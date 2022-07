La tienda virtual Steam disfruta de millones de videojuegos, pero uno de los últimos que ha llamado la atención es Refund Me If You Can, un juego de terror que invita a sus jugadores a devolver el precio de compra si lo terminan en menos de dos horas.

Su propio nombre, Refund Me If You Can, se traduce del inglés como ‘reembolsame si puedes’, haciendo referencia a la opción de Steam de devolver un videojuego y recibir el dinero pagado si no hemos superado las dos horas de juego.

El título fue desarrollado por Sungame Studio y estrenó el 22 de julio pasado para PC.

Ahora bien, ¿de qué trata Refund Me If You Can? Estamos en frente de un videojuego del género de terror que nos ubica en un laberinto gigante compuesto por más de 100 caminos distintos. El objetivo, claramente, es encontrar una salida. Y si queremos nuestro dinero de vuelta tendremos que escapar sin sobrepasar las dos horas.

En Refund Me If You Can hay 100 caminos diferentes. / Sungame Studio

Pero no es todo. El videojuego desarrollado por Sungame Studio introduce un monstruo que nos persigue en todo momento mientras buscamos una salida. Asimismo, para aumentar la presión de los jugadores, el título tiene un cronómetro en la pantalla, con el que vemos el tiempo que nos queda para llegar a las dos horas.

“Sarah está teniendo una pesadilla. Solo tú puedes despertarla. Para conseguirlo tendrás que encontrar tu camino a través del laberinto”, dice la descripción de Refund Me If You Can en la plataforma virtual Steam. “Al jugar este juego, acepta terminarlo antes de solicitar un reembolso, a menos que sea un cobarde”.

Refund Me If You Can. / Sungame Studio

Como consejo final, Refund Me If You Can recomienda que no se queden parados más de 45 segundos en una sola posición, ya que la criatura los atrapará.

En el caso de que quieras probar la experiencia, Refund Me If You Can está disponible en PC a través de Steam a un precio de S/.11,50.