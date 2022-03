El sueño de todos los fans de la banda estadounidense por fin se ha cumplido y sobre todo de aquellos que fantaseaban con uno de sus videos musicales más emblemáticos. El videoclip de ‘Californication’ de los Red Hot Chili Peppers ha sido adaptado a un videojuego 20 años después de su lanzamiento oficial que puede ser descargado sin costo alguno para Windows y Mac.

La canción que le da título al álbum estrenado en 1999 fue lanzado como sencillo en el 2000, fecha en la que recibió su icónico video musical que se asemejaba a un videojuego con los integrantes de la banda en aquel entonces -Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith- atravesando distintos escenarios con imágenes renderizadas en tres dimensiones.

Este videoclip supuestamente inspirado en el clásico Crazy Taxi de SEGA finalmente ha recibido su tratamiento como videojuego más de 20 años después de su estreno en la televisión. Miguel Camps Orteza fue el desarrollador independiente que se tomó el trabajo de realizar esta adaptación que cuenta con todas las actividades mostradas en el MV como snowboarding, conducción, nado con tiburones, entre otras más.

“¡Tenía tantas ganas de jugar a ese juego! Es 2022 y no he visto a nadie hacer el juego, así que me desafié a mí mismo a crearlo. He seleccionado algunos momentos épicos del video y los he convertido en 7 niveles cada uno con diferentes mecánicas de juego, espero que les guste”, mencionó Camps Orteza en su web oficial, desde donde se puede descargar el título totalmente gratis.

No obstante, dado que no se trata de un producto oficial de la banda, este videojuego no incluye la música licenciada de Red Hot Chili Peppers por lo que se han incluído botones que redirigen al jugador al video musical de Californication en YouTube.

Si deseas descargar y probar el juego, solo debes dirigirte al siguiente enlace y seleccionar la opción correspondiente al sistema operativo que posees: Windows o Mac.

