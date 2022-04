SEGA ha anunciado que eliminará a partir del próximo 20 de mayo juegos de Sonic que aparecerán en Sonic Origins, el recopilatorio en el que va a incluir algunas de las aventuras clásicas de su personaje azul.

La compañía japonesa dejará de ofrecer en estas tiendas virtuales las versiones digitales independientes de Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD, tal y como ha confirmado a través de una nota de prensa que ha compartido el editor jefe de Eurogamer, Matthew Reynolds.

Por otra parte, SEGA ha señalado que hará la excepción con las versiones Sega Ages de Sonic The Hedgehog y Sonic The Hedgehog 2, que seguirán estando disponibles en Sega Ages en Nintendo Switch y Sonic The Hedgehog 2, que seguirá siendo jugable a través de Sega Genesis en Nintendo Switch Online.

Al contrario que los anteriores títulos, esos sí seguirán estando presentes en las plataformas pasado el 20 de mayo, fecha en la que planea retirar los mencionados videojuegos.

Sonic Origins, el recopilatorio con el que la compañía quiere celebrar el 30 aniversario de la saga, fue anunciado hace unos días y estará a la venta el próximo 23 de junio.

Se presentarán diferentes formatos de este recopilatorio, de modo que los jugadores podrán elegir entre la versión básica y los diferentes contenidos descargables (DLC) que se publicarán entonces.

Según indicó SEGA entonces, algunas animaciones del personaje, el control de la cámara durante los menús y otros elementos visuales, como los fondos de pantalla, serán exclusivos de este DLC.

Contará con versiones para PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC, a través de Epic Games y Steam.