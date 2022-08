The Devil in Me el próximo juego de la saga The Dark Pictures se estrenará el próximo 18 de noviembre y será una campaña de siete horas llenas de suspenso y horror. El director del juego, Tom Heaton, explicó que el videojuego está inspirado en un asesino serial de la vida real y algunas películas de terror como Saw y El Resplandor.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es la cuarta entrega de la serie y el final de su primera temporada. Tom Heaton, el director del juego, explicó que también será la más macabra. Reveló que la campaña principal durará alrededor de siete horas, siendo la más larga de la antología, y podremos jugar como cinco personajes principales dentro de un hotel asesino.

The Devil in Me es una historia real

Tom Heaton contó que el título está inspirado en Herman Mudgett, conocido como H. H. Holmes, el primer asesino serial de Estados Unidos. Holmes confesó haber matado a 27 personas pero los investigadores especulan que podría haber cometido cientos de asesinatos. Holmes tenía un hotel en el que encerraba y asesinaba a las personas de diferentes maneras. El hotel comenzó a ser llamado el “Castillo de los asesinatos” y, como indica Heaton, Holmes declaró en su juicio: “Yo nací con el diablo en mí”, línea que inspira el título del videojuego.

El oscuro hotel encerrará al jugador. (Foto: The Dark Pictures: The Devil In Me)

Heaton y su equipo tomó inspiración de este caso para crear la historia de The Devil in Me, la cual presenta un grupo de jóvenes de la compañía Lonnit Entertainment, que tiene un reality show con baja audiencia. Los jóvenes entonces se adentran a una réplica del hotel de Holmes para filmar la segunda temporada del show y que tenga éxito. Lo que descubrirán es que el hotel es demasiado parecido a la versión original, incluyendo las trampas y laberintos asesinos que mataron a las víctimas de Holmes.

Además de tomar como base a Holmes, Heaton se inspiró en películas como la saga de Saw, El Resplandor, Viernes 13, Halloween y Psicosis. Similar a estos filmes, The Devil in Me lidiará con temas como la claustrofobia, el dilema moral y “opresión silenciosa”. Los personajes tendrán que sobrevivir al hotel y hacer algunos sacrificios en el camino.

Los personajes de The Devil in Me

Los cinco miembros del grupo son Charlie, Mark, Kate, Erin y Jamie. En diferentes puntos de la historia se podrá jugar como cada uno de ellos y usar las herramientas que tienen para resolver misterios. Además, se tendrán que tomar duras decisiones que afectarán la trama. Por ejemplo, Jamie se verá en la encrucijada de elegir a quién salvar entre Erin y Kate, o ambas morirán.

Jamie elige si muere Kate o Erin. (Foto: The Dark Pictures: The Devil In Me)

The Devil in Me llegará el próximo 18 de noviembre a PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Aquí puedes ver alrededor de quince minutos de terrorífico gameplay, inciando en el minuto 14:42.