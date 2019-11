No es desconocido que Pokémon Go es un éxito mundial. Desde su lanzamiento en julio de 2016, el título de Niantic ha sumado miles de fanáticos a nivel mundial y ahora se acaba de conocer que el juego superó los US$ 3.000 millones en ingresos.

Disponible en celulares iOS y Android, Pokémon Go es un videojuego de realidad aumentada que nos invita a ser entrenadores pokémon. Además, se encuentran actividades como capturar criaturas, jugar con otros usuarios o enfrentarnos a pokémones legendarios.

Ahora, según un informe de Sensor Tower, un reconocido grupo de analistas, Pokémon Go ha conseguido más de US$ 3.000 millones en ganancias y cerca de 546 millones de descargar a nivel mundial, existiendo una media de inversión de US$ 5,6 por persona.

Asimismo, Sensor Tower publicó una interesante gráfica con el ingreso anual de Pokémon Go desde que fue lanzado:

(Imagen: Sensor Tower)

“Estados Unidos es el líder en gasto de los usuarios, los jugadores han generado casi US$ 1.100 millones, o 36.2% de los ingresos totales, hasta ahora. Japón es el segundo país con mayor recaudación, con jugadores que han invertido US$ 884 millones, o %29,4, mientras que Alemania representa el 6% con US$ 181 millones”, se lee en la página web de Sensor Tower.

Por otra parte, casi el 80% del total de descargas de Pokémon Go provienen de la Google Play Store, la tienda oficial de Android, obteniendo 424.6 millones de instalaciones únicas (78,5%). En el caso de iOS, la cifra se reduce hasta las 116 millones de descargas (cerca del 21,5%).

DATO:

Pokémon Go está disponible para celulares iOS y Android, y no tiene coste alguno. Aquí sus links de descarga en iOS y Android.

