El mundo de las series animadas japonesas está lleno de seres poderosos, capaces de destruir el mundo o a la humanidad si así lo desean. Uno de ellos es Saitama, del anime One Punch Man, uno de los más populares de los últimos años. El pasado 28 de febrero se lanzó a nivel mundial el videojuego One Punch Man: A Hero Nobody Knows, y este diario, como parte de la cobertura, realizó un enfrentamiento entre Saitama vs. Saitama. ¿Quién ganó? Descúbrelo a continuación.

Asimismo, este juego de pelea se estrenó de la mano de Bandai Namco el 28 de febrero y está disponible para PS4, Xbox One y PC (a través de Steam). En este título crearemos a nuestro propio héroe, el cual tendrá que pasar diferentes misiones para convertirse en un superhéroe élite.

En ese sentido, la sección de Tecnología, Ciencias e eSports realizó una transmisión mostrando cómo luce One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Si quieres ver el Saitama vs. Saitama, ve al minuto 58:30.

A su vez, acá te dejamos algunas preguntas y respuestas acerca de One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

¿De qué trata One Punch Man?

La historia de esta serie relata las aventuras de Saitama, un superhéroe de apariencia inofensiva que se caracteriza por vencer a todos sus enemigos de un solo golpe. Esto conlleva a Saitama a estar en constante búsqueda del adversario definitivo que pueda hacerle el frente.

¿Qué clase de juego es? ¿Aventuras?

Este título pertenece al género de peleas, fue desarrollado por Spike Chunsoft (recordados por crear la saga Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi) y será distribuido por Bandai. No obstante, habrá un modo historia en el que podremos crear nuestro propio héroe, el cual tendrá que superar misiones ambientadas en un pequeño mundo abierto.

En ese sentido, no siempre jugaremos con Saitama, ya que la diferencia de poder sería muy notoria. Para contrarrestar esto, Bandai y Spike Chunsoft han implementado un cronometro que nos indicará cuando podremos ser ayudados por el héroe más fuerte del mundo. Si deseamos que el tiempo se reduzca, deberemos pelear y acertar más golpes.

En adición, se sabe que el juego se basará en combates de 3 vs. 3.

Así luce Saitama en One Punch Man: A Hero Nobody Knows. (Captura de pantalla)

Los personajes de One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Entre los personajes confirmados tenemos a Genos, Saitama, Mumen Rider, Hellish Blizzard, Boros, Crablante o Prisionero Lindo-Lindo, etc. Por otro lado, se confirmó que el juego tendrá un pase de temporada que incluirá diferentes luchadores, hasta la fecha solo se ha asegurado la presencia de Suiryu.

Aquí todos los demás:

Saitama

Genos

Mumen Rider

Chica Mosquito

Asura Kabuto

Vaccine Man

Stinger

Tanktop Tiger

Tatsumaki

Tanktop Black Hole

Child Emperor

Sweet Mask

El Prisionero del Amor

Snek

Sonic el Supersónico

Rey del Mar Profundo

Fubuki

Metal Knight

Melzargard

Bad

King

Spring Mustachio

Cangrejeante

Boros

Fecha de lanzamiento de One Punch Man: A Hero Nobody Knows

El juego de Saitama y Genos llegó a todos los mercados el 28 de febrero para las plataformas de PS4, Xbox One y PC (a través de Steam).

Precio de One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Habrá dos versiones: estándar y deluxe. La primera costará S/. 200 en Steam, mientras que la segunda asciende a S/. 270. Por otra parte, en PS4, la edición estándar costará US$ 59,99 y la deluxe US$ 79,90. Ambos precios son de la PlayStation Store de Estados Unidos.

Estas son las diferencias entre estandar y deluxe:

La edición estandar de One Punch Man solo incluirá el videojuego, dejando afuera el pase de personaje y otros elementos. (Captura de pantalla)

Todos los tráilers de One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Tráiler de lanzamiento:

Tráiler de personajes:

Tráiler animado:

