Pokémon tendrá nuevo videojuego que llega de la mano de Tencent

The Pokémon Company ha firmado un acuerdo con Tencent para desarrollar un nuevo juego de la famosa saga, el cual será desarrollado por TiMi Studio Group, un estudio asociado a la empresa china que se ha especializado en juegos para móviles. Este grupo afiliado ha sido el responsable de juegos como por ejemplo PUBG Mobile, Arena of Valor o Call of Duty Mobile, que ya está disponible en Australia y Canadá.

Este año ya ha salido el título Pokémon Rumble Rush, para móviles Android e iOS, y muy pronto aparecerá Pokémon Másters. De esta forma, la lista de juegos de Pokémon sigue ampliándose. Del mismo modo, una nueva generación de Pokémon se aproxima gracias al lanzamiento de Pokémon Espada y Pokémon Escudo.

Los detalles de este nuevo título todavía son desconocidos. Tampoco hay una fecha aproximada de lanzamiento ni pistas sobre su género.

Con ello queda claro que la famosa franquicia que inició hace más de dos décadas sigue estando a la moda. Desde el lanzamiento de la película Detective Pikachu, el título de Game Freak ha sido una de las protagonistas en la actualidad dentro de la industria de los videojuegos.

Sin duda este impulso comenzó en 2016 con la aparición de Pokémon Go, que dispuso de las famosas criaturas virtuales en millones de móviles.