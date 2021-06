Portugal y Francia cierran la jornada 3 del grupo F de la Eurocopa, el máximo torneo de naciones que se viene realizando en el viejo continente desde el pasado 11 de junio. La única certeza es que la campeona del mundo, Francia, sobrevive a este primer capítulo de la competición, algo de lo que por el momento no puede presumir su rival Portugal, ni Alemania, que se mide con Hungría.

En ese sentido, la sección de Tecnología, Ciencias e eSports de El Comercio simuló el enfrentamiento entre las selecciones de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en el popular videojuego PES 2021.

Como se recuerda, el título de Konami cuenta con los derechos de la Eurocopa.

Portugal vs. Francia en PES 2021:

LA PREVIA

Son varios gigantes del fútbol de los años 2010 los que podrían despedirse el miércoles. Comenzando por el vigente campeón de Europa, el Portugal de un Cristiano Ronaldo que nunca ha marcado ante Francia, su rival del miércoles.

Una derrota contra Francia situaría a la ‘Seleçao’ al borde del precipicio después del descalabro ante la ‘Mannschaft’ (4-2). A diferencia de 2016, sólo tres puntos podrían no ser suficientes para los lusos para clasificarse como uno de los cuatro mejores terceros.

Sobre todo porque una victoria al mismo tiempo de Hungría contra Alemania dejaría a los hombres de Fernando Santos sin la posibilidad de seguir defendiendo el título.

Francia vs. Portugal EN VIVO: fecha, horarios y canales por tercera jornada de la Eurocopa 2021. (Diseño: Depor)

“Francia es una final más, tendremos que clasificarnos para tener derecho a otras finales”, prometió el lunes el volante Joao Moutinho, antiguo compañero de Kylian Mbappé en el Mónaco.

Es cierto que Francia jugará con la tranquilidad de saberse clasificada, pero el primer puesto del grupo está en juego y, con ella, la promesa de un rival más asequible en octavos.

La campeona del mundo tiene que reivindicarse después del decepcionante 1-1 ante Hungría y hará piña detrás de Karim Benzema para que el delantero del Real Madrid anote su primer gol desde su regreso con la selección.

“Sabe que tiene el apoyo del cuerpo técnico y de los jugadores”, insistió su compañero Antoine Griezmann.

Mejor situada que Portugal, Alemania debe aún sellar su clasificación ante los magiares. Un empate sería suficiente, en el peor de los casos, para acceder a octavos de final como uno de los mejores terceros.

Pero ante los sorprendentes húngaros Joachim Löw podría tener que buscar una alternativa a la posible baja de Thomas Müller, tocado en una rodilla y ausente en el entrenamiento de la víspera.

Los campeones del mundo de 2014 sí podrán contar con su arquero Manuel Neuer que lucirá una vez más el brazalete arcoíris, a falta de poder iluminar el estadio de Múnich con esos colores después de la negativa de la UEFA.

Un líder es lo que le falta a la joven España de Luis Enrique, con las ausencias de Sergio Ramos y Gerard Piqué. Contra Eslovaquia en la tercera fecha del grupo E, el regreso de Sergio Busquets, baja para el inicio de la Eurocopa debido al covid-19, podría inyectar al equipo algo de carácter y experiencia.

Pero no resolverá un problema de definición ante portería que no es nuevo. La multiplicación de pases no basta a la ‘Roja’ para imponerse y encadena empates. España sólo suma 1 victoria en seis partidos entre la Eurocopa y el Mundial-2018 (1-0 contra Irán).

Un nuevo empate ante la Eslovaquia de Marek Hamsik no les bastaría si la Polonia de Robert Lewandoswki ganase a una Suecia ya clasificada.

Como avanzó el defensor César Azpilicueta “es casi un primer partido de eliminación directa”.

Portugal vs. Francia probables alineaciones

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Rafael Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Diogo Jota.

Francia: Hugo Lloris; Koundé, Raphael Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Paul Pogba, N’Golo Kanté, Tolissó; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Kylian Mbappé .

