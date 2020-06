El mundo de los videojuegos está a la expectativa. Sony, creadora de la PlayStation, anunció que el próximo jueves 4 de junio presentará a los videojuegos que acompañarán el lanzamiento mundial de su próxima consola, la esperada PlayStation 5.

Como se sabe, el jueves 4 de junio desde las 3 p.m. Sony comenzará su transmisión, la cual podrás seguir desde aquí.

En ese sentido, hemos decidido recopilar todos los datos confirmados que se tiene sobre la PlayStation 5 hasta la fecha.

►Fecha de lanzamiento fijada para finales de 2020

La PlayStation 5 estará disponible a nivel mundial a finales de 2020. Por el momento no hay una fecha exacta de lanzamiento, pero podría ubicarse entre noviembre y diciembre del otro año. A su vez, el estreno de la videoconsola de Sony coincide con el de la Xbox Series X, plataforma de la rival Microsoft.

PS5: precio y fecha de lanzamiento del PlayStation 5, juegos, mando, ficha técnica, fotos, videos y todo sobre la nueva consola de Sony (Foto: PlayStation)

►Apartado técnico de última generación

El CPU -el procesador que se encarga de todas las actividades- de la PlayStation 5 será un AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos de la arquitectura Zen 2 de 7nm. Mientras que la GPU -unidad de procesamiento gráfico- será parte de la familia Radeon Navi.

Según Mark Cerny, el arquitecto de la PS5, la máquina tendrá soporte para una resolución máxima de 8K (7.680 x 4.320 píxeles). Aunque esto no quiere decir que los videojuegos correrán con este tamaño. Todo dependerá, finalmente, de las desarrolladoras.

'Outriders' llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC.

►Ray Tracing

Además, los trazados de rayos (ray tracing) estarán presentes en la PS5. Esta tecnología se basa en la simulación de los rayos solares en tiempo real, lo que aumenta significativamente la calidad y realismo de las imágenes. Actualmente, este tipo de algoritmo se ha empezado a aplicar en el terreno de los videojuegos, aunque es común en el sector de las películas.

La tecnología del ray-tracing se está implementando poco a poco en los videojuegos. (Foto: Nvidia)

►Audio 3D

La PlayStation 5 llevará un nuevo chip de audio 3D personalizado que, según Sony, va a “redefinir el sonido que se puede hacer en un videojuego”.

Para Cerny, la evolución del audio en PS3 y PS4 no fue la adecuada. “Como jugador, he estado un poco frustrado por que el audio no cambie tanto entre PS3 y PS4. Con la nueva consola el sueño es mostrar cómo cambia drásticamente el sonido cuando se aplica mucha potencia de hardware en él”.

►Unidad de estado sólido (SSD)

En abril del 2019, Sony adelantó información sobre el hardware de almacenamiento que tendrá la PS5, la cual será una unidad de estado sólido (SSD), una versión de memoria que no utiliza discos magnéticos en su funcionamiento; en lugar de ellos, aplica una memoria no volátil. El SSD asegura una mayor velocidad de transmisión de datos.

Gracias a ello, el tiempo de las pantallas de carga será mucho menor. Como ejemplo, Cerny utilizó el videojuego Spider-man: los viajes rápidos en el juego de Insomniac Games demoran 15 segundos en PS4 Pro, mientras que en la PS5 tarda 0.8 segundos.

Aunque, se agregó que la instalación de los videojuegos será obligatoria. “En lugar de tratar los juegos como un gran bloque de datos, estamos permitiendo un acceso más preciso a los datos”, dijo el norteamericano.

De esta forma, Sony asegura que la consola será “la más rápida del mundo”.

►Nuevo mando DualSense

Una de las novedades más llamativas y esperadas por el público es la inclusión de mejorado mando DualSense. Ya se sabe que los gatillos (botones L2 y R2) contarán con tecnología háptica, lo que permitirá mayor inmersión en el juego, y tendrán un mejor resistencia.

¿Y cómo afecta esto a la partida? Así lo explica Sony en su blog: “Incluso podrán sentir una variedad de texturas muy diversa cuando piloteen a través de campos de pasto o si el vehículo corre por encima del barro”.

Otro detalle sobre el DualSense es que contará con un conector tipo USB-C, el cual facilitará cargarlo con el cable del teléfono celular del usuario. Así como motores de vibración mejorados y un altavoz más fuerte.

(Foto: PlayStation)

►Retrocompatibilidad con juegos de PS4

Los títulos de la PS4 que hayamos comprado los podremos usar en la nueva PlayStation 5. A esto se le conoce como retrocompatilibidad y se dará mediante la lectora de discos físicos que mantendrá la PS5 o digitalmente, en el caso de que los tengamos en la biblioteca.

Asimismo, como anticipamos, la lectora de discos no se eliminará y estará presente en la PS5. Esta -además de permitirnos jugar- nos permitirá reproducir Blu-rays en 4K (formato base de los juegos de la próxima consola).

►PlayStation VR compatible con PS5

Para todos los dueños de los visores de realidad virtual PlayStation VR hay buenas noticias: el PlayStation 5 tendrá soporte para el dispositivo mencionado. No obstante, existe la posibilidad de que en el futuro lancen nuevas gafas para la PS5.

PlayStation VR será compatible con la PS5. (Foto: Reuters)

“No voy a entrar en detalles sobre nuestra estrategia de realidad virtual”, asegura Cerny, “más allá de decir que la realidad virtual es muy importante para nosotros y que los auriculares PSVR actuales son compatibles con la nueva consola”.

Síguenos en Twitter: