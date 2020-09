En el marco del aniversario 35 de Super Mario Bros., Nintendo presentó una serie de novedades para todos los fanáticos de la franquicia. Entre estas tenemos la llegada a mediados de setiembre de Super Mario 3D All-Stars, título que traerá de vuelta a Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Pero esta no es la única noticia, ya que los japoneses mostraron diferentes juegos y paquetes que saldrán a la venta en los próximos meses.

Como es costumbre, Nintendo utilizó un Direct para mostrar el contenido disponible a propósito del aniversario de Super Mario Bros. El video de 16′ de duración lo encontrarás líneas abajo.

En ese sentido, a continuación te presentamos todos los anuncios hechos por Nintendo:

Super Mario 3D All-Stars

Fecha de lanzamiento: 18 de setiembre

Se trata de una colección que incluirá a los clásicos Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Super Mario 3D All-Stars vendrá con mejoras gráficas y optimización para la Nintendo Switch. A su vez, su fecha de lanzamiento es el próximo 18 de setiembre y estará disponible hasta el 31 de marzo de 2021. Llegará con la banda sonora de las tres obras (170 canciones).

Super Mario Bros. 35

Fecha de lanzamiento: 1 de octubre.

Nintendo también anunció la llegada de Super Mario Bros. 35, un videojuego de corte battle royal en el que se enfrentarán 35 personas. ¿Cómo? Todas pasarán un mismo nivel del recordado juego y mientras que vayan eliminando enemigos estos irán hacia los competidores. Gane el último en quedar en pie. Este título será exclusivo para los usuarios de la Nintendo Switch Online y tendrá un funcionamiento similar a lo visto en Tetris 99.

Mario Kart Live: Home Circuit

Fecha de lanzamiento: 16 de octubre

Un híbrido entre juguete y videojuego. Con Mario Kart Live: Home Circuit las personas controlarán un kart gracias a la Nintendo Switch, como si se tratase de un carro a control remoto. El Kart incluirá una cámara que nos permitirá ver en tiempo real el camino. Asimismo, habrá multijugador local.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Fecha de lanzamiento: 12 de febrero de 2021

El videojuego que se lanzó originalmente para la Nintendo Wii U aterrizará en 2021 para la Switch. La versión mejorada de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury incluirá un modo cooperativo en línea y nuevos niveles. Su estreno coincide con la venta de los nuevo amiibo de Mario Felino y la Princesa Peach Felina, ambos en un solo paquete.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Fecha de lanzamiento: 13 de noviembre

La compañía japonesa anunció que la Game and Watch está de vuelta. Se trata de una pequeña consola portátil que se lanzó en los 80 con la que podíamos jugar un solo juego. Ahora, Nintendo indicó que habrá una nueva versión con hardware moderno y con la opción de jugar títulos como Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels y G&W ’Ball’. En Estados Unidos se venderá a US$ 50.

