Cuando a duras penas le quedaba un año de vigencia a la PlayStation 3, Sony y el estudio Naughty Dog publicaron el videojuego The Last of Us (2013), el cual cerró por la puerta grande toda una generación de juegos. Con esta obra que ganó más de 200 premios del Juego del año, la empresa japonesa dio origen a una de sus franquicias más laureadas y que ha producido cómics, merchandising, una secuela e incluso una serie que llegará en 2023 a través de HBO Max. Lo último que tenemos es el estreno de The Last of Us Part I el pasado 2 de setiembre para PS5, una versión totalmente nueva del primer clásico. ¿Vale la pena? ¿Qué novedades hay? Te contamos nuestra experiencia.

Antes, recordemos algunos puntos: el videojuego The Last of Us Part I fue desarrollado por Naughty Dog, el mismo equipo que trabajó en la versión original de 2013. Se estrenó el 2 de setiembre en PS5 y llegará -en una fecha aún por confirmar- a PC, en lo que será el debut de la saga en computadora.

Además, se trata de un remake. ¿Qué es esto? En palabras sencillas es una nueva versión del juego original, pero en la que se utiliza un motor gráfico moderno y se le dota de gráficos actualizados y ajustes en jugabilidad. En cuanto a TLOU Part I, las novedades se enfocan en el apartado gráfico, ya que no hay nuevo contenido jugable.

Dicho esto, repasemos las características de The Last of Us Part I:

Género : Terror / Acción, Aventura

: Terror / Acción, Aventura Consola : PlayStation 5 y PC

: PlayStation 5 y PC Jugadores : 1

: 1 Restricción de edad : mayores de 18 años

: mayores de 18 años Fecha de lanzamiento : 2 de setiembre de 2022

: 2 de setiembre de 2022 Idiomas : español latinoamérica, inglés, francés, italiano, alemán

: español latinoamérica, inglés, francés, italiano, alemán Online : No

: No Tamaño de descarga: 79 GB en PC



Ahora bien, aquí te contamos nuestra experiencia con el remake del mítico juego resumido en tres puntos:

Historia de The Last of Us Part I

Para quienes no lo sepan, estamos frente a una de las mejores historias de la industria del videojuego. No son pocas las personas que tienen a The Last of Us como su juego favorito, pues su trama lleva consigo un fuerte drama en el que cualquiera puede sentirse en los pies del protagonista. Ya de por sí la mezcla de un mundo post apocalíptico, zombies y grupos humanos que buscan sobrevivir a través de la violencia es interesante.

Pero si no sabes nada del juego o no lo recuerdas bien, te recordamos que los protagonistas son Joel Miller, un contrabandista, y Ellie, una niña de 14 años. El objetivo es trasladar a la joven de un extremo de Estados Unidos al otro. ¿El motivo? Se nos explica a lo largo del juego y está relacionado a una posible cura. El gran inconveniente es que estamos en planeta lleno de zombies (infectados) y humanos que buscan acabar con nosotros. La misión que inicia como un simple recado termina siendo una aventura que cambia la vida de los personajes y también de la humanidad entera.

Ellie y Joel en The Last of Us Part I. / Captura de pantalla

La historia es interesante de principio a fin y toca diversos temas como la soledad, muerte e incluso amor. The Last of Us Part I se divide en 12 capítulos, pero los más épicos se encuentran desde la parte media hacia la final. En total, nos tomó cerca de 10 a 12 horas finalizar la campaña, sin detenernos de manera exhaustiva en conseguir los coleccionables repartidos por todo el mapa.

También llega el contenido descargable Left Behind, que cuenta la historia previa de Ellie y su mejor amiga Riley antes de los sucesos visto en TLOU 1. Además de esto, el remake no agrega nuevas misiones ni detalles, aunque todo está tan bien contado que no lo necesita.

Ellie y Joel en The Last of Us Part I. / Captura de pantalla

Gráficos de The Last of Us Part I

Ahora bien, entrando en materia. La primer gran novedad de The Last of Us Part I viene ligada a los gráficos. Como ya lo dijimos, un remake reconstruye de cero todo el aspecto visual de un videojuego utilizando un motor gráfico más moderno. ¿Vale la pena? Ya el juego original de 2013 se veía muy bien para la época, incluso su remasterización que se lanzó en 2014 para PS4 estuvo de lujo. Sin embargo, la saga alcanzó un techo gráfico en 2020 con el lanzamiento de The Last of Us Part II en PS4. Ahora, el remake es más parecido a la secuela que a su versión original, lo cual es completamente comprensible, ya que Naughty Dog utiliza el mismo motor de juego.

Así, si jugaste The Last of Us Part II, el aspecto visual del remake te resultará muy familiar, puesto que algunos personajes como Joel son idénticos.

Joel y Tess en The Last of Us Part I. / Captura de pantalla

Elie en The Last of Us Part I. / Captura de pantalla

Asimismo, si comparamos 1 a 1 el remake con el original encontramos cambios notorios en el diseño de los personajes y uso de sombras / iluminación. En otras palabras, tanto Joel, Ellie y compañía cuentan con un estilo más humano y fidedigno a la realidad, mientras que los escenarios y texturas de los mismos se dejan ver con una calidad indiscutible.

Algunos otros personajes como Tess, Bill, Tommy o David también han sido muy beneficiados con el remake.

Eso sí: las actualizaciones gráficas se agradecen, pero la posibilidad de jugar el título a una tasa de refresco de 60 fotogramas por segundo (FPS) estable es una sensación de primera. La fluidez con que movemos a Joel se deja ver y una vez probemos el título así ya no habrá marcha atrás con su versión en 30 FPS.

Gameplay de The Last of Us Part I

El juego original vio la luz en 2013 para la PlayStation 3 y, desde entonces han pasado casi 10 años, tiempo en el que el gameplay ha envejecido. Para paliar esto, los desarrolladores han mejorado las físicas de los objetos, personajes y enemigos con el objetivo de hacer más realista, fluida y divertida la jugabilidad.

También mejoraron la inteligencia artificial de los enemigos, aunque en nuestra experiencia aún deja que desear y podría ser un punto flaco del juego como conjunto total. Como se sabe, el protagonista Joel es acompañada por Ellie y no faltan las ocasiones en la que vemos como personas que quieren matarnos pasan al lado de la jovencita sin siquiera hacer algo distinto.

The Last of Us Part I es un videojuego crudo y sangriento. / Captura de pantalla

The Last of Us Part I. / Captura de pantalla

Lo que no falla The Last of Us Part I es en ser visceral, duro y salvaje. Los combates no decepcionan y las animaciones de combates siguen estando entre lo más disfrutable del juego. La sensación de disparar con una escopeta a un enemigo que viene por nosotros o utilizar una tubería para defendernos de un zombie es de lo más satisfactorio, tal como ya era en el juego original.

Un detalle a considerar es que si vienes de pasar múltiples veces The Last of Us Part II, quizá te cueste un poco adaptarte a la jugabilidad remake. ¿Por qué? Debido a que los movimientos de Joel son más lentos y que no tenemos ese botón para esquivar rápidamente que sí tenemos en la secuela. Puede ser anecdótico, pero al ser los juegos tan similares nos ha pasado que pensamos que jugamos al TLOU 2 y presionamos la tecla al querer esquivar. Tras unas varias horas se nos olvida este detalle.

Ellie en The Last of Us Part I. / Captura de pantalla

Conclusión

En términos generales, estamos en frente de un sólido juego que introduce algunos cambios jugables y un lavado de cara gráfico total. Si no jugaste en su día The Last of Us, esta es la mejor versión para hacerlo. Y si no tienes una PS5, tranquilo: el título llegará próximamente a PC, así que de momento toca esperar.

Por consiguiente, si ya tienes la versión de PS3 o PS4, quizá no haya suficiente argumento para volver a pasar este juego. Sin embargo, siempre es un placer volver a jugar The Last of Us, uno de los mejores títulos de la historia.

Si quieres ahorrar los US$69,99 que cuesta la versión básica para PS5, todavía tienes The Last of Us Remastered de PS4 que vale US$19,99 en la PlayStation Store.