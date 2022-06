Todo amante de la cultura geek habrá oído hablar en algún momento de su vida sobre Resident Evil. Con más de 25 años en el mercado, la franquicia se ha posicionado como un referente en los videojuegos y su presencia ha escalado más allá con novelas, cómics, películas y más. Aunque su fuerte está en el mundo gamer y uno de sus títulos más queridos es Resident Evil 4 (2005), del que recientemente se ha confirmado que habrá un remake para 2023.

Como se recuerda, Resident Evil es una franquicia de videojuegos de terror / acción que nos presenta un mundo infestado de zombies y otras criaturas biomodificadas. Su debut se dio en 1996 con Resident Evil y su próximo gran estreno es Resident Evil 4 Remake para 2023.

Asimismo, este juego ha sido catalogado por los expertos como uno de los mejores de la década pasada, consiguiendo un puntaje de 96/100 en el portal Metacritic, el cual recopila las críticas de diferentes medios especializados.

Resident Evil 4 estrenó en 2005. Imagen: Capcom

No solo es amado por la crítica especializada, sino que por la comunidad fanática también. Tanto es así que Resident Evil 4 se ha lanzado, desde su estreno en 2005, en consolas como PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Wii, móviles, etc.

Ahora, Capcom, la matriz detrás de la franquicia Resident Evil, anunció que planean estrenar en marzo de 2023 un remake de Resident Evil 4. Pero, ¿qué es un remake? En términos sencillos, se trata de una nueva versión de un videojuego, pero que utiliza las nuevas tecnologías para modernizarse y estar a la par de los títulos más recientes.

En ese sentido, ¿qué podemos esperar del Resident Evil 4 Remake y por qué su juego original es considerado como uno de los mejores de la franquicia?

“[Su jugabilidad] en su momento fue auténticamente revolucionaria“

El lanzamiento de Resident Evil 4 en 2005 supuso un fuerte cambio en la franquicia y en la visión que se tenía de ella. Según los expertos, el videojuego viró del género de terror hacia la acción, pero lo hizo para bien.

Resident Evil 4 está disponible en diferentes consolas de PlayStatiom, Xbox, Nintendo y también en PC. (Imagen: Capcom)

“Resident Evil 4 tiene muchas cosas que ahora damos por sentadas en el género de la acción. Por un lado, supuso la deriva de la saga del terror hacia la acción pura y dura (elemento con el que ya habían coqueteado especialmente en la tercera entrega, la más frenética de la trilogía original), pero también lo es que instaura muchos elementos fundamentales de los shooters en tercera persona“, dijo Álvaro Castellano, periodista y director del reconocido medio especializado 3DJuegos de España.

“La cámara al hombro y su utilización para el apuntado y demás, por ejemplo, ahora parece de lo más obvio, pero en su momento fue auténticamente revolucionario“, añadió el periodista español.

A su vez, en cuanto al remake del Resident Evil 4, el director de 3DJuegos España señaló: “será un dispendio tecnológico debido al potencial de su RE Engine (una auténtica barbaridad de motor gráfico) y una muy buena adaptación de todas esas mecánicas y pequeñas cositas que han envejecido del cuarto juego. Sobre todo, mucho respeto por la obra original“.

En Resident Evil 4 tenemos una cámara en tercera persona. Foto: Capcom

“El Resident Evil 4 Remake mezcla el buen sabor que dejó el remake de RE2, y también la alta calidad de RE7 y RE8“

No es una sorpresa que Capcom y la franquicia Resident Evil hayan vuelto a liderar las listas de los juegos más esperados del año. Desde los lanzamientos de Resident Evil 7 en 2017 y Resident Evil 2 Remake (2019), la compañía japonesa ha resurgido con fuerza. Luego llegaron Resident Evil 3 Remake (2020) y Resident Evil Village (2021).

Ahora, con Resident Evil 4 Remake las expectativas están por los aires: “El remake mezcla el buen sabor que dejó el remake de RE2, y también la alta calidad de RE7 y RE8. El hype es porque pusieron la vara muy alta“, declaró a este Diario el director de Cultura Geek y columnista del diario La Nación de Argentina, Augusto Finocchiaro.

Remake de 'Resident Evil 4' llegará el 24 de marzo de 2023 a PS5, Xbox Series y PC. (Imagen: Difusión)

Sobre el Resident Evil 4 en concreto, el comunicador reveló que “es un juego muy querido por los personajes“, y que también se trata de uno de los títulos con más plataformas disponibles (17). “Muchos lo eligen por su temática y momentos icónicos“, finalizó.

Sin lugar a dudas, Resident Evil 4 es uno de los mejores videojuegos de la franquicia y uno de los más queridos por la comunidad gamer. Ahora, con el anuncio de Resident Evil 4 Remake, miles de personas podrán disfrutar de primera mano y con lo último en tecnología del título de Capcom que enamoró a más de uno por su historia, personajes y frenesí.