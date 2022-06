Scarface es una de las películas de crimen más importantes del cine y su presencia ha llegado hasta el mundo de los videojuegos. En 2006, de la mano del estudio Radical Entertainment, se lanzó Scarface: The World Is Yours, un título que recreaba los hechos vistos en el filme.

Dos años más tarde, en 2008, la misma desarrolladora estaba detrás de una secuela, Scarface 2, la cual estaría ambientada en Las Vegas y tendría como protagonista al mismísimo Tony Montana, pues en el cierre del primer juego se cambió el final y sobrevivió.

Sin embargo, en ese mismo año, la fusión entre Activision (dueña de Radical Entertainment) y Blizzard provocó que el juego no pase de la etapa de prealfa, por lo que no se continuó su desarrollo.

Ahora bien, el canal Mafia Game Videos ha publicado un gameplay y animaciones del que sería la secuela de Scarface:

Dada la época, el juego hubiera salido en las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, aunque como se ve en el video filtrado, Scarface 2 aún tenía camino por delante en cuanto a su desarrollo y optimización.

Asimismo, se observa los casinos y grandes calles de Las Vegas, ciudad en la que estaría ambientada el juego. En la continuación, Tony Montana sobrevivía en la parte final de Scarface 1 y viajaba a Las Vegas para buscar venganza contra Alejandro Sosa y así recuperar su imperio de drogas en Miami.

El videojuego Scarface 2 fue cancelado en 2008. / Mafia Games

Según han informado diversos medios especializados, diferentes actores de la película original dieron sus voces para la secuela, mientras que Al Pacino rechazó el trabajo. Aunque el galardonado autor autorizó que se utilice su imagen en la imagen promocional del juego.

Luego de la fusión de Activision y Blizzard y tras el fracaso de Prototype 2, al estudio de Radical Entertainment se le redujeron la cantidad de trabajadores y pasó a apoyar en el desarrollo de otros videojuegos de la empresa.