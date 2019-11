Después de meses de espera, por fin está disponible Star Wars Jedi: Fallen Order. Desde hoy 15 de noviembre ya se puede encontrar la nueva obra de Respawn Entertainment, responsables de Apex Legends, y Electronic Arts, la cual trae de regreso la franquicia de las guerras de las galaxias al terreno de los videojuegos.

Este título se encuentra disponible en las plataformas de PS4, Xbox One y PC. Asimismo, a propósito de su llegada a los mercados, hemos preparado una nota con todo lo que debes saber para entender este juego. Aquí repasamos su historia y sus novedades jugables.

- Age of Empires | Así ha evolucionado la franquicia de videojuegos de estrategia

- Los cinco mejores videojuegos de Star Wars

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

¿De qué tratará Star Wars Jedi: Fallen Order?

En términos generales, Star Wars Jedi: Fallen Order narra las aventuras de Cal Kestis, un joven padawan que sobrevivió a la conocida Orden 66, una facción liderada por Palpatin que tiene la misión de eliminar a todos los Jedi de la galaxia, de la mano de los clones.

Cal Kestis es un joven Jedi. (Captura de pantalla)

De esta forma, Cal Kestis busca sobrevivir en un universo que está en contra suya, reunir los fragmentos del pasado Jedi y dominar el poder de la Fuerza que fluye en él. A su vez, el videojuego está dentro del ‘canon’ principal y se encuentra ubicado entre el episodio tres y cuatro de las películas.

Así es el compañero de Cal Kestis. (Captura de pantalla)

Además, Cal posee un pequeño androide conocido como BD-1 que será su compañero, así como los recordados R2D2 o BB-8 de las películas.

Por aquí el tráiler de lanzamiento de Star Wars Jedi: Fallen Order:

Principales novedades de Star Wars Jedi: Fallen Order

Sobre la jugabilidad se conoce que Star Wars Jedi: Fallen Order posee mecánicas fluidas que permitirán los saltos, enfrentamientos uno a uno, o usos de la Fuerza en Cal Kestis, además de los ataques con el sable láser de los Jedi. Acerca de esto, Stig Asmussen, director del título, mencionó que este “cambiará y evolucionará” a lo largo de la historia.

Asimismo, Cal Kestis irá desbloqueando habilidades conforme se va desarrollando la trama, tanto para su sable láser, como su poder de la fuerza.

Cal Kestis es el personaje principal de Star Wars: Jedi Fallen Order. (Captura de pantalla)

Sumado a esto, Star Wars Jedi: Fallen Order se ha inspirado en Shadows Diw Twice, la última obra del estudio From Software, esto lo confirmó Respawn Entertainment, la desarrolladora. Lo que nos asegura profundidad en el gameplay, así como un reto para los jugadores. No obstante, el título incluirá tres modos de dificultad: fácil, normal y difícil.

El juego, de género acción y aventuras, cuenta con matices metroidvania, es decir, los mapas no son líneales y podremos regresar gracias a nuestra nave para terminar de buscar los secretos de cada uno de los escenarios.

Acá el gameplay de Star Wars Jedi: Fallen Order:

DATO:

Star Wars Jedi: Fallen Order se puede comprar en tiendas especializadas peruanas en su versión de PS4 a S/. 239,90. Mientras que para PC (a través de Steam y Origin) encontramos al título a S/. 199,90.

Síguenos en Twitter: