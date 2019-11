The Game Awards 2019

La industria independiente de videojuegos no deja de sorprender año a año con títulos de gran calidad, caso de Cuphead en el 2017 o Celeste en 2018. Ahora, este 2019 no se queda atrás y es por ello que The Game Awards acaba de revelar a los nominados que luchan por llevarse el galardón a Mejor Indie del año.

En el caso de que quieras participar en la votación, podrás hacerlo mediante este link. Una vez allí, podrás escoger a tu participante favorito o navegar por las diferentes categorías, entre las que tenemos a Mejor Juego del año, Mejor juego eSport, Mejor jugador de eSports, etc.

Como mencionamos, estos son los cinco videojuegos independientes que luchan por ser el Mejor Indie del año:

Baba Is You - Mac, PC y Switch

Disco Elysium - PC

Katana ZERO - Switch, PC y Mac

Outer Wilds - PS4, PC y Xbox One

Untitled Goose Game - Switch, PC y Mac

A continuación, un resumen de cada título:

►Baba Is You

Un juego del género de lógica que fue desarrollado por el finlandés Arvi Teikari. Baba Is You, o Baba eres tú, salió a la venta para Mac, PC y Nintendo Switch en marzo pasado.

Baba Is You es un título en 2D en el que tendremos que mover bloques para superar los niveles. No obstante, cada escenario tiene sus reglas especiales, las cuales se muestran a través de oraciones. Este detalles importante, pues podremos modificar estas frases para hacer nuevas reglas y así superar cada nivel.

►Disco Elysium

Uno de los más recientes juegos de la lista. Disco Elysium salió a la venta en PC el pasado 15 de octubre, aunque se espera que llegue a PS4 y XB1 en el 2020. La obra del estudio ZA/UM pertenece al género RPG (de rol) y tiene a disposición un mundo abierto.

Sobre la historia, tomaremos el papel de un detective privado que dependiendo de las misiones podrá volverse un héroe o un “absoluto desastre de un ser humano”. Asimismo, el pueblo en el que nos encontramos se llama Great City, este tiene una fuerte inspiración en el subgénero literario ciberpunk.

►Katana ZERO

Uno de los favoritos. Katana ZERO, el videojuego desarrollado por Askiisoft y publicado por Devolver Digital (My Friend Pedro o Serius Sam), estrenó en abril de este año para Switch, PC y Mac, y pertenece al género de acción / plataformas en 2D.

En Katana ZERO, nos pondremos en los pies de un asesino que es conocido como Sujeto Zero, quien deberá cumplir diferentes recados (asesiantos) de su psiquiatra, personaje que le brinda una droga que le permite ver el futuro.

A su vez, Katana ZERO incluye un sistema de múltiples respuestas, estas nos permitirán conocer más de la trama principal, la cual gira en torno a un conflicto armado.

►Outer Wilds

Otro de los más fuertes de la lista. Outer Wilds es un juego de mundo abierto basado en la exploración espacial y narrativa. El título fue desarrollado por Mobius Digital para PC, PS4 y Xbox One, y se puede comprar desde el 21 de setiembre.

En el juego, vivimos en un pequeño mundo habitado por una compañía de exploración. Asimismo, podemos dialogar con los personajes del juego, teniendo la opción de seleccionar los mensajes, implementando el sistema de múltiples respuestas, como acabamos de ver con Katana ZERO.

►Untitled Goose Game

Por último, uno de los videojuegos que se hicieron virales este año: Untitled Goose Game. La entrega del estudio House House consiste básicamente en ser un ganso e ir por el pueblo molestando a la gente. Además, este juego en 3D pertenece al género de sigilo y rompecabezas.

Untitled Goose Game está disponible para PC, Nintendo Switch y Mac desde setiembre último.

Por otra parte, el ganso que controlamos puede tocar bocinas o batir sus alas para interactuar con los objetos del mapa. La crítica especializada alabó este juego por su sentido del humor irreverente y creatividad.

