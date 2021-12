Conforme a los criterios de Saber más

Un año más está por terminar y los entusiastas de los videojuegos han comenzado a rememorar tanto los eventos que marcaron al 2021 como las obras que se erigieron sobre el resto debido a alta calidad.

Al igual que todos los negocios en el mundo, la industria de los videojuegos no la tuvo nada fácil en 2020 ya que, con la repentina llegada de la pandemia y la consecuente cuarentena en la que se sumieron varias naciones, muchos títulos tuvieron que ser retrasados para no ser lanzados incompletos. Además, la falta de semiconductores produjo que las consolas de actual generación, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, experimentaran una escasez de la que hasta la fecha no han podido escapar.

Escándalo desagradable

Si bien 2021 aparentó ser un año muy continuista del pasado, tuvo ciertas particularidades que la hicieron resaltar, aunque no todas fueron positivas. Tal como menciona Phillip Chu Joy, especialista en tecnología y videojuegos que conduce el programa de televisión TEC, el acontecimiento que más revuelo generó este año fue el escándalo de acoso laboral y sexual en Activision/Blizzard.

A finales de junio de este año, la compañía dueña de franquicias como Warcraft, Starcraft y Diablo fue demandada por el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California tras una investigación de 2 años por su pésimo ambiente laboral por favorecer salarialmente a los hombres y permitir el acoso sexual contra mujeres y hombres.

El hecho ha provocado múltiples denuncias públicas por parte de trabajadores que se han sumado a las acciones legales contra la empresa y ha desencadenado una serie de despidos y renuncias entre sus ejecutivos más importantes. No obstante, la situación aún no ha terminado ya que los empleados aún piden que Bobby Kotick, CEO de Activision/Blizzard, que encubrió estos bochornosos episodios y hasta participó en algunos de ellos, sea retirado de su cargo.

“Es bochornoso ver cómo la industria de los videojuegos continúa teniendo problemas de esta magnitud tras los que ya han sido expuestos en el pasado”, mencionó Chu Joy. “No sería extraño que existan más de estos casos en otras empresas que son ocultados para no desatar escándalos”, indicó.

LEE TAMBIÉN: Videojuegos desarrollados por peruanos ganan el primer y tercer lugar en concurso internacional

Enrique “Junior” Martínez, especialista de la industria de los videojuegos y dueño de Parallax Podcast, se sumó a las críticas contra este hecho. “Es una pena que la mayor historia de este mundillo en 2021 se produzca por la reacción tardía al abuso laboral y sexual en una de sus empresas más importantes”, mencionando que esto por fin podría dar pie a la creación de un sindicato para desarrolladores.

Empleados de Activision/Blizzard en huelga a las afueras de los cuarteles de la compañía. (Foto: Bing Guan/Bloomberg News)

El accidentado retorno de un importante evento

Además de este lamentable incidente, otro evento que llamó la atención fue el regreso del E3, la convención más importante de la industria dado que muchas empresas anuncian sus novedades aquí. La pandemia provocó que la edición 2020 no llegara a suceder, pero este año se logró crear un evento digital que, por desgracia, no cumplió con muchas de las expectativas que tenían los fans de este medio. Sobre todo, considerando que varias conferencias dejaron mucho que desear y el formato no fue tan exitoso.

Comparándolo con un suceso más cercano como The Game Awards 2021, el E3 2021 se sintió mal organizado, pese a que algunas puestas en escena lograron “salvarlo” como las de Xbox/Bethesda y la de Nintendo. Como explica Martínez, esta nueva realidad en la que vivimos por culpa de la pandemia ha provocado que las compañías decidan optar por el formato digital para sus presentaciones, pero muchas aún tambalean en esta transición.

“Nadie podía prever lo que iba a pasar con la pandemia, pero si algo puedes esperar de compañías que manejan tanto capital es que, por lo menos, le saquen la vuelta a este asunto y sean mejores. Subestimaron los estragos del COVID-19″, señaló.

El E3 regresó con su versión 2021, aunque su paso al formato digital no fue el mejor. (Foto: Vida Extra)

Tambalean las grandes producciones

Otra tendencia que cobró notoriedad este año fue la presencia de proyectos fallidos o incompletos que salieron al mercado como eFootball 2022, Grand Theft Auto: The Trilogy y el reciente Battlefield 2042. Títulos que generaron expectativa dada la reputación de sus franquicias y casas desarrolladoras, pero que fracasaron estrepitosamente por procesos creativos apresurados o deficiente control de calidad, similar a lo ocurrido con Cyberpunk 2077 el año pasado.

“Más que errores, lo que ocurre con estos videojuegos es que no están completos. No tienen cosas básicas que deberían tener siendo tan ambiciosos. Las empresas buscan obtener dinero rápido y siento que los gamers se han acostumbrado a pagar por títulos no terminados simplemente por el aspecto gracioso de ver algo de ese calibre en pantalla. Sin embargo, esto no iba a ser aceptado en un Battlefield o en un PES porque tienen un prestigio y uno espera que salgan completos, no que los parchen con el tiempo”, mencionó Martínez.

Battlefield 2042, GTA: The Trilogy y eFootball 2022 fueron de los títulos más vapuleados por su estado incompleto y fallos. (Foto: Composición)

Escasez de consolas (otra vez)

Por supuesto, y como mencionamos al inicio, un episodio que muchos ya esperaban que ocurriera nuevamente este año fue la escasez de consolas de actual generación, es decir PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La crisis que vive la industria tecnológica por la falta de semiconductores ha causado que la demanda por estos sistemas se incremente, pero Martínez también señala que se debe al aumento de especuladores y revendedores.

“La decisión de Sony y Microsoft de vender las consolas exclusivamente a través de Internet ha provocado que estas personas acaparen todo el mercado desarrollando bots que acaban rápidamente con los lotes que son puestos en venta. Si bien esto fue para que no existan aglomeraciones en tiendas por el coronavirus, desgraciadamente esa solución falla porque no esperaban que tanta gente usara estos programas y dejara sin la posibilidad de comprar sus consolas a millones”, lamentó Martínez, señalando que si bien en Perú ya tenemos unidades en tiendas, el alto precio al que se venden provoca que muchos lo piensen dos veces antes de comprar.

La escasez de consolas de actual generación PS5 y Xbox Series X|S sigue siendo un problema para la industria. (Foto: Wired)

Los mejores videojuegos de 2021

Tanto Phillip como Martínez coincidieron en que este año fue excelente para los entusiastas de los videojuegos, ya que se lanzaron varias obras que sorprendieron y que, de no haber sido por la pandemia y el retraso que provocó en los desarrollos de otros proyectos, probablemente no hubiesen contado con la exposición mediática que tuvieron.

Entre estos, tenemos a los seis títulos nominados a “Juego del año” en The Game Awards 2021: Resident Evil Village, Psychonauts 2, Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart, Deathloop y, por supuesto, el ganador It Takes Two. Los especialistas destacaron que este fue el primer videojuego independiente en ser premiado y que su innovadora propuesta multijugador justificó totalmente el galardón.

Otros videojuegos que destacaron fueron Death’s Door, el impresionante indie que encantó a millones, Marvel’s Guardians of the Galaxy, redentor del mediocre Marvel’s Avengers que salió el año pasado, Forza Horizon 5, uno de los mejores títulos del 2021 que no recibió la atención merecida en The Game Awards, y Returnal, proyecto que definió la experiencia que se puede obtener en PlayStation 5.

Además, se suman a esta lista Halo Infinte, Tales of Arise, Far Cry 6, Shin Megami Tensei V, Guilty Gear -Strive-, Age of Empires IV, Hot Wheels Unleashed y Monster Hunter Rise.

Los nominados a 'juego del año': Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet and Clank: Rift Apart y Deathloop. (Foto: Composición)

Conclusiones

El 2021 fue la continuación perfecta a un 2020 que, si bien nos dio excelentes videojuegos como The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake o Hades, solo nos hace recordar penurias por todo lo vivido con el COVID-19 y la pandemia. Para Chu Joy y Martínez, este año estuvo cargado de interesantes propuestas que brillaron ante la ausencia de tantas superproducciones que fueron retrasadas para 2022 y nos demuestra que, ahora que la situación relacionada al coronavirus comienza a controlarse, el próximo nos augura un periodo bastante fructífero e interesante para todos los aficionados a la industria.

Con títulos como Elden Ring, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, God of War: Ragnarok y Horizon Forbidden West ya confirmados para 2022, las expectativas por el año que se avecina son altas y están totalmente justificadas.

VIDEO RELACIONADO

La compañía japonesa de videojuegos Nintendo anunció el jueves que incrementó en un 243% sus beneficios durante el primer semestre de su año fiscal, un aumento null

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter: