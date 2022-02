Conforme a los criterios de Saber más

Pokémon Legends Arceus finalmente está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. La nueva y esperada entrega de la saga propiedad de The Pokémon Company y Nintendo ha generado controversia entre sus fans debido a que, después de más de 25 años, supone el primer cambio significativo en el gameplay de un videojuego de la franquicia.

Alejándose de la estructura del juego de rol tradicional y de la fórmula establecida por la saga desde su primer lanzamiento allá por 1996, Pokémon Legends Arceus apuesta por un enfoque distinto: con varias características claves de la franquicia aún en su núcleo, pero dándole una vuelta a la jugabilidad con un acercamiento a la acción en tiempo real, así como también a nuevos objetivos de la historia.

Pese a lo maravilloso que pueda sonar que Pokémon salga de su zona de confort tras tantos años de ofrecer más de lo mismo, a continuación te explicamos por qué este videojuego, incluso teniendo muy buenas intenciones, contiene tantas falencias que no logra ser el revolucionario título que todos los fans estaban esperando.

Ficha técnica

Pokémon Legends Arceus Género RPG de acción Plataforma Nintendo Switch Desarrollador Game Freak Distribuidor Nintendo Fecha de lanzamiento 28 de enero de 2022 Clasificación por edades +3 Idiomas Español, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, chino Online Sí, requiere Nintendo Switch Online Tamaño de descarga 6.0 GB

El pasado de una región envuelta en misterio

Pokémon Legends Arceus nos muestra la historia del protagonista, un jóven que ha sido enviado al pasado por la legendaria criatura que le da título al juego. Es así como el personaje da a parar a la región Hisui, la región Sinnoh en una era antigua inspirada en el Japón feudal. En esta época, el mundo es muy distinto al actual ya que los Pokémon son considerados peligrosos y diversos grupos están enfocados en crear una enciclopedia que recopile los datos de todos los especímenes que habitan en este lugar.

En efecto, la Pokédex no existe en esta era y el Equipo Galaxia, el grupo antagónico de Pokémon Diamante y Perla, se maneja de forma distinta en esta época: la asociación se encarga de capturar y estudiar a los Pokémon salvajes para armar el primer gran recopilatorio de datos sobre las criaturas de Hisui. Dado que el protagonista proviene de un tiempo donde los humanos y los Pokémon coexisten pacíficamente y tiene un talento innato para capturar y entrenar a estos monstruos, este se une a los rangos de la agrupación para ayudar en su tarea mientras descubre más sobre las razones detrás de su viaje en el tiempo.

En el camino, conocerá a todo tipo de pintorescos personajes que lo ayudarán en su tarea y tendrá que combatir contra cientos de Pokémon nunca antes vistos que han comenzado a comportarse de manera poco usual. No obstante, su objetivo sigue siendo uno: cumplir con la tarea que le encomendó Arceus de capturar a todos los Pokémon existentes en la región Hisui.

Un cambio necesario

El videojuego finalmente cambia las reglas de la franquicia y esto se nota desde el inicio. Para empezar, Pokémon Legends Arceus es un juego de rol de acción, por lo que este elemento está presente en muchas de las mecánicas: el jugador puede capturar a los Pokémon que se encuentran presentes en el extenso mapa en tiempo real lanzándole una Pokébola directamente. A diferencia de otros títulos de la saga, las criaturas deambulan por las distintas áreas del mundo y ya no aparecen como combates aleatorios en zonas específicas.

Para obtener a los Pokémon, tenemos a nuestra disposición diversas herramientas como las distintas variantes de Pokébolas (pesadas, de plumas, grandes, de plomo, de ala, ultrabolas, de gigatones y de chorro), pociones, bayas y una extensa lista de materiales para fabricar otros objetos. Mediante la nueva mecánica de crafting, los jugadores pueden crear nuevos items con todo lo que vayan recogiendo en su camino para reponer sus arsenales o tener armas que se adapten mejor a las diversas situaciones a las que se enfrentan.

En este periodo de la historia, los Pokémon son criaturas mucho más salvajes y el gameplay lo demuestra con una nueva integración: ahora, el jugador puede ser atacado por estas criaturas y hasta puede ser noqueado si recibe el suficiente daño. Para no pasar por esto, tendremos que esquivar los poderosos ataques de los Pokémon realizando acrobacias en el momento preciso para no ser golpeados o, por supuesto, también podemos iniciar un combate con nuestros propios monstruos capturados.

Poderosos y salvajes Pokémon habitan en la región Hisui. (Foto: Game Freak/Nintendo)

El combate de Pokémon Legends Arceus es prácticamente el mismo que en el resto de la franquicia: acciones por turnos, la tabla de debilidades y fortalezas según el tipo y la posibilidad de usar a nuestras criaturas preferidas siguen formando la base sólida de esta parte del gameplay. No obstante, se introduce una pequeña mecánica nueva: cuando el Pokémon ha entrenado lo suficiente, este puede dominar un movimiento y elegir entre dos estilos: ágil y fuerte.

El primero reduce la potencia del ataque, pero permite que el usuario pueda actuar más rápido mientras que el segundo le brinda un enorme poder a la técnica a cambio de un largo periodo de recuperación. Así, el entrenador tendrá la facultad de elegir entre estas variantes según su conveniencia como pueden ser terminar el combate rápidamente o hacerle menos daño a su oponente para poder capturarlo.

Si bien no se trata de una jugabilidad rompedora ya que se combinan elementos de Monster Hunter, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y de la misma saga principal, Pokémon Legends Arceus finalmente se atreve a salir de su zona de confort y experimenta con influencias de otras franquicias icónicas del gaming. Puede que el resultado no sea tan revolucionario como uno podría llegar a creer, pero logra crear una experiencia entretenida (después del martirio que supone el tutorial inicial) y sobre todo refrescante para los jugadores de Pokémon.

Este videojuego no está redescubriendo el hilo negro de los videojuegos ni tampoco está creando un nuevo género, pero sí ofrece un nuevo modo de jugar a Pokémon que, en ciertas ocasiones, logra plasmar el concepto original de la franquicia: un mundo lleno de criaturas fascinantes que pasean libres esperando a ser capturadas por los entrenadores. Este es el gran atractivo de Pokémon Legends Arceus y lo convierten en un título interesante: con fallos, sí; pero también con varios aciertos que le dan un enorme potencial si se usan como referencia para la saga a futuro.

La mecánica de los movimientos en estilo agilidad o fuerza son una nueva introducción en el combate de Pokémon. (Foto: Game Freak/Nintendo)

Una apariencia inaceptable

Lamentablemente, lo antes mencionado es lo más destacado del videojuego ya que en el resto de apartados fracasa estrepitosamente. Es impresionante que, hasta la fecha y por la ganancias millonarias que maneja cada entrega de la franquicia, sus gráficos sigan siendo de una calidad tan pobre. Pokémon Legends Arceus intenta emular una estética como si de un dibujo hecho con acuarelas se tratara, con un cell shading que busca replicar lo obtenido por títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age o Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, pero sin éxito.

Para empezar, las texturas de elementos visuales tan básicos como los árboles, el gras y el agua exhiben el pobre trabajo de Game Freak, desarrolladora del título. Cuando un título que es vendido a precio completo (US$60) y que ostenta el prestigioso nombre de una saga como Pokémon se ve de este modo, uno no puede salir de la inmersión que plantea ligeramente el videojuego al sentirse distraído por lo mal que se ve.

Si bien las animaciones de los Pokémon y los nuevos diseños de las variantes regionales de Hisui -criaturas que tienen una apariencia y tipos distintos al de sus contrapartes globales y que solo pueden encontrarse en esta región como Growlithe, Braviary o Zoroark- son destacables y lucen mejor que en el pasado, cuando uno compara lo que este trabajo presenta con otros grandes títulos de la consola como, por ejemplo, Shin Megami Tensei V, el déficit es evidente.

El protagonista obtiene sus características ropas de la región Hisui. (Foto: Game Freak/Nintendo)

Los modelos tridimensionales de los personajes son otros que logran salvarse a duras penas de esta crítica, pero siguen teniendo un estándar muy bajo para lo que se puede y ya se ha logrado hacer en Nintendo Switch. De no ser porque estamos ante un título de la saga Pokémon, este videojuego hubiese sido juzgado con más severidad, tal como ocurrió en su momento con Pokémon Sword & Shield y sus gráficos.

Por desgracia, este no es el único aspecto cuestionable de la presentación ya que otro detalle que no ha sido pasado por alto es la ausencia de actuación de voz. Esto no es absolutamente necesario para crear un título de calidad o memorable, pero, de nuevo, estamos ante un videojuego de una franquicia multimillonaria y no ante un proyecto de un estudio independiente, que hasta han contado con este tipo de elementos en varias ocasiones.

Pokémon Legends Arceus tiene un aspecto visual muy inferior al de otros exponentes que el estudio tomó como referencia para cimentar el suyo propio. Se nota el poco trabajo en lo que a gráficos se refiere, quizás producto de la poca exigencia que el público tiene con los videojuegos de la franquicia. No obstante, es vital resaltar estas cada vez más notables falencias ya que todos los elementos pasan por la evaluación.

La calidad de las texturas del agua, las sombras y hasta los árboles son totalmente superiores en un título como The Legend of Zelda: Breath of the Wild pese a que este último es más antiguo. (Foto: Game Freak/Nintendo)

Viejas tonadas y nuevas composiciones

En lo que respecta a la banda sonora, Pokémon Legends Arceus logra acercarse al estatus que la franquicia tiene en el apartado musical desde su creación. Si bien recurre mucho a versiones remasterizadas o nuevas mezclas de temas presentes en Pokémon Diamante y Perla, también cuenta con su propia gama de temas nuevos como las distintas variantes Jubilife Village, Battle! Vs Arceus y Battle! VS. Dialga-Palkia, por mencionar algunos destacados.

En sí, no es un soundtrack sólido por completo pero logra su cometido de generar inmersión en el jugador, evocar nostalgia debido a la conexión del juego con Diamante y Perla y ofrece piezas que pasarán a formar parte de las listas de reproducción de los fans acérrimos de la franquicia.

Rendimiento técnico

Otro punto polémico en el paquete completo de Pokémon Legends Arceus es su rendimiento. A estas alturas, es probable que todos sepan que Nintendo Switch no es precisamente una plataforma poderosa para jugar a videojuegos, por lo que muchos de los títulos desarrollados para esta consola híbrida pueden presentar problemas técnicos si no son bien optimizados.

Este videojuego se reproduce a una tasa estable de 30 cuadros por segundo (FPS), pero sacrificando muchos recursos en su tarea. A medida que jugamos, vemos cómo algunos elementos del escenario como los árboles y el pasto aparecen de repente en la pantalla o cómo, cuando vemos a un Pokémon lejos del protagonista, este se mueve a una tasa muy baja de FPS. Este tipo de problemas están presentes en Pokémon Legends Arceus y pueden ser un factor más de distracción para el jugador.

Los Pokémon iniciales de Hisui son Cyndaquil, Rowlet y Oshawott. (Foto: Game Freak/Nintendo)

Conclusiones

Pokémon Legends Arceus pudo haber sido un gran videojuego. Tiene una jugabilidad suficientemente innovadora (ojo, para los estándares de la franquicia) y nos plantea una estructura distinta de lo que un título de la saga siempre ofrece, sin combates contra líderes de gimnasio u organizaciones malvadas para concentrarse más en la exploración, la captura y la investigación de estas criaturas.

Sin embargo, su deficiente presentación y problemas técnicos ponen en evidencia que el estudio no pulió su obra, conformándose con entregar algo con el suficiente trabajo en lugar de un producto excelente, a la altura de las circunstancias o de las premisas con las que se publicitó el título. Pokémon Legends Arceus es un videojuego entretenido y con una propuesta interesante pero con tantos errores que termina siendo decepcionante.

Sin embargo, si los aciertos del videojuego son tomados en consideración para futuros títulos de la saga, consideramos que Pokémon Legends Arceus logra su cometido como proyecto experimental lanzado para probar cosas nuevas que permitan renovar tan longeva saga en entregas posteriores.

Pokémon Legends Arceus es un interesante proyecto para la saga y si sus aciertos son tomados como referencia para entregas futuras, puede suponer un verdadero cambio para la saga. (Foto: Game Freak/Nintendo)

