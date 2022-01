El fin de una era ha llegado. Sega se retira del negocio de los salones Arcade en su natal Japón después de 62 años. Sega Sammy, la empresa matriz, venderá el 14,9% de las acciones restantes de Sega Entertainment, la división dedicada a los locales de máquinas recreativas en la Tierra del Sol Naciente dentro de la compañía, y estas serán adquiridas por Genda Inc.

La noticia fue confirmada por Nao Kataoka, CEO de Genda Inc., a través de su cuenta oficial de Twitter. El ejecutivo indicó que su compañía, que ya había adquirido el 85,1% de la división Sega Entertainment en 2020 cuando se expresó preocupación por el futuro de los Arcades en tierras niponas, terminará de comprar el resto de las acciones para tener el control total.

El comunicado indicó que el logo de Sega de todos sus antiguos locales de máquinas recreativas cambiará al de GiGO (Get into the Gaming Oasis) y que Sega Entertainment cambiará su nombre a Genda GiGO Entertainment. Los salones Arcade más icónicos de la firma como los que se encuentran en Ikebukuro, Akihabara y Shinjuku pasarán por esta modificación y las futuras referencias que se hagan en videojuegos como la saga Yakuza también presentarán este cambio.

全国のSEGAのお店の屋号をGiGOに切り替えていきます。SEGAの56年の歴史への感謝と、リアルなエンタメで人々の渇望を癒すオアシスになるという思いを込めました。ゲームのオアシスに飛び込め!Get into the Gaming Oasis の頭文字をとってGiGOです。

Sega inició su travesía por el negocio de los salones Arcade en Japón a finales de la década de 1960. Su paso por este mundillo fue tan próspero y significativo que se estima que, a finales de la década de los 90 y a principio de los 2000, la compañía contaba con más de 1000 locales de máquinas recreativas en todo el país. No obstante, la popularidad de las consolas caseras capaces de reproducir títulos en 3D fue mermando poco a poco la relevancia de estos lugares, siendo algo estable solo en territorio japonés.

La llegada de la pandemia del COVID-19 terminó de hundir el negocio de los Arcades en esta nación ya que, debido a las restricciones para evitar más contagios, la afluencia de jugadores disminuyó a su mínima expresión. En septiembre de 2020, Sega se vió obligada a cerrar su icónico local de Akihabara y posteriormente ocurrió lo mismo con el de Ikebukuro y otros más.

Cabe resaltar que, pese a que esta noticia le pone fin a la historia de Sega en el negocio de los salones con máquinas recreativas, esto no significa que la compañía dejará de fabricar y vender Arcades a clientes que los deseen para sus respectivos locales. Sin embargo, el alejamiento de una firma tan grande como Sega de este sector terminaría teniendo otros efectos en las estadísticas sobre este negocio.

Como referencia, durante la época dorada de los Arcades en Japón, el país contaba con 26.573 locales de máquinas recreativas en 1986, aunque no todos pertenecían a Sega. No obstante, para 2019, tan solo quedaban unos 4022 de estos lugares en tierras niponas.

Sega tuvo que cerrar varios de sus salones Arcade por la pandemia del COVID-19. (Foto: AFP)

