Si tienes una Nintendo Switch y te gustan los juegos de disparos, seguro has oído hablar de Splatoon 3, uno de los últimos títulos del género que se acaba de lanzar el pasado 9 de setiembre como un exclusivo de la consola híbrida. Y si es que vives debajo de una roca y se te pasó la noticia, no te preocupes: hoy te contamos nuestra experiencia con este juego que no solo ha gustado a la prensa especializada, sino también a la comunidad.

Pero recordemos un poco más sobre Splatoon 3. Se trata de la tercera entrega numerada de juegos de disparos de la saga Splatoon y en su primer fin de semana logró vender solo en Japón la friolera cifra de 3,45 millones de unidades. Asimismo, en mercados como el británico, Splatoon 3 se mantiene como el juego más vendido por tercera semana seguida. Volviendo al tema, Splatoon gustó a la prensa, tanto así que ha cosechado un promedio de 83/100 en el portal recopilador de críticas Metacritic . Gracias a esto, se ubica por encima de juegos como LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Pokemon Legends: Arceus, Live a Live, Fire Emblem Warriors: Three Hopes y más. Género : Disparos / Multijugador

Ahora bien, ¿qué características tiene Splatoon 3? Te contamos nuestra experiencia con uno de los exclusivos más populares de Nintendo para este 2022. Gameplay de Splatoon 3 Vayamos por pasos. Estamos frente a un videojuego de disparos multijugador, al puro estilo de juegos como Call of Duty o Battlefield. En ese sentido, su jugabilidad es quizá el punto más importante del título, ya que todo el corazón del juego se mueve alrededor de este detalle. Así, en términos generales, el trabajo está muy pulido y la sensación de frenetismo y de disparos es satisfactoria en todo momento. Si has jugado Splatoon 2 (2017), te será muy familiar todo el ecosistema jugable. Desde las configuraciones básicas para movernos, hasta los movimientos para disparar. Se siente y se ve que Nintendo tomó todo lo positivo de Splatoon 2 y lo mejoró en Splatoon 3 . El videojuego llega con 12 mapas, pero Nintendo irá agregando más contenido conforme pase el tiempo. / Nintendo De manera concreta, utilizamos el stick izquierdo para movernos, el stick derecho para mover la cámara y los botones ZL para transformarnos en pulpos y ZR para disparar . Porque sí, la gran diferencia con otros shooters es que podemos convertirnos en pulpos y navegar por zonas de tinta y evitar que nos dañen. MIRA: Spider-Man Remastered en PC con gráficos en ULTRA y máxima dificultad: ¡Es casi una película de Marvel! No obstante, la experiencia positiva se podría ver apañada en algunos casos por la misma consola. ¿A qué me refiero? Si tienes una Switch con drift en los joystick, como es mi caso, es complicado jugar en modo portátil sin que estos movimientos afecten la partida. Entonces, lo ideal para disfrutar de Splatoon 3 es con el Pro Controller o algún otro mando para Switch. Si no sabes qué es el drift, te lo recordamos: se trata de movimientos “fantasmas” por parte de los Joy-Con, los que se dan por un error en la construcción de estos pequeños controles. (Foto: Nintendo) Modos de juego de Splatoon 3 Al ser un videojuego de disparos, la gran apuesta es el multijugador. Nintendo sabe que vamos a pasar decenas de horas enfrentando a otros jugadores y ha introducido diferentes modos de juego, tanto para el multijugador como para un solo jugador . Splatoon 3. / Nintendo A su vez, todo el contenido jugable se presenta en Tintelia, la ciudad que sirve como punto referencial para los modos de juego. Desde aquí partimos para el multijugador, modo para uno, tienda de armas y accesorios, etc. Tintalia es la ciudad en la que se ambienta Splatoon 3. / Nintendo En cuanto a los modos de juego de Splatoon 3, tenemos cinco diferentes que giran en torno al combate de dos equipos de cuatro integrantes en partidas de tres minutos. Dicho de otra forma, partidas cortas, directas y frenéticas. A su vez, el juego llega con 12 mapas con sus propias características, pero se sabe que Nintendo irá agregando más conforme pase el tiempo. MIRA: Mundial de Dota 2: los equipos clasificados al máximo torneo del popular videojuego Dependiendo del modo, lo objetivos a cumplir varían, pero el que pudimos disfrutar más es el de Combate Territorial, ya que siempre nos deja con ganas de más. Como su nombre indica, habrá que conquistar todo el terreno gracias a la pintura de nuestras armas. El que pinte más espacio en los tres minutos, se lleva la victoria. Un modo sencillo, pero efectivo que nos divertirá horas y horas. El nuevo título de la franquicia llega en exclusiva para la Nintendo Switch. En el caso de los modos de juego off-line, también tenemos opciones (aunque no tantas). Por ejemplo podemos pasar un modo historia, en el que la misión es averiguar la ubicación del Gran Siluro, una criatura que se encarga de generar energía para la ciudad de Tintelia. Aquí habrá que derrotar a una serie de enemigos mientras probamos las diferentes estrategias de combate. Es un buen modo para introducirnos en el gameplay de Splatoon 3. Splatoon 3 es un videojuego de disparos exclusivo de Nintendo Switch. / Nintendo Gráficos de Splatoon 3 El videojuego goza con un apartado visual atractivo y lleno de color. Al presentar mapas muy variados entre sí y con objetos modificables (las paredes o el piso pueden ser pintados de diferentes colores de tinta), el juego tiene vida y está lleno de espíritu. Y en combates esto se multiplica por el frenetismo de los jugadores y el tiempo en contra. MIRA: FIFA 23: cómo acceder a la Web App y descargar la Companion App No olvidemos que nosotros mismos le damos sabor y color al escenario, puesto que el personaje que controlamos se puede personalizar con distintos accesorios (armas, auriculares, camisetas, zapatos, poses y más). Los jugadores pueden personalizar su personaje en Splatoon 3. / Nintendo Conclusión Splatoon 3 es muy continuista con Splatoon 2, pero esto no significa que sea algo malo. Todo lo contrario: el videojuego mejora la anterior entrega y termina por ofrecer un producto completo. El gameplay es sencillo y tiene contenido jugable que nos asegura muchas horas de juego. Si buscas un título para pasar el rato con los amigos, Splatoon 3 y sus coloridas y frenéticas partidas son más que una opción a tomar en cuenta. Además… ¿Cuánto cuesta Splatoon 3? Splatoon 3 está disponible desde el 9 de setiembre en la eShop de Nintendo a S/.219,00; mientras que su versión en físico está listada a S/.319,90.