes de la popular franquicia de Nintendo. Estas entregas son remakes, es decir, nuevas versiones de títulos clásicos que han recibido ciertos cambios o mejoras gracias a la tecnología actual, de Diamante y Perla, dos de los tres juegos que conformaron la cuarta generación de la saga de los monstruos de bolsillo y que fueron lanzados allá por 2006.

Con una apariencia que resulta mucho más vistosa que la de los originales pero que causó polémica entre varios fans que esperaban algo distinto, un gameplay más balanceado aunque con cuestionables decisiones de por medio y lanzados en la consola del momento, Nintendo Switch, Diamante Brillante y Perla Reluciente representan un viaje a la región Sinnoh que los recién llegados disfrutarán, pese a que los entusiastas que lograron probar los títulos clásicos en su momento pueden llegar a tener una que otra queja al respecto.

Tuvimos la oportunidad de probar estas nuevas entregas para la consola híbrida de Nintendo y en esta ocasión te contamos por qué tienen una gran carga nostálgica para todos los que probaron los clásicos Diamante y Perla, pero también las razones por las que se sienten como una oportunidad desaprovechada.

Ficha técnica

Género: RPG

RPG Plataforma: Nintendo Switch

Nintendo Switch Desarrollador: ILCA

ILCA Distribuidor: Nintendo

Nintendo Fecha de lanzamiento: 19 de noviembre de 2021

19 de noviembre de 2021 Clasificación por edades: +3

+3 Idiomas: español, inglés, portugues, francés, alemán, italiano, coreano, japonés, chino

español, inglés, portugues, francés, alemán, italiano, coreano, japonés, chino Online: sí, requiere Nintendo Switch Online

sí, requiere Nintendo Switch Online Tamaño de descarga: 6.7 GB cada uno

De regreso a Sinnoh

Dado que son remakes, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente conservan el mismo argumento de Diamante y Perla, la misma sencilla pero efectiva historia del protagonista que decide salir de su pueblo natal en búsqueda de aventura a través de la región de turno. En esta entrega, el jugador deberá recorrer la pintoresca región Sinnoh para recolectar las ocho medallas que resguardan los líderes de gimnasio y así ingresar a la Liga Pokémon para ser coronado como campeón venciendo al Alto Mando y al campeón actual.

En el camino, el protagonista y sus aliados se enfrentarán al Equipo Galaxia, una organización criminal que pretende hallar a los Pokémon legendarios Dialga y Palkia para controlar el tiempo y el espacio y así crear un nuevo universo a imagen de su líder. Como fue mencionado, la trama de los títulos de esta saga no suele ser extremadamente complicada y se utiliza una fórmula similar con cada entrega.

Por eso mismo, Diamante Brillante y Perla Reluciente hacen un trabajo correcto volviendo a contar la historia de Diamante y Perla exactamente como la conocíamos, sin ninguna implementación o sustracción a destacar. Si bien hubiese sido interesante que ILCA -equipo detrás de estos remakes- añada algunos elementos que expandan el trasfondo de personajes interesantes como el líder del Equipo Galaxia, Cynthia o el Profesor Rowan, la fidelidad con los títulos originales es destacable. Aunque esto no siempre es bueno y ya lo veremos a continuación.

Cuestionables decisiones

Diamante Brillante y Perla Reluciente mantienen el sistema RPG por el que la saga principal se hizo popular. Los combates entre entrenadores y contra Pokémon salvajes se realizan por turnos y cada uno elige lo que hará antes de actuar. Si bien existen movimientos ofensivos, defensivos y de soporte que el jugador puede escoger, la lucha se termina cuando uno de los bandos no tenga más criaturas que enviar para pelear.

Además, Pokémon tiene la ya clásica tabla de eficacias y debilidades: cada monstruo de bolsillo puede tener uno o dos tipos elementales que lo hacen resistente contra movimientos de ciertos tipos, pero vulnerable ante otros. Como ejemplo sencillo podemos usar a un Turtwig, un Pokémon tipo hierba que es resistente ante ataques tipo eléctrico, agua, tierra y hierba, pero débil ante movimientos tipo fuego, hielo, volador, veneno y bicho.

Diamante Brillante y Perla Reluciente no cambia en lo absoluto esta fórmula y tiene sentido ya que “si no está roto, no lo arregles” y vaya que esta jugabilidad sigue funcionando si ha logrado generar 8 generaciones de videojuegos. Es más, varias habilidades que se crearon en posteriores títulos de la saga han sido implementados para darle más variedad a los conjuntos de movimientos disponibles.

Diamante y Perla introdujeron dos modos de juego que terminaron dándole a estos títulos un aire distinto al de sus predecesores y sucesores: los Concursos Pokémon y el Subsuelo. El primero consiste en certámenes de belleza y carisma en los que los Pokémon participan haciendo uso de sus movimientos y el estilo que le haya brindado el jugador con los stickers para Pokéball, los cuales agregan efectos visuales cuando las criaturas son liberadas.

Los concursos Pokémon están de regreso y lucen mejor que nunca. (Foto: ILCA/Nintendo)

Este apartado ha sido simplificado ya que en los originales podía resultar un tanto complejo. Los Poffins, dulces que incrementan los atributos de los Pokémon en estos concursos, son más fáciles de crear y algunos minijuegos de los certámenes como el de ritmo no usan diversos botones o direcciones del joystick para que todo sea más accesible. El resultado dependerá de a quién se le pregunte, pero consideramos que la experiencia no se ha visto perjudicada dada la naturaleza de esta mecánica como contenido secundario.

Por otra parte, el Subsuelo sí que fue una grata sorpresa ya que, además de darnos la oportunidad de obtener gemas preciosas, piedras evolutivas y hasta fósiles de Pokémon exclusivos como Cranidos y Kabuto, ahora nos permite acceder a unas salas especiales donde podemos hallar Pokémon especiales que no son exclusivos de la región. Esto soluciona uno de los problemas principales de los títulos originales y además nos acerca un poco más a la experiencia de juegos más modernos como Espada y Escudo ya que las criaturas se muestran en pantalla y no son combates aleatorios.

No obstante, es justamente esto lo que nos lleva a los aspectos negativos o, más bien, cuestionables respecto a este remake. Diamante Brillante y Perla Reluciente nos devuelven los combates aleatorios, las MT -máquinas técnicas que le enseñan movimientos a los Pokémon- agotables y el objeto Repartir Experiencia por default. Estos aspectos fueron solucionados de alguna forma en entregas posteriores a Diamante y Perla pero en estos remakes regresan para demostrar que siguen siendo tan molestos como antes.

Se argumenta que todo esto se debe a la fidelidad que tienen los remakes con los títulos originales pero, cuando vemos que estas nuevas versiones también incluyen mejoras evidentes como que los MO -movimiento ocultos- no necesitan ser enseñados a los Pokémon o que se pueden encontrar a las criaturas campando a sus anchas en el Subsuelo pero no en la superficie este argumento pierde credibilidad. Es evidente que el estudio desarrollador tuvo complicaciones para encontrar un balance entre mantener la esencia de los clásicos y agregar mejoras de “calidad de vida” necesarias. Este es el gran fallo de estos títulos.

En el Subsuelo de Sinnoh, podremos hallar Pokémon exclusivos que no aparecen en la superficie. (Foto: ILCA/Nintendo)

No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho

Un aspecto que probablemente tome por sorpresa a más de uno es el apartado gráfico y estético del videojuego. Cuando se reveló que se optaría por un estilo “chibi”, personajes pequeños con cabezas grandes y cuerpos diminutos, la comunidad expresó su molestia ya que veníamos de un título como Espada y Escudo que exhibía un diseño más tradicional y acorde a lo que la saga venía haciendo desde hace años. El hecho de tener a la Nintendo Switch como plataforma le permitió al equipo tener más capacidad técnica para crear modelos 3D más ambiciosos, pero optó por algo más sencillo y -posiblemente- inferior a lo esperado.

No obstante, los resultados son geniales. Ver a la región Sinnoh en un motor gráfico tridimensional es sublime y varias locaciones o puntos de interés en el mapa como Jublife City, Snowpoint City y Spear Pillar se benefician mucho del nuevo acabado que es posible al tener un hardware más potente. El estilo chibi de los personajes termina convenciendo ya que se asemeja mucho a los sprites que se usaron para los juegos originales. Dicen que la nostalgia es muy poderosa y estos títulos lo demuestran a la perfección.

Los modelos de los Pokémon han sido consistentemente buenos a lo largo de la saga desde que pasaron al 3D con Pokémon X e Y y el trabajo que logró ILCA con estos títulos no es la excepción. Cada criatura retiene su carisma innato producto de un gran diseño y, gracias a la amplia gama de monstruos de bolsillo con la que contamos, planear y armar nuestro equipo es tan gratificante y divertido como cuando uno era un niño.

Un aspecto que ha generado controversia es que ahora nos dan la chance de elegir a uno de nuestros Pokémon para que salga de su Pokéball y nos acompañe en la aventura, siguiendonos siempre en nuestra travesía. Pese a que este es un simpático detalle, puede volverse molesto ya que el Pokémon en cuestión funciona como una persona o NPC más en el mapa y puede llegar a interrumpirnos si queremos atravesar distintas zonas del mapa. El hacer que automáticamente se coloque detrás de nuestro personaje si llegamos a chocarlo hubiese sido una opción más lógica ya que otros videojuegos de la saga lo han hecho.

Haciendo justicia a una colección gloriosa

En el apartado sonoro, los juegos no trastabillan en lo absoluto. Los efectos de sonido cuando conectas un golpe crítico, cuando tu Pokémon se encuentra con baja salud o cuando se usan los movimientos ocultos en el mapa, siguen siendo maravillosos y, por supuesto, la banda sonora es espectacular. Los remixes de temas como “Lake Theme”, “Battle (Trainer)”, “Battle (Gym Leader)”, “Mt. Coronet” y la magnánima “Battle (Champion)” le hacen total justicia al score compuesto por Junichi Masuda -también director de las entregas originales- y Go Ichinose.

Rendimiento técnico

Estos videojuegos corren perfectamente en Nintendo Switch tanto en estado dock como en portátil. Ciertamente, no estamos frente a obras que le exigen mucho al hardware para poder funcionar y es por esta misma razón que la tasa de cuadros por segundos con la que se reproduce es óptima. No hallamos bajones notables durante nuestra experiencia con los títulos en cuestión y eso, sin duda, es positivo.

Conclusiones

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son buenos videojuegos. Como remakes, cumplen su función de acercar a nuevas audiencias a los títulos de la cuarta generación que tantas memorias gratas les producen a los veteranos que lograron jugarlos en la época en la que salieron. Sin embargo, ambos títulos se sienten como oportunidades desaprovechadas ya que el estudio desarrollador jugó muy a la segura y tomó decisiones bastante controversiales para balancear ambos títulos. El hecho de no poder desactivar el Repartir Experiencia para obtener un gameplay más retador o que el apartado online de estos títulos esté en pañales sin un circuito competitivo genera que uno se rasque la cabeza al preguntarse por qué no le pusieron más esfuerzo a ciertos puntos.

Pese a esto, no hay duda de que los remakes son la forma más accesible y óptima de experimentar el viaje por la región Sinnoh que tenemos en la actualidad y ofrece cientos de horas de diversión para todos los amantes del género RPG, de la saga Pokémon y para cualquiera que esté dispuesto a dejarse atrapar por su factor nostálgico o su cautivadora estética.

Dato

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente pueden ser adquiridos a través de la Nintendo eShop de Switch por $59.99 cada uno. Si deseas comprarlos en su versión física, puedes encontrarlos en tiendas autorizadas a S/319,90 cada uno.

Los jugadores, sean veteranos o nuevos, regresan a la región Sinnoh con los remakes de Pokémon Diamante y Perla en Nintendo Switch. (Foto: ILCA/Nintendo)

