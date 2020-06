The Pokémon Company hizo oficial la entrada de la franquicia al terreno de los MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) con Pokémon Unite, un videojuego al puro estilo de los populares Dota 2 o League of Legends. Se trata de un título 5 vs. 5 en el que nos enfrentaremos a otros jugadores utilizando pokémon.

El juego estará disponible para Nintendo Switch, iOS y Android en una fecha por confirmar y se regirá bajo el formato free to play (gratuito) e incluirá microtransacciones.

Aquí te dejamos su tráiler:

Asimismo, el productor del juego, Masaaki Hoshino, aseguró que habrá juego cruzado entre las plataformas disponibles, por lo que los usuarios de la Switch podrán enfrentarse a los de iOS o Android.

Acerca de la jugabilidad, habrá dos grupos de cinco pokémon, los cuales podrán ser de diferentes generaciones y evolucionarán conforme consigan experiencia en batalla. El objetivo principal del juego, por lo que se ha visto en el tráiler, es atrapar la mayor cantidad de pokémon. Además, así como ocurre en Dota 2 o LOL, el mapa se divide en tres caminos.

Pokémon Unite. (Captura de pantalla)

Por el momento se sabe que estos son las criaturas que estarán disponibles en Pokémon Unite: Pikachu, Charizard, Blastoise, Venusaur, Snorlax, Machamp, Gengar, Clefable, Lucario y Talonflame.

Síguenos...