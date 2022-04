El presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, ha expresado su interés por la publicación de videojuegos basados en la cadena de bloques (‘blockchain’) y ha insistido en que la compañía no debería volcarse en el desarrollo de títulos dirigidos específicamente a jugadores occidentales.

En una entrevista concedida a Yahoo Japón, el directivo de la desarrolladora de videojuegos ha explicado cómo ve el futuro de la empresa y ha hablado acerca de las diferencias de estilo entre los títulos japoneses y los de otras compañías.

Según ha recuperado Video Games Chronicle de esta entrevista, Matsuda ha reconocido que “el mercado de los videojuegos está globalizado” y que, aunque “el mercado interno japonés solía ser grande, ahora está detrás de China y Estados Unidos”.

Debido a eso, considera que los desarrolladores japoneses no deberían imitar los juegos occidentales, porque “los diseños de los monstruos y los efectos visuales y de audio siguen siendo algo japonés”.

El directivo cree que la esencia de estos videojuegos, reconocibles por el trazo de sus gráficos y su inconfundible estilo, no debería desaparecer, puesto que es “lo que hace que los juegos japoneses sean buenos”.

Así, Matsuda ha destacado que ser reconocido dentro de la industria es esencial para mantenerse en el negocio y que, a pesar de que los mercados internacionales “son importantes”, no lo son “lo suficiente como para desarrollar solo para ellos”.

En esta línea, Square Enix cuenta, por un lado, con el apoyo de estudios de Europa y Norteamérica, con los que crea videojuegos destinados al público occidental, como Tomb Rider, Life is Strange o Guardianes de la Galaxia.

Por otro lado, trabaja con estudios japoneses, dedicados al desarrollo de títulos de estilo nipón, como los conocidos juegos de rol japonés (JRPG, por sus siglas en inglés), con títulos como The World Ends With You, Dragon Quest o Chrono Trigger.

Además de abordar este tema, en esta entrevista Matsuda ha reiterado su deseo de realizar videojuegos basados en ‘blockchain’ y ha insistido en que en el futuro Square Enix planea ofrecer “contenido de juego autónomo”.

“Hasta ahora, en la mayoría de los juegos, proporcionamos el contenido como un producto terminado y los jugadores jugaban ese contenido. Sin embargo, algunos jugadores quieren contribuir a hacer los videojuegos más interesantes, creando nuevos escenarios y formas de jugar”, ha comentado.

Así, ha insistido en que mantiene su interés por este tipo de tecnologías, con el objetivo de “crear contenido innovador e interesante a partir de las ideas de los usuarios”.

Conviene recordar que el directivo expresó su apoyo a la introducción de los NFTs en los videojuegos y resaltó los beneficios de la cadena de bloques en su tradicional mensaje de Año Nuevo. Entonces, realizó un balance de la transformación del sector a lo largo de 2021 y aseguró que el metaverso había llegado “para quedarse”.

Yosuke Mastuda, presidente de Square Enix, comunicó que la compañía apoya la introducción de la tecnología 'blockchain' y los NFTs en videojuegos. (Foto: Square Enix)