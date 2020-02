El número uno del ránking mundial de Pokémon Go es peruano, tiene 25 años y se llama Sebastián Rodríguez. Así como muchos, se unió a la fiebre del videojuego en 2016, cuando el título llegó a los celulares de todo el mundo.

Sebastián alcanzó la cima del competitivo mundial tras ganar el Legion PVP Lima Battle Tower, un torneo organizado por la Silph Road, una plataforma que ha logrado el apoyo de la comunidad amante del juego ante la ausencia de un circuito oficial.

‘Escombraura’, como es conocido Rodríguez, se llevó la copa, 2.000 pokemonedas, una medalla y un cupo directo para participar en uno de los tres campeonatos Continentales, los cuales se llevarán a cabo entre junio y agosto de este año y premiarán con un pase al Mundial de Pokémon Go.

El Lima Battle Tower se realizó en nuestra capital, entre el 15 y 16 de febrero, y contó con la participación de 164 personas de todo el orbe, quienes buscaron quedarse con la gloria. Esta competencia basó su formato en el sistema suizo, en el que resulta campeón la persona que consiga más puntos (por victoria) en el numero de rondas que tenga, ocho en este torneo.

Revive aquí todas las partidas de Sebastián Rodríguez:

Despues de una largo y grato torneo, pude salir victorioso con un 8-0, y otra vez sin un pokemon tipo lucha 💪.



Mañana estare pasando todos los videos 🙌🙌 gracias por su apoyo 😊 pic.twitter.com/SuVv7n7HPX — Sebastián Rodriguez (@Escombraura) February 16, 2020

Pero no es la primera vez que Rodríguez gana un torneo de Pokémon Go frente a competidores extranjeros. El año pasado, el peruano mostró toda su capacidad como Maestro Pokémon y logró traer a tierras nacionales el torneo Continental que se organizó en Santiago, Chile.

¿Cómo se juega Pokémon Go de manera competitiva? La respuesta es sencilla: a través de los combates Jugador contra Jugador (JcJ o PvP por sus siglas en inglés). En estos, los usuarios deben hacer toques en la pantalla para hacer daño, mientras que esperan que cargue sus poderes. La estrategia reside en saber cuándo utilizar estos ataques especiales o en qué momento bloquear con el escudo.

Por otra parte, Pokémon Go es un juego para móviles que basa su jugabilidad en la realidad aumentada. Esta aplicación fue desarrollada por Niantic y se lanzó en 2016, rompiendo récords. Solo en 2019, produjo US$ 894 millones en ganancias, asentándose como uno de los pesos pesados del gaming móvil. Su inicio oficial en los eSports se dio a finales de enero, cuando arrancó la Liga Combates GO.

Luego de la conquista de Sebastián en el Legion PVP Lima Battle Tower, El Comercio conversó con ‘Escombraura’, quien aseguró estar feliz por su logro, pero que no se siente como el mejor jugador del planeta. También explicó el significado de su nickname y que el Perú es una potencia en Pokémon Go.

“Estoy muy feliz de ganar. Esto no me lo esperaba, sí sabía que iba a llegar lejos, pero no ganar completamente. Justo jugué contra ‘Ventuski’, que en ese momento [antes del torneo] era el mejor jugador de Chile y del mundo”, declaró ‘Escombraura’.

El peruano le ganó la final al mejor del mundo. (Foto: Twitter PokestGo)

A su vez, cuando un deportista (electrónico o tradicional) juega de local, tiene el apoyo y el sentimiento del público, el cual siempre se hace presente, no por nada fuimos escogidos como la Mejor hinchada del mundo en Rusia 18. En el terreno de los videojuegos, las cosas no son distintas y más si los torneos se realizan en tierras nacionales.

"Sentí que la gente estuvo apoyándome”, declaró ‘Escombraura’.

En 2019, cuando el peruano participó en el Continental de Pokémon Go en Chile, torneo que también ganó, no disfrutó del apoyo hasta que vio las redes sociales.

Líder del ránking mundial

Como mencionamos, luego de la victoria de ‘Escombraura’ en el Lima Battle Tower, el ránking mundial se modificó, colocando al peruano en la cima. Sin embargo, -y aunque varios competidores se lo han dicho- él no cree ser el mejor.

“Ahorita no me siento como el mejor jugador del mundo. Para eso se hará el torneo mundial, ahí saldrá el campeón”, puntualizó. [Aunque] hay varias personas que creen que soy el mejor del mundo. Eso me lo dijo ‘Ventuski’, que es top”, dijo.

Sumado a esto, el pro-player afirmó que el Perú es el país más fuerte en Pokémon Go en Latinoamérica. Hasta se aventuró en comentar que a nivel mundial también estamos entre los grandes, aunque con una notoria duda, pues no ha tenido mucho roce con jugadores de Estados Unidos y Europa.

Ahora solo queda esperar al próximo Continental, el cual no tiene una fecha exacta, pero se sabe que será entre junio y agosto. Solo allí ‘Escombraura’ podrá demostrar que somos los más fuertes del planeta.

'Escombraura' sosteniendo el trofeo junto a otros jugadores. (Difusión)

La historia ‘Escombraura’

Es cierto que los nombres nos definen y, hasta cierto punto, llevan rostros. Esto también se refleja en los apelativos (o nicknames) que adoptan los jugadores de videojuegos.

La historia de ‘Escombraura’ va más allá que un grupo de palabras al azar, es una representación del amor del jugador peruano hacia sus canes y así lo explica: “'Escombraura' fue por mis tres perros, ahora solo me queda [vivo] uno. Era por ‘Scott’, ‘Sombra’ y ‘Aura’. De pequeño junté esos nombres y desde ahí tengo mi nick”.

Sebastián Rodríguez (16 años aproximadamente) junto a su familia y a sus tres perros que inspiraron al nick 'Escombraura'. (Foto: Sebastián Rodríguez)

Por otra parte, -y aunque parezca extraño- ‘Escombraura’ no siempre estuvo de cerca a Pokémon. Al menos en los videojuegos, se mantuvo alejado por un tiempo y así lo explica: “Empecé con una Gameboy Color, con Red Blue/Yellow. De ahí no volví hasta Pokémon Go, en 2016; porque de pequeño no me compraron otro Gameboy”.

Ahora la situación es distinta. Si bien el joven de 25 años pasó por eSports como Starcraft II u Overwatch, siempre terminó dejándolos. Siempre el mismo motivo: los estudios.

Pokémon GO (Reuters)

“Yo entré al PVP de casualidad, un amigo me dijo que iba a jugar un torneo de Pokémon y me pareció chévere, porque no pensé que hubiesen torneos de Pokémon Go. Cuando clasifiqué al regional [de Lima el año pasado] empecé a jugar seriamente”, asegura.

A pesar de esto, todavía la comunidad competitiva de Pokémon Go es pequeña y no recibe grandes premios económicos. Recordemos: los torneos de la Silph Road no son oficiales, por lo que Niantic no interfiere en las recompensas.

“Si hablamos de que si quisiera vivir de esto, no alcanzaría”, afirma con seriedad ‘Escombraura'.

Pero no todo es serio, ya que Pokémon Go año a año sigue generando increíbles cantidades de dinero y el número de usuarios no baja. Nuestro país, cuna de grandes jugadores de Dota 2, League of Legends o PES, no es ajeno. Para ‘Escombraura’, la comunidad nacional “crece bastante”, debido a que cada vez ve más gente en los torneos de Pokémon Go.

Cabe destacar que Niantic,empezó a finales de enero su Liga Combates Go, la cita eSport oficial del juego. Pero esta tiene detractores y ‘Escombraura’ es uno de ellos. “Siento que lo está haciendo mal, es muy aleatorio. No tienes lectura del rival, simplemente pones tres pokémones -lo más probable es que sean Legendarios-, y estos tampoco están balanceado. Dependiendo de cómo lo haga Niantic, participaré”, declara.

La Liga Combates Go es la competencia oficial de Pokémon Go. Esta arrancó a finales de enero. (Imagen: Niantic)

Mientras tanto, en Silph las cosas son distintas. Los organizadores de cada evento tienen reglas que balancean el juego. Por ejemplo, en febrero se realiza la Copa de la Rosa, durante este periodo solo se pueden usar criaturas del color rosado, rojo, morado o gris. “Silph conoce cómo funciona el PVP, la mecánica, y sus copas siempre son balanceadas. No veo a Niantic [Liga Combates GO] como algo competitivo”.

Así va el ranking mundial de Pokémon Go en la plataforma de Silph. (Difusión)

A pesar de ello, en el Perú y en gran parte del mundo, el competitivo de Pokémon Go tiene presencia. Quizás no la notoriedad de juegos como League of Legends o Dota 2, títulos que realizan por todo lo alto sus eventos, pero sí que hay un cariño del público que se deja ver. Caso de Sebastián Rodríguez, que consiguió ser el mejor, mejor que nadie más.

DATOS:

- Las competencias de Pokémon Go de la Silph Road son gratuitas y se realizan en diversas ciudades del mundo. En el Perú hay presencia en Arequipa, Puno, Moquegua, Chiclayo, etc.; por lo que la posibilidad de convertirse en un verdadero ‘Maestro Pokémon’ es más que factible. Si estás interesado, solo debes registrarse en su web.

- La victoria de ‘Escombraura’ en el Lima Battle Tower le ha concedido un cupo directo para el siguiente sudamericano de Pokémon Go. De ganar, el pro-player participará en el Mundial del videojuego, este tendrá su primera edición este 2020 en agosto próximo.

- El ránking de la Silph se modifica en todo momento, por lo que el número a veces puede cambiar de puesto con celeridad.

