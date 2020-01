Desde setiembre a noviembre del 2019, los eSports en celulares generaron 50 millones de horas de audiencia, 10 veces más de lo que se alcanzó en el mismo periodo en 2018, apuntó recientemente Newzoo, reconocido analista. Un incremento abrumador, si es que se le compara con los años previos.

De esta forma, y de acuerdo a diversos estudios, los videojuegos para celulares incrementan su presencia y popularidad en el terreno gamer.

Asimismo, el 2019 fue testigo de los primeros saltos de juegos como PUBG Mobile o el popular Free Fire en los eSports, con sus diferentes campeonatos globales. En ese sentido, aquí te presentamos a los seis títulos competitivos para móviles más destacados:

►Brawl Stars

Obra de Supercell, responsables de los conocidos Clash Royale o Clash of Titans, Brawl Stars es de los más jóvenes de la lista. Disponible para iOS y Android, Brawl Stars hizo su debut oficial a finales del 2018, consiguiendo rápida popularidad en diferentes partes del mundo.

No ha sido hasta el 2019 en que Supercell organizó por primera vez su evento mundial Brawl Star Finales Mundiales 2019, cita que contó con un pozo de premios de US$ 250.000 y más de 90.000 espectadores en su mejor momento y una media de 28.000 mil personas, según las estadísticas de Esports Charts.

Sobre Brawl Stars, este cuenta con diferentes modos de juego, en los que nos topamos con recoger gemas, destruir la caja fuerte del enemigo o ganar la máxima cantidad de estrellas en un determinado tiempo. Los enfrentamientos 3 vs. 3 son los más populares.

►PUBG Mobile

Uno de los más extendidos y conocidos del sector. PUBG Mobile es la versión para celulares iOS y Android del battle royale Playerunknown’s Battlegrounds. La aplicación se descarga gratuitamente en la Play Store de Android y App Store de Apple.

En la final global del Club Open Spring Split 2019, el videojuego distribuido por la china Tencent alcanzó las mejores estadísticas en la historia de PUBG Mobile: 220.000 espectadores en promedio, más de 7 millones de horas vistas y un pico de 596.824 personas en simultáneo viendo la final. Para el 2020 se espera la nueva edición del PUBG Mobile Club Open (PMCO), se calcula que habrá más de US$ 5 millones en premios.

Acerca del título en sí, es como la mayoría de battle royale: 100 personas se enfrentan en un mapa que conforme pasan los minutos se va reduciendo, gana el último en sobrevivir.

►Free Fire

El battle royale de Garena se posiciona entre los más populares para celulares de la actualidad, superando incluso a la versión móvil de Fortnite. Free Fire es similar a títulos como PUBG Mobile o Fortnite en elementos como gráficos o jugabilidad. Sin embargo, el gran diferencia de este videojuego son sus bajos requerimientos técnicos, lo que nos permite descargarlo en la gran mayoría de equipos iOS o Android.

Su crecimiento ha sido vertiginoso. Free Fire ya cuenta con más de cien millones descargas en su versión para celular y, actualmente, se encuentra como líder en las listas de Principales gratis y De mayor recaudación, de la PlayStore de Android.

Este título celebró su mundial hace poco, durante la Free Fire World Cup 2019, una cita en la que superó el millón de espectadores según las cifras de Esports Charts.

►Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile, el representante de la exitosa franquicia Call of Duty. Este juego se estrenó en todo el planeta el pasado octubre y a la fecha ha conseguido más de 170 millones de descargas en iOS y Android, por lo que Activision todavía no ha tenido el tiempo suficiente para organizar campeonatos oficiales de gran magnitud.

Por otro lado, Call of Duty: Mobile tiene una versión distribuida por Garena, la cual solo está disponible para el Sudeste Asiático (Taiwán, Singapur, Indonesia, Malasia, la India, entre otros). Esta versión ya empezó con algunos torneos en dicha región.

►Clash Royale

Uno de los pioneros de la lista. Desarrollado en 2016 por Supercell (el mismo que ha hecho Brawl Stars y Clash of Clans), Clash Royale mezcla lo mejor de tres mundos: rol de cartas, defensa de torres (tower defense) y estrategia en tiempo real. Este videojuego está disponible gratuitamente en iOS y Android.

A pesar de no tener un buen año (sus números disminuyeron en comparación al 2018), Clash Royale posee una hinchada leal y una escena de eSports más que sólida, con presencia de torneos en todo el mundo. Diferentes organizaciones de primer nivel de los deportes electrónicos, como Fnatic o Team Liquid, cuentan con una división enfocada a Clash Royale.

En adición, en diciembre se realizó el Mundial del juego, el cual repartió un premio acumulado de más de US$ 400.000.

►League of Legends: Wild Rift

Durante la celebración de los 10 años de League of Legends en octubre pasado, Riot Games -los responsables de la franquicia- anunció la llegada del MOBA a celulares a finales de 2020 bajo el nombre de League of Legends: Wild Rift.

El juego -que también llegará a consolas- implementará un doble joystick virtual para aprovechar al máximo la pantalla táctil del celular.

Además, se adelantó que Wild Rift no será una adaptación de la versión de PC, ya que el juego está hecho desde cero y tampoco contará con la presencia de todos los campeones de League of Legends.

Es cierto: el videojuego todavía no sale y no se sabe si tendrá competencias oficiales. No obstante, su hermano mayor, League of Legends, es el actual rey de los deportes electrónicos, por lo que se espera que Wild Rift tenga incursión en los eSports.

DATO:

Todos los juegos mencionados, a excepción de LOL Wild Rift, están disponibles gratuitamente en las tiendas de Android y iOS.

