Super Smash Bros. Ultimate se llevó el título de mejor videojuego de pelea del 2019, en los premios The Game Awards, y es considerado como uno de los mejores de todo el género de juegos de lucha (fighting games). Es por ello que la sección de eSports de El Comercio realizó un video con consejos para todos aquellos que deseen mejorar sus habilidades en dicho juego o sean nuevos.

Como se sabe, Super Smash Bros. Ultimate está disponible en exclusiva para Nintendo Switch desde finales de 2018 y reúne a más de 70 personajes de diversas franquicias, en las que encontramos nombres como Pikachu de Pokémon, Mario Bros, Link de The Legend of Zelda, Zamus de Metroid, Ryu de Street Fighter, Donkey Kong, etc.

A continuación, el video con los consejos para mejorar en Smash Bros. Ultimate:

Min Min, el nuevo personaje del Super Smash Bros. Ultimate

La cartera de personajes de Super Smash Bros. Ultimate sigue expandiéndose, a pesar de haber lanzado a finales del 2018. Este videojuego de luchas reúne a los principales personajes de las franquicias de la empresa japonesa como Pokémon, Mario Bros o The Legend of Zelda. Ahora, Masahiro Sakurai, máximo responsable del título anunció la llegada de Min Min, del juego Arms, que hizo su aparición a finales de junio.

Como se sabe, Min Min forma parte del Fighter Pass Vol. 2, el segundo contenido descargable (DLC) del Super Smash Bros. Ultimate (también hubo un Vol. 1). Este DLC incluye en total a seis personajes, los cuales se irán develando paulatinamente.

La protagonista del recordado Arms se podrá adquirir de manera independiente (US$ 5,99) o junto al Fighter Pass Vol. 2 (US$ 29,99).

DATOS:

- Min Min es el personaje número 81 del popular Super Smash Bros. Ultimate.

- El precio de Super Smash Bros. Ultimate es de S/. 259,90 en tiendas especializadas peruanas.

- El Fighter Pass Vol. 2 se vende a US$ 29,99, mientras que solo el personaje de Min Min cuesta US$ 5,99.

