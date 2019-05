StarCraft II, el juego que reparte más 30 millones de dólares en premios

Cada año se lanzan al mercado docenas de videojuegos. Muchos de estos pasarán al olvido, algunos cuantos sobrevivirán en el tiempo, pero serán muy pocos los que llegarán a inmortalizarse.

No es fácil mantenerse entre los favoritos del público, menos aún en el competitivo mundo de los deportes electrónicos (eSports). Sin embargo, existen títulos que logran perennizarse y convertirse en leyenda. Tal es el caso de StarCraft, un juego de computadora que a pesar de tener más de dos décadas en el mercado, aún sigue vigente.

¿De qué trata este videojuego y qué de especial tiene? Aquí lo contamos.

Historia de StarCraft II

StarCraft es un título de estrategia en tiempo real creado por Chris Metzen y James Phinney para Blizzard Entertainment. La primera entrega salió en 1998, luego llegarían tres expansiones más, siendo la más destacada Broodwar. Años después, en 2012, se presentó la segunda entrega, Starcraft II, que constaría de tres episodios: Wings of Liberty (2010), Heart of Swarm (2013) y Legacy of the Void (2015). A la fecha, aunque Broodwar se sigue jugando, es esta última trilogía la que acapara casi toda la atención, y es en la que nos enfocaremos en esta nota.

La historia del juego se centra en las peripecias y enfrentamientos de tres razas que habitan en una parte lejana de la Vía Láctea y deben luchar por la supervivencia de su civilización: Terran, Zerg y Protoss. Cada una de ellas tiene unidades, edificaciones y tecnologías diferentes. Los Terran son humanos exiliados de la Tierra y hábiles en adaptarse a cualquier situación; los Zerg, una raza de alienígenas en busca de la perfección genética y obsesionada con la asimilación de otras razas; mientras que los Protoss, una especie humanoide con tecnología avanzada y habilidades psíquicas que trata de preservar su civilización y filosofía.

Tanto StarCraft como StarCraft II pueden descargarse de forma gratuita desde la página de Blizzard, solamente necesitamos crear una cuenta en Battle.net. La primera versión está disponible en su totalidad; la segunda, ofrece el modo multijugador y el primer episodio de manera gratuita.

Modo de juego de StarCraft II

Starcraft II pertenece al género de estrategia en tiempo real (RTS, por sus siglas en inglés), lo que significa que no se juega por turnos y no hay pausas, como sí pasa en los juegos de estrategia por turnos (TBS), por ejemplo, en Clash Royal.

En los RTS el tiempo fluye como lo hace en el mundo real y todos los participantes pueden jugar a la vez, por lo tanto, las decisiones se toman bajo presión y la amenaza constante de ataque.

Para poder ganar, los competidores tendrán que enfrentarse en un mapa en el cual deberán conseguir recursos (minerales y gas vespeno) para construir su base y ejército.

El ejército está conformado por distintas unidades que pueden ser controladas cada una de manera independiente o también en grupo. Existen dos tipos: las militares (con las que se peleará contra los adversarios) y las que se dedican a obtener recursos para costear la construcción de estructuras, de donde saldrán los soldados.

Si bien StarCraft II posee un modo para un jugador, en el que tenemos que pasar distintas campañas que irán desvelándonos la historia, es el modo multijugador el que realmente le da vida. En este último tendremos que poner a prueba nuestra capacidad estratégica al enfrentarnos a oponentes de todas partes del mundo, ya sea en partidas uno contra uno o en partidas en equipo, en las cuales compiten hasta ocho personas (en batallas de cuatro contra cuatro). Como todo RTS, este juego está pensado para tener partidas muy dinámicas y rápidas.

Lo bueno es que el modo multijugador posee un sistema de puntuación que nos ubica en un determinado rango según nuestra experiencia. De esta manera, competiremos con personas que se encuentren en nuestro mismo nivel. A medida que adquiramos más práctica y vayamos ganando batallas, iremos accediendo a los rangos superiores.

Por qué StarCraft II aún mantiene vigencia

En comparación a otros RTS, StarCraft II es un juego bastante sencillo y de mucho dinamismo. Es sencillo, en el sentido de que sintetiza al máximo las cosas, incentivando a que el jugador pueda realizar las acciones con mayor rapidez. Solo hay tres razas, por lo que es más fácil aprender a dominarlas; además, solo se necesita conseguir dos recursos (minerales y gas), mientras que en otros títulos se debe recoger hasta cuatro o más, quitándole velocidad al juego. Por otro lado, es dinámico, ya que es un juego de ataque y contrataque.

Para Jian Morayra, el único gamer profesional peruano en jugar en un equipo de Corea del Sur, lo atractivo de este juego es que ofrece muchas posibilidades. “No hay una ruta específica con solo tres o cinco opciones. Las opciones son ilimitadas y podemos usar la creatividad para ingeniar nuestro propio plan”, comenta Jian a El Comercio.

Starcraft II en los eSports

Starcraft tiene una larga trayectoria dentro de los deportes electrónicos. A partir de 2002, los jugadores profesionales comenzaron a organizarse en equipos que estaban patrocinados por grandes compañías surcoreanas como Samsung, SK Telecomon, entre otras. Además, fue la competencia principal durante el World Cyber Games, uno de los eventos más importantes de eSports a nivel mundial (que duró hasta 2013).

Hoy en día, aunque todavía se juega de manera profesional la versión Broodwar de la primera entrega, el mayor movimiento se concentra en StarCraft II. Existen múltiples ligas en todo el mundo, pero las más grandes están en Canada, EE.UU., Europa y, sobre todo, Corea del Sur. A la fecha, existen más de 5.300 torneos y, en total, se reparten más de 30 millones de dólares en premios.

La Serie del Campeonato Mundial de StarCraft II es la propia liga de Blizzard para el juego. Se divide en tres regiones distintas en todo el mundo. Los 16 mejores jugadores de todas las ligas se enfrentan en las finales globales en Blizzcon.

En el Perú, el mayor exponente del juego ha sido Jian Morayra, quien ha ganado varios torneos internacionales, incluyendo el Intelligence Master, que se juega en EE.UU. Además, ha sido uno de los pocos latinoamericanos en participar como invitado en una liga coreana y el único en pertenecer a un equipo de este país. Actualmente, con 26 años, se encuentra retirado de los deportes electrónicos, pero no del mundo gamer.

Cómo iniciarse en StarCraft II

Para comenzar a jugar Starcraft II en modo multijugador hay que saber que cada una de las tres razas disponibles tiene su propia característica, con ventajas y desventajas. El juego está balanceado de tal manera, que no hay una que sea superior a las demás.



Es recomendable dominar primero una raza y luego, si así lo queremos, podemos empezar a practicar con las demás; no obstante, sí es necesario conocer las características de todas ellas para saber a qué nos enfrentamos, prever lo que intenta hacer nuestro rival y adelantarnos a su próximo movimiento.

Aquí te dejamos algunos datos básicos sobre cada raza:

Terran

Sus ventajas son:



-Pueden construir sus edificios en cualquier parte del mapa, y algunos de ellos pueden volar.

- Pueden usar armas nucleares, que ocasionan gran daño en sus enemigos.

- Debido a que los edificios y las unidades son resistentes y poderosos, atacar una base Terran se vuelve una tarea difícil.

-Si sobran recursos, se pueden usar para reparar unidades mecánicas y edificios.



Sus debilidades son:



- El gran tamaño de los edificios ocupa mucho espacio y puede impedir el paso a las unidades grandes.

- Las mejoras son caras

- Un VCE (unidad obrera destinada a obtener recursos y construir edificaciones) solo puede construir un edificio a la vez.

-Si la barra de vida del edificio cae a rojo, se incendia y es destruida si no se repara a tiempo.

Protoss

Sus ventajas son:



- Las unidades y edificios son resistentes y fuertes

- Algunas unidades pueden usar habilidades psionicas (una suerte de poderes psíquicos)

- Tanto edificios como unidades poseen, aparte de su barra de vida, un escudo protector que se recarga

- Una unidad obrera puede construir varios edificios a la vez

- Alguna de sus unidades militares se pueden transposicionar, es decir, no salen únicamente de los edificios, sino que pueden aparecer en cualquier parte del mapa (siempre y cuando haya un pilón o un prisma de transposición)



Sus desventajas son:



- Los edificios y unidades son más costosas que la de los Terran y Zerg

- No es posible reparar unidades mecánicas ni edificios

- Los edificios no pueden producir unidades ni desarrollar tecnologías si no tienen un pilón cerca, por lo tanto, si a estos los destruyen, los edificios quedan desactivados

Zerg

- Las unidades son rápidas y baratas.

- Pueden realizar ataques muy rápidos

- Algunas unidades terrestres se pueden enterrar

- Todas las unidades y edificios se regeneran



Sus desventajas son:



- Para construir edificios Zerg, los jugadores deben sacrificar un zángano (unidad obrera)

- Los edificios deben construirse sobre biomateria, que se esparce lentamente

Consejos y estrategias para principiante

StarCraft II es un juego de mucha concentración, coordinación entre el ojo y la mano, estrategia y rapidez. Si bien la mejor forma de aprender es jugar y jugar, algunas pautas pueden ayudarnos a comenzar con buen pie.

Memorizar las teclas de acceso rápido. El tiempo es fundamental, unos segundos pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Por eso, si aprendemos a ahorrar tiempo al máximo, tendremos una gran ventaja.



Crear siempre obreros y expandirse. En este juego vamos a gastar recursos constantemente, así que no hay que detener la producción de obreros. A menos que la estrategia sea un ataque rápido, lo ideal es que cuando ya tengamos 22 obreros trabajando en la primera base (16 recolectando minerales y 6, gas), nos expandamos hacia una segunda, y así sucesivamente hasta tener al menos tres bases activas siempre.



Explorar al contrincante. Si queremos evitar sorpresas, hay que vigilar siempre a nuestro rival; así podremos saber qué está tramando y adelantarnos a su plan.



Mejorar lo antes posible las unidades. No solo basta crear la mayor cantidad de unidades en el menor tiempo posible, estaremos en desventaja si no las mejoramos.



Enfocarse una sola raza. Como comentamos líneas arriba, es mejor especializarse en una sola raza. Cuando ya hayamos dominado una de ellas, podremos ir por las otras.



Aprender de las derrotas. En este juego saber tolerar la frustración es básico. No hay que ver las derrotas como un fracaso, volvamos a visualizar las partidas -que quedan grabas- para analizar la estrategia de nuestro contrincante y saber en qué mejorar.



Aprender a contratacar. La clave del éxito en StarCraft II es contratacar de manera adecuada. La única forma para aprender a hacerlo es practicar. Resulta muy útil entrenar contra la computadora (IA).



Tener paciencia. Habrá momentos de ataque, de defensa y situaciones donde nos toque explorar o hacer crecer las tropas o la base. No debemos cometer errores con ataques infundados solo porque estamos molestos o desesperados. Debemos tener paciencia, esperar el momento adecuado y adaptarnos al ritmo de la partida.



Jugar el modo campaña. Si queremos aprender la dinámica de StarCraft II de manera más pausada y sin presiones, nos convendrá jugar el modo campaña.



Para Jian, el mejor consejo para alguien que recién inicia en StarCraft II es comenzar desde lo básico: conocer detalladamente cada unidad.



“Hay que centrarse en entender cómo funciona y cuál es el objetivo de cada unidad. Es como en el ajedrez: si tú entiendes el objetivo del caballo o la torre, vas a poder idear mil estrategias. El error de muchos jugadores es que se enfocan en aprender estrategias avanzadas sin antes conocer lo fundamental, entonces son más vulnerables”.

