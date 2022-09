La inteligencia artificial nos ha sorprendido más de una vez al entregarnos piezas de arte e imágenes bastante realistas. La IA también es capaz de mostrarnos cómo se verían ciertos personajes de animes, sagas de videojuegos y libros en la vida real. Esta vez, fue turno del popular videojuego Resident Evil.

A través de un video del canal de YouTube Passion Dimension, se difundieron las versiones realistas de los personajes principales y secundarios, desde Resident Evil 0 hasta Resident Evil 2. Los personajes son muy parecidos a la versión de los juegos, detalle importante que pondrá muy contentos a los fans, en especial a aquellos que no estuvieron satisfechos con el cast de Resident Evil de Netflix y Welcome to Racoon City.

El usuario explicó que creó las imágenes con inteligencia artificial y luego las retocó en post-producción.

Debido a que las versiones realistas mostradas son solo una parte de la historia principal, Passion Dimension mencionó al final del video que se embarcará en la realización de los personajes del videojuego desde Resident Evil 3 hasta Resident Evil Village. Podemos esperar, entonces, un fiel acercamiento a la versión realista de los personajes.

A continuación, puedes mirar el video completo de Passion Dimension.