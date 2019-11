¿Vivir de los videojuegos? ¿Eso es posible? Hace unos meses, el country mánager de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), una de los mayores organizadores de eventos eSports en países de habla hispana, dijo: “En el 2020, en el Perú sí se podrá vivir al 100% de los eSports”.

A pesar de sus declaraciones, hubo personas que no se terminaron de convencer. Es por ello que conversamos con tres deportistas electrónicos, quienes no hablaron desde su experiencia en el mundo de League of Legends.

Estos son Nicolas Vidal (‘vSack’), de Spectacled Bears, equipo finalista de la Claro Guardians League Temporada 2; Sebastian Mondaca (‘Sandía’) de Instinct Gaming, el primer campeón nacional del mismo videojuego y Robert Alvarado (‘Robertiño’), uno de los pro-players más representativos de Deliverance eSports.

Nicolas Vidal ('vSack') juega para Instinct Gaming, Robert Alvarado ('Robertiño') para Deliverance eSports y Sebastian Mondaca ('Sandía') para Instinct Gaming. (Difusión)

Por un lado, ‘Sandía’ de 21 años dijo: “Claro que se puede vivir de los eSports. Cada día la industria está creciendo en el Perú, sea League of Legends o Dota 2, hasta juegos móviles. Ahora, el nivel ha estado subiendo, los equipos apoyan más a los jugadores”.

Asimismo, este optimismo es compartido por ‘Robertiño’, de 21 años. Aunque el deportista agregó que a mediados de este año pensaba diferente, pero que a partir de la llegada de la Claro Guardians League 2020, la primera liga profesional de LoL en el Perú, ha cambiado de opinión.

“Hace unos meses mi respuesta era distinta, porque no había una estructura. Era complicado, podías ganar dinero, pero no te servía para vivir. Ahora que va haber una profesionalización y apoyo de las organizaciones, diría que sí, al menos en los equipos que están en la Liga", dijo el deportista profesional a este diario. “Sí se puede vivir de los eSports, todo el mundo puede. Solo hay que tener dedicación, constancia y soñar cada día”, puntuó.

Por último, Nicolas Vidal de Spectacled Bears, que es más conocido en la escena local de League of Legends por su nick de ‘Vsack’, compartió la visión de sus compañeros deportistas, pero no dejó de mencionar que antes era difícil.

“Sí se puede vivir de los eSports. Atrás de un simple juego hay una producción y marcas apoyando, ahora hay sueldos bastantes buenos con los que se pueden vivir. Antes, en el Perú, no se podía, no había mucho apoyo o la gente no veía las transmisiones, pero ahora con la LVP sí se va a poder”.

DATO:

La liga profesional Claro Guardians League repartirá US$ 40.000 en premios el otro año, así como un cupo para participar en la Liga Latinoamérica de League of Legends, el máximo certamen del videojuego en nuestra región.

- La Claro Guardians League 2020 será organizada por el grupo El Comercio, Riot Games y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

