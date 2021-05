Conforme a los criterios de Saber más

‘Panda’ estaba temblando y tenía los ojos llorosos cuando se rindió en medio de la final de la liga sudamericana de Dota 2. Cometió una serie de errores que llevaron a que renuncie junto a su equipo, NoPing eSports. Según un compañero, el jugador peruano dijo: “ya no puedo jugar más esta partida”.

Luego de este evento, NoPing y Beastcoast, el otro finalista, tuvieron que enfrentarse en un desempate para definir al ganador. En esta instancia, los liderados por ‘Panda’ tuvieron su revancha y aseguraron la victoria por 2 a 0.

Pero, no fue el único incidente de la final. ‘Scofield’, de Beastcoast, después de quedar en segundo lugar hizo público que sufrió estrés y ansiedad por la competencia, y que recurrió a profesionales para buscar ayuda. “Me dedicaré a cuidar de mí mismo para poder dar todo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Así como pasa en los deportes tradicionales y en la vida misma, los eSports también necesitan de especialistas en salud mental que preparen a los jugadores para enfrentar situaciones estresantes. Para saber más del tema, conversamos con el psicólogo social David Castillo, quien posee una maestría en psicología del deporte por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Los gamers se preparan durante horas todos los días para enfrentar ligas altamente competitivas. (Foto: Lucas BARIOULET / AFP)

Los psicólogos deportivos en los eSports y su trabajo

Primero vayamos por partes: ¿de qué trata la psicología del deporte? David Castillo la define de la siguiente manera: “ Es la encargada de brindar herramientas para mejorar el rendimiento, bienestar y desarrollo del deportista , ya sea con deportes convencionales o electrónicos. Trabajamos con el liderazgo, la cohesión, la motivación y la confianza de cada jugador de manera grupal e individual”.

Asimismo, Castillo menciona que un psicólogo deportivo no solo trabaja con el jugador o los jugadores, sino que también lo hace con el entrenador, los familiares y los directivos del equipo. Esto se debe a que “lo que comentan los coach o capitanes también afecta”.

Los principales equipos de eSports del mundo cuentan con psicólogos que apoyen en temas de salud mental y confianza a los jugadores. (Foto: Getty Images)

Ahora, a más de uno se le puede venir a la cabeza la duda de si hay diferencias en cómo trabaja un psicólogo en deportes tradicionales y electrónicos. La respuesta rápida es que no. “ La única diferencia está en el movimiento constante del deporte tradicional y el otro que uno se encuentra sentado. En ambos hay carga física y carga mental ”, dice Castillo.

“En los eSports se puede trabajar lo mismo que en los deportes tradicionales. Por ejemplo, si es League of Legends, podemos trabajar en la coordinación de equipo, en las habilidades comunicativas verbales y no verbales dentro de los juegos. Además de eso, podemos enfocarnos en los entrenadores para que tengan una buena comunicación y al mismo tiempo puedan motivar a sus jugadores. Todo esto apunta hacia el bienestar [del jugador]”, afirma el especialista.

Juego bajo presión: ¿los más jóvenes están preparados mentalmente?

Por otra parte, los eSports guardan sus propias características que influyen en cómo los psicólogos trabajan con el equipo. Una de ellas es la edad.

No es raro ver a chicos de 15 años en estadios frente a miles de personas. Recordemos a Kyle ‘Bugha’ Giersdorf, quien con 16 años se coronó Campeón Mundial de Fortnite y se llevó a casa US$ 3 millones. “Todo lo que quiero es un nuevo escritorio”, le dijo en 2019 a la BBC.

Kyle ‘Bugha‘ Giersdorf, de 16 años, es el campeón mundial de Fortnite, título que alcanzó tras vencer en la Fortnite World Cup. El americano se llevó a casa US$3 millones en premios. (Foto: AFP)

¿Pero, están preparados los más jóvenes para las grandes competencias? En la mayoría de torneos, ganar supone un ingreso económico que se puede traducir en un sueldo, lo que aumenta la presión en los jugadores.

“Los más jóvenes efectivamente tienen que tener un entrenamiento psicológico para manejar y gestionar mejor la presión que puedan tener en un contexto competitivo”, señala el psicólogo deportivo, que ha trabajado junto a pro-players de League of Legends.

“La consecuencia de la presión y el estrés es que el jugador se desconcentre , su cabeza puede crear pensamientos que perjudiquen su concentración o pueda aumentar el temor al fallo ”, agrega Castillo.

“En los eSports pasa que un jugador entra en estado de Tilt [frustración]. Este sentimiento es un detonante para tomar malas decisiones en el juego y hacer que el rendimiento baje”.

Los torneos más grandes de eSports reunían a miles de fanáticos antes de la pandemia. (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

eSports en el Perú: ¿se toma en cuenta al psicólogo deportivo?

Como en toda escena competitiva, la peruana todavía está en desarrollo. Cada vez son más los equipos y los jugadores en torneos de League of Legends, Dota 2, Pro Evolution Soccer, etc. Sin embargo, la figura del psicólogo deportivo todavía no está extendida, pero es un punto que va cambiando con el pasar de los años.

Caso contrario a países como Estados Unidos, España o Corea del Sur, en los que los equipos más fuertes tienen el apoyo de nutricionistas, psicólogos, entrenador, preparador físico, fisioterapistas, entre otros.

“No conozco ningún equipo (peruano) que cuente con profesionales de esas categorías... Aún existe la barrera por la que se cree que solo con el entrenamiento de 8 horas diarias ya se puede mejorar ”.

“ Sin embargo, el cambio se está dando de a pocos y eso está muy bien, pero falta conocer mucho más ”, subraya el psicólogo deportivo David Castillo.

