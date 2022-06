Luego de la cancelación oficial de la E3 2022, la mayor feria de videojuegos del mundo, el Summer Game Fest 2022 tomó su lugar como centro de presentación de las principales novedades del sector para este año. En su conferencia principal que se llevó a cabo desde la 1:00 p.m., se confirmó la llegada del remake de The Last of Us y se mostraron adelantos de esperados juegos como Street Fighter 6, Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, etc.

Summer Game Fest 2022

Aquí te dejamos el evento completo:

Principales anuncios del Summer Game Fest 2022

Street Fighter VI : se mostró el primer gameplay del próximo videojuego de peleas de Capcom, que llegará en 2023 para consolas y PC. El personaje protagonista fue el conocido Guile.

: se mostró el primer gameplay del próximo videojuego de peleas de Capcom, que llegará en 2023 para consolas y PC. El personaje protagonista fue el conocido Guile. The Last of Us Multiplayer : se anunció que el estudio Naughty Dog está preparando un nuevo videojuego multijugador basado en la popular franquicia The Last of Us. Será un juego totalmente independiente.

: se anunció que el estudio Naughty Dog está preparando un nuevo videojuego multijugador basado en la popular franquicia The Last of Us. Será un juego totalmente independiente. The Last of Us Part I : otro anuncio de Naughty Dog fue el remake de The Last of Us (2013), que llegará en setiembre próximo a PS5 y en una fecha por confirmar a PC.

: otro anuncio de Naughty Dog fue el remake de The Last of Us (2013), que llegará en setiembre próximo a PS5 y en una fecha por confirmar a PC. Cuphead in The Delicious Last Course : Studio MDHR, creadores de Cuphead, aprovecharon su espacio en el Summer Game Fest para presentar gameplay inédito de la expansión de Cuphead, la cual llevará por título The Delicious Last Course. Se lanza el 30 de junio próximo.

: Studio MDHR, creadores de Cuphead, aprovecharon su espacio en el Summer Game Fest para presentar gameplay inédito de la expansión de Cuphead, la cual llevará por título The Delicious Last Course. Se lanza el 30 de junio próximo. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge : el próximo videojuego la de la franquicia de las Tortugas Ninja se lanzará el próximo 16 de junio de 2022. Pertenece al género beat ‘em up.

: el próximo videojuego la de la franquicia de las Tortugas Ninja se lanzará el próximo 16 de junio de 2022. Pertenece al género beat ‘em up. Aliens Dark Descent : un nuevo videojuego de la popular franquicia se está preparando para 2023. El juego lleva por nombre Aliens Dark Descent y saldrá en consolas PlayStation, Xbox y PC.

: un nuevo videojuego de la popular franquicia se está preparando para 2023. El juego lleva por nombre Aliens Dark Descent y saldrá en consolas PlayStation, Xbox y PC. The Callisto Protocol : los creadores del mítico Dead Space regresan con un nuevo videojuego, The Callisto Protocol. Este título del género de terror tiene planeado su lanzamiento para 2023 en consolas y PC.

: los creadores del mítico Dead Space regresan con un nuevo videojuego, The Callisto Protocol. Este título del género de terror tiene planeado su lanzamiento para 2023 en consolas y PC. Call of Duty Modern Warfare II: la nueva entrega de la popular franquicia Call of Duty reveló un nuevo tráiler que incluye más detalles de la historia e imágenes del juego en tiempo real.

la nueva entrega de la popular franquicia Call of Duty reveló un nuevo tráiler que incluye más detalles de la historia e imágenes del juego en tiempo real. Gotham Knights : se presentó un nuevo tráiler del esperado videojuego de Warner, el cual tuvo como protagonista al personaje Nightwing. El título saldrá a la venta el 25 de octubre.

: se presentó un nuevo tráiler del esperado videojuego de Warner, el cual tuvo como protagonista al personaje Nightwing. El título saldrá a la venta el 25 de octubre. Fort Solis : se presenta un nuevo videojuego con ambientación espacial. El título de terror contará con la participación de los conocidos Troy Baker (Joel en The Last of Us) y Roger Clark (Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2).

: se presenta un nuevo videojuego con ambientación espacial. El título de terror contará con la participación de los conocidos Troy Baker (Joel en The Last of Us) y Roger Clark (Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2). Stormgate : el videojuego de estrategia en tiempo real (RTS, por sus siglas en inglés) cuenta entre sus filas a exdesarrolladores de títulos como Starcraft II o Warcraft 3: The Frozen Throne. En 2023 se liberará una beta de la nueva obra del estudio Frost Giant.

: el videojuego de estrategia en tiempo real (RTS, por sus siglas en inglés) cuenta entre sus filas a exdesarrolladores de títulos como Starcraft II o Warcraft 3: The Frozen Throne. En 2023 se liberará una beta de la nueva obra del estudio Frost Giant. Goat Simulator 3 : se presentó la tercera entrega de la querida saga de simulación de cabras. Llega a fin de 2022 para consolas Xbox, PlayStation y PC (vía Epic Games).

: se presentó la tercera entrega de la querida saga de simulación de cabras. Llega a fin de 2022 para consolas Xbox, PlayStation y PC (vía Epic Games). One Piece Odyssey : la popular serie animada One Piece tendrá un nuevo juego de rol (RPG, por sus siglas en inglés), el cual se llamará One Piece Odyssey. Según lo visto en su tráiler, podremos controlar a nuestros personajes favoritos como Luffy o Zoro, y nos enfrentaremos a nuevos enemigos. Se lanza en PlayStation, Xbox y PC en algún momento de 2022.

: la popular serie animada One Piece tendrá un nuevo juego de rol (RPG, por sus siglas en inglés), el cual se llamará One Piece Odyssey. Según lo visto en su tráiler, podremos controlar a nuestros personajes favoritos como Luffy o Zoro, y nos enfrentaremos a nuevos enemigos. Se lanza en PlayStation, Xbox y PC en algún momento de 2022. Saints Row Boss Factory: se trata de una aplicación gratuita con la que podremos crear a nuestro propio personaje con total libertad. Según se mostró en el tráiler, los jugadores podrán recrearse a sí mismos. Ya está disponible en Epic Games, PlayStation y Xbox. Se estrena en el marco del lanzamiento de Saints Rows el 23 de agosto.

se trata de una aplicación gratuita con la que podremos crear a nuestro propio personaje con total libertad. Según se mostró en el tráiler, los jugadores podrán recrearse a sí mismos. Ya está disponible en Epic Games, PlayStation y Xbox. Se estrena en el marco del lanzamiento de Saints Rows el 23 de agosto. Layers of Fears: se prepara el lanzamiento de un nuevo videojuego de terror para 2023 en consolas y PC.

Conferencias del Summer Game Fest 2022

Jueves 09/06 – 1:00 p.m.: Summer Game Fest 2022 – Un evento en vivo con anuncios de videojuegos presentado por Geoff Keighley.

– Un evento en vivo con anuncios de videojuegos presentado por Geoff Keighley. Jueves 09/06 – 5:00 p.m.: Devolver Digital – La distribuidora de videojuegos contará con un evento del que se espera nuevos videojuegos.

– La distribuidora de videojuegos contará con un evento del que se espera nuevos videojuegos. Viernes 10/06 – 12:00 m.: Netflix Geeked Week 2022 – La compañía de streaming tendrá una conferencia en la que presentarán todas sus novedades en cuanto a gaming se refiere.

– La compañía de streaming tendrá una conferencia en la que presentarán todas sus novedades en cuanto a gaming se refiere. Viernes 10/06 – 2:00 p.m.: Tribeca Games Spotlight – Se trata de un showcase en el que habrá revelación de nuevos juegos y avances de otros ya anunciados. Se espera la participación de Cuphead: The Delicious Last Course y A Plague Tale: Requiem.

– Se trata de un showcase en el que habrá revelación de nuevos juegos y avances de otros ya anunciados. Se espera la participación de Cuphead: The Delicious Last Course y A Plague Tale: Requiem. Domingo 12/06 – 12:00 m.: Xbox + Bethesda Showcase – Uno de los platos fuertes del Summer Game Gest 2022. Durante la presentación de Xbox y Bethesda podríamos tener novedades de las franquicias más conocidas de las compañías.

– Uno de los platos fuertes del Summer Game Gest 2022. Durante la presentación de Xbox y Bethesda podríamos tener novedades de las franquicias más conocidas de las compañías. Domingo 12/06 – 2:30 p.m.: PC Gaming Show – Se reveló que habrá más de 45 tráilers de juegos nunca antes vistos, además de entrevistas y anuncios de videojuegos para PC.

– Se reveló que habrá más de 45 tráilers de juegos nunca antes vistos, además de entrevistas y anuncios de videojuegos para PC. Lunes 13/06 – 5:00 p.m.: Capcom Showcase – La conferencia de la japonesa Capcom servirá para mostrar más detalles de los esperados Resident Evil 4 Remake o Street Fighter VI.

Como se recuerda, el Summer Game Fest es un evento que se realizará del 9 y 13 de junio, y contará con la participación de las principales empresas del mundo gamer, tales como PlayStation, Xbox y Bethesda, Capcom, Devolver, entre otras.

Cabe resaltar que el evento se podrá seguir completamente por los canales oficiales del Summer Game Fest 2022 en Youtube y Twitch.

Asimismo, el periodista Geoff Keighley es el organizador y presentador del Summer Game Fest. Keighley también es el creador y productor de The Game Awards, evento considerado como los ‘Oscar‘ de los videojuegos.