Con un video publicado en su cuenta oficial en Twitter, Activision acaba de confirmar la llegada de John Rambo a Call of Duty. La producción muestra los primeros planos del personaje interpretado por Sylvester Stallone en acción, junto a su distintivo arco de acero con la flecha flameante desde una posición de disparo.

De esta forma, el icónico protagonista de la saga First Blood llegará a Call of Duty: Warzone, la versión battle royale gratis de Call of Duty. Esta modalidad de juego está disponible gratis para todos los usuarios de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Como es una entrega independiente, no requiere que los jugadores cuenten con Call of Duty: Modern Warfare, aunque los jugadores que tengan este título podrán acceder a Warzone de forma directa.

Aquí te dejamos el video de presentación publicado en Twitter:

La llegada de John Rambo a Call of Duty está prevista para el 20 de mayo y se especula su participación en las plataformas Warzone, Black Ops Cold War y Mobile. En este contexto, Verdansk, el mundo donde transcurre Call of Duty: Warzone, tendrá un nuevo mapa ambientado en 1984 con la Guerra Fría como contexto de esta nueva entrega de la modalidad todos contra todos.

John Rambo ya cuenta con una participación en el mundo de los videojuegos con Mortal Kombat 11, donde aparece a través del contenido descargable Kombat Pack 2. Para el juego de lucha, el mismo Stallone fue el encargado de darle la voz al soldado.

