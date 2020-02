Los Súper Campeones, la recordada serie japonesa conocida también como Captain Tsubasa, regresará a fines de año al terreno de los videojuegos para consolas.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, que es como se llamará el título, fue anunciado en enero pasado. Estará disponible a fines de año para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Ahora acaba de salir un nuevo tráiler que, sin duda alguna, es un golpe a la nostalgia para aquellos que recordamos a personajes como Oliver, Tom, Benji, Steve Hyuga y los hermanos Korioto, entre otros.

Nuevo tráiler del videojuego de Súper Campeones (Captain Tsubasa)

El nuevo adelanto de Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegó el 19 de febrero:

Este juego será un simulador arcade de fútbol y será distribuido a nivel mundial por la empresa Bandai Namco, responsables de traer a nuestra región juegos como Dragon Ball Z: Kakarot o Sekiro: Shadows Die Twice.

Sobre los modos de juego de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai no ha explicado mucho, pero sí aseguró que estará enfocado tanto para los amantes del manga, como para los aficionados al fútbol.

Síguenos en Twitter: