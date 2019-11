Super Smash Bros. Ultimate es uno de los pesos pesados de la Nintendo Switch y las cifras lo avalan. Recientemente, la compañía japonesa confirmó que el título consiguió 15,71 millones de copias vendidas, superando de esta forma a Street Fighter 2 (15,5 millones), y convirtiéndose en el nuevo juego de pelea más vendido de la historia.

Como se recuerda, Super Smash Bros. Ultimate es un exclusivo de la Nintendo Switch, salió a la venta a finales de 2018 y pertenece al género de peleas. Esta obra reúne a diferentes personajes del mundo de los videojuegos como Link de The Legend of Zelda, Mario Bros, Pikachu de Pokémon, Donkey Kong, Kirby, Yoshi, etc.

Asimismo, Street Fighter 2 se estrenó en 1991 para la arcade y fue uno de los pioneros del género de juegos de pelea, también conocidos como fighting games. El juego desarrollado por Capcom amasó 15,5 millones de ventas en su gran mayoría de versiones.

Sin embargo, si contamos las copias incluidas en la SNES Classic Mini (5,5 millones), el juego de Ryu y Ken mantendrían el trono del juego de pelea más vendido de la historia. Aunque, existe un detalle, la mini consola mencionada llegó con otros videojuegos precargados y no solo con el ST2.

De todas formas, la franquicia Super Smash Bros es la más exitosa del género. Según información de Dexerto, la saga SSB ha vendido a la fecha 53 millones de unidades desde su inicio en 1999; cifra con la que supera a las de Tekken, Dragon Ball, Street Fighter y Mortal Kombat juntas (45 a 47 millones).

DATOS:

- El juego más vendido de la Nintendo Switch es Mario Kart 8 Deluxe con 19 millones de unidades vendidas.

- Super Smash Bros. Ultimate tiene un precio en tiendas especializadas de S/. 219.

