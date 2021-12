Sony Interactive Entertainment planificó presentar una extensión de su servicio de suscripción para juegos en la nube, PlayStation Now, a dispositivos móviles iOS y Android en el año 2017.

Así lo ha revelado The Verge según unos documentos confidenciales de Apple a los que ha tenido acceso en relación a la batalla judicial en la que se encuentran con la compañía Epic Games después de que esta denunciara que la empresa cofundada por Steve Jobs ejercía prácticas de monopolio en la App Store.

Según dicho medio, en 2017 Sony se estaba preparando para lanzar PlayStation Now en ‘smartphones’, un servicio que entonces se podía utilizar para PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation Vita y que ese año pasó a ser de uso exclusivo para PlayStation 4 y Windows PC. Con el lanzamiento de PlayStation 5, llegó a esta última consola.

Aunque hasta ahora PlayStation Now no ha llegado a dispositivos móviles, desde este medio apuntan a que Apple tenía conocimiento interno de una “extensión móvil de un servicio de transmisión existente para usuarios de PlayStation, con acceso de transmisión a más de 450 juegos de PS3 para comenzar y PS4 a continuación”, detalla el documento confidencial al que ha tenido acceso The Verge.

Conviene recordar que Apple no anunció su propio servicio de suscripción de videojuegos, Apple Arcade, hasta dos años después del que podría haber sido el primer movimiento de Sony para implementar en sus dispositivos PlayStation Now.

Se desconoce cuál fue el motivo por el que Sony finalmente desestimó extender PlayStation Now en dispositivos de Apple y tampoco ha confirmado que vaya hacerlo en Android, aunque es posible que se deba a las políticas de la compañía.

BATALLA JUDICIAL ENTRE APPLE Y EPIC GAMES

La disputa entre Epic y Apple comenzó cuando la desarrolladora de Fortnite decidió introducir un sistema de pagos alternativo al de la tienda de aplicaciones App Store con el que Apple no obtenía comisiones.

Esto ocasionó que Apple borrase todas las aplicaciones de la desarrolladora de su plataforma, incluido el videojuego Fortnite para iOS. Entonces, Epic denunció a Apple por entender que ejercía prácticas monopolísticas en App Store.

En el momento de presentar la demanda contra la compañía, el pasado mes de febrero, Epic Games atribuyó su decisión a lo que llegó a denominar abuso de posición dominante mediante el uso de “restricciones anticompetitivas”, según indicó la desarrolladora entonces.

En la última resolución del tribunal de apelaciones, Apple ha demostrado también que se producirían daños irreparables en caso de tener que implantar cambios en el sistema de pagos de la App Store antes de concluir el proceso, lo que hace que su estado se mantenga en pendiente.

“Aceptamos la moción de Apple de permanecer como parte de la orden judicial permanente. La suspensión permanecerá en vigor hasta que se emita el mandato en esta apelación”, concluyó recientemente el juez de apelaciones.

Un documento confidencial de Apple al que The Verge tuvo acceso durante su batalla legal con Epic Games tenía la información acerca de PlayStation Now en móviles. (Foto: Sean Hollister/The Verge)

