Las Tortugas Ninja son de los pocos personajes con tanta trascendencia en la televisión y en los videojuegos. Cuando en 1989, Konami consiguió los derechos para crear juegos de las tortugas, los títulos fueron un éxito. Ahora, gracias a la Cowabunga Collection, los fans más jóvenes y los más veteranos pueden disfrutar de los clásicos juegos de acción retro con Leonardo, Michelangelo, Rafael y Donatello.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection reúne 13 clásicos videojuegos de los años 90 de las tortugas, incluidos algunos de arcade y otros de consolas. Los juegos de acción y pelea varían entre títulos de dos a cuatro jugadores. La colección fue adaptada a las modalidades de juego de hoy, con vidas infinitas y guardado de partidas. Este juego promete horas de diversión y competencia mientras decides cuál es tu favorito.

Género: Arcade, acción, pelea, plataformas, multijugador Consola: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC (Steam) Jugadores: 1-4 jugadores Restricción de edad: Mayores de 13 años Fecha de lanzamiento: 30 deagosto de 2022 Idiomas: Audio: inglés. Interfaz: Alemán, Español, Francés (Francia), Inglés, Italiano, Japonés Online: Sí Tamaño de descarga: 12 GB

Un juego retro bien adaptado

TMNT: The Cowabunga Collection es, sorprendentemente, muy entretenido para jugar en solitario, a pesar de estar pensado para multijugador. Si bien es cierto que jugar en cooperativo contra los enemigos en The Hyperstone Heist es más conveniente, jugar solo prueba ser bastante divertido.

Esto es en parte por la facilidad con la que puedes revivir sin problema, solo toma presionar un botón y rápidamente vuelves al ruedo, eliminando las frustraciones de esperar a que el juego cargue de nuevo la partida. Además, la adaptación a los controles modernos facilita que aprendas a hacer combos de pelea, tal como en un arcade, pero con mejor respuesta.

The Hyperstone Heist en pantalla tamaño original. (Foto: captura de pantalla, Diana Velásquez)

Por otro lado, The Cowabunga Collection no abandona el factor nostalgia. Los juegos incluidos mantienen todas las cinemáticas originales; un elemento curioso es que en más de un título la cinemática es básicamente la misma: la reportera April O’Neil transmite cómo el villano Shredder se lleva un monumento y las tortugas deben detenerlo.

El gameplay no es complicado. Los enemigos salen de todos los rincones, las pizzas te llenan la barra de vida y no puedes avanzar en el juego hasta que hayas derrotado a todos los ninjas del área o, en el caso de las peleas uno contra uno en Tournament Fighters, solo debes continuar venciendo al oponente para rescatar a April. En resumen, no te toma demasiado tiempo entender los juegos para comenzar a disfrutarlos.

Controles

Como ya se ha mencionado, la adaptación a hardware moderno está muy bien hecha. No solo porque puedes deducir cómo moverte y golpear sin un tutorial porque los botones han sido bien enlazados, sino también porque puedes cambiar cada comando según tus comodidades.

Por otro lado, hay tres formas para adaptar la pantalla: original (el más pequeño), pantalla “completa” (rectangular pero con fondo) y pantalla ancha (toda la pantalla). Personalmente, la pantalla ancha fue más cómoda para jugar, pues la visión de los elementos ya no era minimizada.

Los gráficos han sido remasterizados para que los colores sean más intensos y la resolución sea compatible con un televisor Full HD sin problema. Por último, el diseño del menú principal es cómodo a la vista, con un diseño de cómics en blanco y negro como fondo y los juegos no sobreponiéndose entre sí.

El menú principal tiene de fondo cómics en blanco y negro para resaltar los juegos. (Foto: captura de pantalla, Diana Velásquez)

En general, y gracias al guardado de partidas, uno no se aburre con TMNT: The Cowabunga Collection. El videojuego no es retador, por lo que no hay lugar para la decepción o ira de perder y volver a intentar. Con los juegos multijugador puedes aprovechar para tener un torneo entre amigos, pero también es satisfactorio llegar en poco tiempo a los jefes finales jugando juntos. Y, si necesitas un descanso de las peleas, puedes revisar la galería con material exclusivo del desarrollo de los videojuegos con bocetos, documentos, portadas de cómics perdidos y más de las tortugas de los años 90.

Conclusión

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection es una colección que sí deberías animarte a probar. Es un juego con gameplay ligero, sin frustraciones por perder vidas y combates, que además es una máquina del tiempo. Esta colección es una experiencia completa con todas las cinemáticas, movimientos y elementos que antes solo vivían en los arcades y las primeras consolas. Finalmente, la adaptación de los comandos a controles actuales es óptima para la jugabilidad, algo que no consiguen todas las colecciones de juegos retro.