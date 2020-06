El lanzamiento de una consola, en este caso la PlayStation 5, emociona a miles de personas en todo el globo; sea por los avances en tecnología o por el renovado catálogo de videojuegos. En ese sentido, así como te contamos todas las características sabidas de la PS5, ahora es el turno de los títulos que llegarán a dicha plataforma.

Como se sabe, este jueves 11 de junio Sony presentará su nuevo catálogo de videojuegos, los cuales acompañarán el lanzamiento de su PS5. Aquí todos los datos de dicha transmisión.

Cabe destacar que la PlayStation 5 saldrá a la venta a finales del 2020 en todo el mundo. Entre sus novedades destaca el nuevo control DualSense, un chip de audio en 3D, soporte para resolución 8K (7.680 x 4.320 píxeles), retrocompatibilidad, etc.

Volviendo al tema, aquí te dejamos los videojuegos confirmados de manera oficial para la nueva consola de Sony.

Assassin’s Creed Valhalla

El nuevo juego de la popular franquicia Assassin’s Creed no puede faltar en la nueva generación de consolas. Se trata de AC: Valhalla, juego que se ambientará en el siglo IX, durante la época de expansión vikinga. En esta oportunidad jugaremos con Eivor, líder de un clan quien tendrá la misión de conquistar Inglaterra.

Sumado a esto, el equipo desarrollador -Ubisoft Montreal- confirmó que el mapa del juego será más grande que el visto en Assassin’s Creed Odyssey, el cual se erigía como uno de los más extensos de la saga. A su vez, podremos escoger una versión femenina de Eivor como protagonista.

Por el momento no se sabe la fecha exacta de lanzamiento, pero se anticipó que será a finales de 2020 para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia.

Gods and Monsters

De los creadorees de Assassin’s Creed: Odyssey, llega Gods and Monsters, un videojuego de acción y aventura ubicado en la antigua Grecia. Este título será distribuido por Ubisoft y se espera que estrene a lo largo del segundo trimestre del 2021 (en un inicio se confirmó para febrero de 2020, pero se retrasó).

Se sabe que estará disponible para las actuales consolas, así como las de próxima generación (PS5 y Xbox Series X).

A su vez, Gods and Monsters destaca por su apartado gráfico, el cual está lleno de colores y animaciones.

Observer: System Redux

Lo nuevo del estudio Bloober Team, padres de Layers of Fear y Blair Witch. Observer: System Redux es un videojuego de terror y ficción que se estrenó en 2017 para PS4 y Xbox One, ahora sus desarrolladores preparan una remasterización para PS5 y Xbox Series X, la cual podremos disfrutar desde finales de 2020.

Su anuncio se dio en abril pasado y se adelantó que habrá nuevo contenido jugable y cambios en las mecánicas.

Sobre la historia, conoceremos a Daniel Lazarski, un hombre que cuenta con la habilidad de manipular los recuerdos de la gente gracias a los chips implantados en sus cerebros. De esta forma, Lazarski se pondrá a investigar sobre el misterioso asesinato de su hijo.

Dying Light 2

La secuela del exitoso Dying Light (2015) también llegará a la PS5 y Xbox Series X. Así, el videojuego que mezcla zombies, parkour y un extenso mundo abierto se podrá jugar tanto en las actuales consolas como futuras. El desarrollador, Techland, confirmó que Dying Light 2 aprovechará la tecnología DualSense del nuevo mando de la PS5.

Rainbow Six: Siege

Uno de los videojuegos de disparos más populares en el mundo aterrizará para la PlayStation 5 y Xbox Series X. Rainbow Six: Siege, la obra de la francesa Ubisoft, llegará dichas consolas en su misma versión de PS4, XB1 y PC, pero con la inclusión del juego cruzado (cross-play). Es decir, los usuarios de las plataformas mencionadas podrán jugar entre sí.

Según Leroy Athanassof, director del juego, Rainbow Six: Siege estará disponible desde el día de lanzamiento de la PS5 y Xbox Series X, por lo que no se animó a dar una fecha exacta, ya que ello depende de Sony y Microsoft.

Aquí el tráiler del juego:

Watch Dogs: Legion

La tercera parte de la franquicia de Ubisoft llegará a la PlayStation 5 y Xbox Series X en una fecha aún por definir, aunque las responsables del juego aseguraron que será entre abril del 2020 y marzo de 2021. No obstante, la compañía ya confirmó que el título llegará a estas consolas y, así como pasó con Rainbow Six: Siege, habrá cross play intergeneracional.

Por otro lado, Watch Dogs: Legion se ambientará en un Londres gobernado por un régimen autoritario, en el que controlaremos a un grupo de hackers que le hace frente en búsqueda de la libertad del Reino Unido.

Aquí su tráiler que se presentó en el E3 2019:

Outriders

El próximo título de disparos de People Can Fly y Square Enix. Outriders se anunció por todo lo alto durante el último E3 2019, la máxima feria de videojuegos del mundo, y se acaba de confirmar su llegada a consolas de próxima generación (PlayStation 5 y Xbox Series X)

Este juego llegará también a PS4, Xbox One y PC a finales de 2020. Acerca de su historia, Outriders nos ubicará en un mundo de ciencia ficción lleno de oscuridad, en el que controlaremos a un personaje conocido como Outrider, con quien enfrentaremos a diversos enemigos en encarnizados tiroteos.

Este es su último tráiler:

Godfall

Presentado en la última edición del The Game Awards 2019, Godfall es el primer videojuego que aterrizará a la PS5 en este 2020. La obra del estudio Counterplay Game pertenece al subgénero ‘looter slasher’ y también podremos acceder a él en PC, através de la Epic Store.

Aquí te dejamos el impresionante tráiler con el que fue anunciado (el video muestra imágenes reales del juego):

The Lord of the Rings: Gollum

Desde la popular franquicia El señor de los anillos del escritor británico J. R. R. Tolkien, llega The Lord of the Rings: Gollum, un juego de acción y sigilo que narrará una historia completamente nueva de Gollum, uno de los personajes más queridos de la saga del Anillo.

El videojuego todavía no cuenta con fecha de lanzamiento oficial (se espera que sea en 2021), pero se confirmó que estará en PS5, PC y Xbox Series X.

A su vez, el anuncio se realizó mediante la publicación de un reportaje en la revista Egde. Aquí la portada de dicho medio:

The Lord of the Rings: Gollum. (Imagen: Revista Edge)

DATOS:

- Videojuegos de servicio como Fortnite, Destiny 2 o Call of Duty: WarZone también estarán disponibles en la PS5 de manera gratuita.

- La PlayStation 5 se estrenará a finales del 2020.

